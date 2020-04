11 Abril 2020 03:10:00

Sálvense solos

Así de claro está la línea del Gobierno Federal hacia los estados, la mentalidad de corrupción que en las contingencias siempre se roban recursos y esas tontejadas, pero si algo queda claro es Riquelme, “El Bronco” y Cabeza de Vas, son decisivos.



Por sus acciones los conocerás, los acuerdos de la reunión interestatal entre Miguel Riquelme de Coahuila, Jaime Rodríguez de Nuevo León y Francisco García de Tamaulipas, les hace merecedores de respeto y respaldo.



La confianza queda pendiente, por aquello de cumplir los compromisos.



Empezaron con la homologación de medidas sanitarias, adelantaron medidas restrictivas de aislamiento, reconversión hospitalaria y buscar con empresarios acuerdos de reactivación económica.



Endurecer medidas como incremento de la fuerza pública en las calles para obligar que gente se quede en sus casas.



El retache de visitantes entre Coahuila, Monterrey y Tamaulipas, cuando no sean casos esenciales o emergentes.



Lo que digan las encuestadoras, sobre la aprobación de gobernantes sale sobrando, el aval ciudadano de boca en boca es el que cuenta.



MARS se lo gana a pulso por sus acciones y decisiones.



Razonamiento



Por los días santos, el aislamiento o el ocio, pero le llegó la reflexión a Óscar Flores Lugo, ex alcalde de San Buenaventura, y no tan fuera de la razón.



Como anillo al dedo, revisar el Pacto de Coordinación Fiscal ante la contingencia frase de campaña de Gober de Coahuila “A Coahuila lo que le corresponde”.



No se vale, Federación rica, estados y municipios pobres, diría el polémico ex alcalde al recordar a un Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado y líder de Morena, opositor del sexenio pasado que insistía en realizar la convención nacional hacendaria.



Tiempo actualizar el Pacto, definir el reparto del pastel, atrás el paternalismo federal para atender 32 hijos (Estados) y 2 mil 457 nietos (municipios).



De entrada reintegrar el IVA que pagan estados y municipios en contratación de obras y adquisición de insumos.



Reflexionar, soñar y proponer no cuesta nada, pero los de la 4ª T, tienen otros datos.



Luz a distancia



Una luz de esperanza se visualiza desde algunos puntos de Monclova, en el peor momento de la historia pero igual servirá de referencia para futuras generaciones: El Cristo de la Bartola quedó instalado.



En Jueves Santo el enorme Cristo se irguió, el más alto de Latinoamérica, mide 41.5 metros de altura, ofrece un mensaje diferente para los ciudadanos según su estado de ánimo, credo, religión o afiliación partidistas.



Alfredo Paredes también forja su propia historia, la pandemia de coronavirus y el Cristo de la Bartola, serán una reseña esencial.



Dadivoso



En tiempos de crisis sanitaria y falta de insumos en hospitales hasta la donación de un par de cubrebocas se agradece, en Frontera pocas son las fundaciones que apoyan regularmente son quienes buscan un “hueso”, perdón cargo público.



Fundación Oyervides apareció hace rato en la Ciudad del Riel, en el PRI, CNOP y la militancia tricolor, el benefactor “number one”.



Gerardito Oyervides llegó a la Clínica 9, donde murió una doctora de consultorio contagiada de Covid-19 y se quejaron de falta de equipo de protección, les dotó de insumos.



200 cubrebocas, 100 overoles, 10 litros de gel antibacterial, 500 pares de guantes, 2 sillas de ruedas y 2 cajas de acrílico para exploración diagnóstico e intubación de pacientes Covid-19.