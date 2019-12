31 Diciembre 2019 03:10:00

Sanción a superdelegados

La resolución del Trife de sancionar a 21 superdelegados y servidores de la Nación por usar la Secretaría de Bienestar para promoción del Mandatario llevaría actuar en consecuencias en las denuncias contra los de Coahuila.



¡Ah! Cuánto gusto les dio a los militantes de Morena la resolución del Trife para que sepan los funcionarios que no pueden hacer lo que les venga en gana, y en Coahuila menos, donde se presentaron denuncias contra varios de ellos.



Los superdelegados que usaron la imagen de AMLO para promover programas sociales violaron la Constitución, entre ellos está el de Coahuila, Reyes Flores Hurtado.



En el mismo caso estaría la servidora Claudia Garza, quien fue denunciada por militantes por la coacción de voto y uso de programas sociales en el pasado proceso interno de Morena.



Si serán brutos los funcionarios de la 4T, no saben cómo operar, claro que la sanción en manos del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar puede no ser pena grave..



El abandono del PRI



De la crisis económica a la existencial pasó el partidazo en plena temporada decembrina a unos días de arrancar el proceso de elección para renovar el Congreso del Estado, el desencanto se manifiesta.



Las tradiciones o las atenciones de los funcionarios priístas que repartían bolos, juguetes y las posadas en los sectores populares fue limitativa, algunas cuantas líderes bajo control en programas para mantener tradición y compromiso.



Los funcionarios, al menos en Monclova, no le invirtieron del aguinaldo para festejos, la idea es para qué apoyar si como quiera va a perder el PRI porque las líderes están del otro lado.



Y del otro lado la inconformidad con la manipulación de programas y de los incluidos en nómina.



El dirigente estatal, Rigo Fuentes, se vio en algunos ejidos de San Pedro de las Colonias y Cuatro Ciénegas celebró la tradicional posada insiste en mantener contacto permanente con la gente.



En sexenios anteriores, cada presidenta de seccional recibía el pavo, la pierna de puerco o mínimo la caja de pollo, además de sus respectivos bolos, piñatas y hasta juguetes, ahora es una entrega selectiva.



Todo bajo el control de programas estatales que en cada elección sale debiendo votos, la crisis económica del PRI que le pega sólo al populacho mientras la crisis existencial es pareja y también votan selectivamente, cruzado o torcido.



El enviado de Alejandro



El que sigue insistiendo en dirigir Morena a nivel nacional es Alejandro Rojas, quien si no hace campaña de forma personal envía a sus representantes a los diferentes municipios, hoy llega su asesor jurídico a Monclova.



Jaime Hernández Ortiz, abogado él, informa hoy sobre la situación que guarda el proceso interno para la renovación de la dirigencia nacional, estatal y municipal tras los procesos y juicios que llevaron a la cancelación del Consejo Nacional.



En 31 de diciembre, con las prisas del festejo del nuevo año y los reporteros apurados a cumplir con la jornada si es que no fue descanso, se la puso difícil Alejandro Rojas.



Redirige objetivo PAN



El liderazgo de Marko Cortez, dirigente nacional del PAN, no se ha caracterizado por ser una oposición terriblemente agresiva ni fuerte, aunque previene que en el 2020 apoyar a la economía familiar será prioridad.



Por lo menos saben que fue un mal año, se perdieron empleos formales, hubo estancamiento económico y de la caída de exportaciones ni hablar, algo tendrán que inventarse los pitufos para mantener las preferencias.



Todos, independientemente de partidos políticos, desean que 2020 sea el mejor año.