Sanción especial

Al igual que otros 20 servidores públicos federales, el delegado estatal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, fue objeto de una sanción por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por difundir programas sociales y utilizar recursos públicos en promoción de la imagen presidencial.



Como primerizos, 14 delegados y seis subdelegados no resistieron a la tentación y fueron llamados a cuentas por el Tribunal Electoral, así en la sentencia avalada por la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, definió que los funcionarios serán sancionados, aunque no por la Secretaría de la Función Pública, sino por el órgano de control de la Secretaría de Desarrollo Social, de donde salieron los recursos etiquetados indebidamente por los funcionarios.



Y aunque el procedimiento que derivó de una denuncia interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el pasado 8 de agosto, también señalaba al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien al igual que otros funcionarios de primer nivel, fue prácticamente exonerado por el mismo asunto.





Confusión



Por su parte, el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, aseguró que se están revolviendo las cosas, y sin aclarar el punto, hizo mutis al tema. En tanto su área de Comunicación precisó que los mensajes en cuestión ya habían sido borrados de las redes sociales.



Aún así, la sentencia es bastante clara e incluye el recuento de sus apariciones en Facebook cumpliendo con las “instrucciones del Presidente”, entregando tarjetas “de parte del Presidente” y por “intervención del Presidente”, total que con tanto presidencialismo, el Tribunal tuvo materia de dónde cortar, además de que el propio PRD, el partido demandante, hizo notar la utilización de chalecos y logos ensalzando a la figura presidencial, en lugar de a la Presidencia como institución.



Y si bien la sanción seguramente será laxa y se limite a una multa o llamada de atención, la 4T fue puesta en evidencia una vez más con toda su inmadurez política.





Semáforos inteligentes



Para este 2020, el Municipio de Saltillo buscará cambiar el sistema de semaforización de la ciudad por señales inteligentes, para mejorar la vialidad y reducir los embotellamientos. Según el director del Instituto Municipal de Planeación, Óscar Pimentel, aseguró que se buscan recursos para respaldar el proyecto de vialidad, con la intención de agilizar la movilización y reducir la contaminación.



¿Y si mejor buscamos conductores inteligentes? se pregunta el Marqués, porque con todos esos irresponsables al volante que no respetan ni una luz roja, ni al peatón, ni los límites de velocidad, qué los haría respetar a un semáforo por inteligente que sea.



Esta bien el uso de la tecnología, pero de hecho el propio Óscar Pimentel González en su tiempo como alcalde por allá del año 2000, logró modificar al menos dos conductas que implican concientización ciudadana, una el uso del cinturón de seguridad y dos el no utilizar el celular, mismas que hasta ahora predominan, aunque la segunda aún no es aplicada al 100 por ciento.





Plaqueado permanente



Alfonso Danao, ahora en las filas de Movimiento Ciudadano, logró que el Congreso del Estado ampliara la duración de las placas de tres a cuatro años, lo que se interpreta como una iniciativa que fue bien vista por el PRI y el resto de las fracciones parlamentarias, aunque el charming del exregidor independiente no le alcanzó para que las láminas fueran permanentes, esto es que no tuvieran que ser renovadas cada cierto tiempo.



Y si bien agradeció públicamente que la iniciativa ciudadana haya sido aprobada, demostrando que la sociedad puede promover cambios, tampoco se quedó corto en reconocer que su propuestas había sido parchada aumentando solo un año la vigencia.





Que no quiso



Dicen en el radio pasillo de la Presidencia Municipal que quien sigue buscando tener privilegios por encima de los saltillenses es Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, ya que se niega rotundamente a pagar el servicio del agua, pese a que personal de Aguas de Saltillo, al mando de Jordi Bosch, lo buscó en innumerables ocasiones para establecer un esquema de trabajo, algo que este rechazó sistemáticamente a la espera de una eventual condonación del pago del servicio.



Pero al no haber voluntad, se desperdiciaron las oportunidades de detener el adeudo pues aunque en ese inmueble se realiza una labor humanitaria, en Saltillo todos los organismos de la sociedad civil cumplen con el pago de este servicio, así como todas las familias saltillenses.



Y al parecer a Alberto le importa que la sociedad sea pareja, solo en algunos aspectos, así que parejo parejo no es.





Coronado



Sensible fallecimiento el del periodista y columnista Raúl Coronado Garcés a los 73 años. Hombre activo en el gremio periodístico con una amplia trayectoria. Reportero de la vieja guardia no sucumbió ni al ímpetu de los medios masivos, ni a las redes sociales, y finalmente solo lo venció el tiempo. Su muerte es lamentada en todos los ámbitos de la política y medios de comunicación, a la par de los ciudadanos que conocieron de su trabajo y compromiso. Descanse en paz.