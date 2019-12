09 Diciembre 2019 04:07:00

Sanders

“El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders es un millonario ‘socialista’ que posee tres casas muy cómodas en diferentes estados –Sanders suele preguntar cuántos yates y carros quieren acumular los ricos; habría que preguntarle a él cuántas casas es suficiente–; ‘gana’ más de un millón de dólares por año (más de millón y medio de pesitos mexicanos por mes: unas 12 veces más que el máximo sueldo autorizado por el Gobierno federal mexicano); gasta cientos de miles de dólares en boletos de avión (a pesar de que propone reducir al mínimo los viajes en avión de los demás a fin de ‘reducir la contaminación’).“Lo curioso es que Sanders nunca ha tenido otro trabajo que puestos políticos. Sin embargo, el millonario Sanders criticó al multimillonario Mike Bloomberg porque tiene el ‘descaro’ de postularse para presidente usando su propio dinero. ‘No creemos que los multimillonarios tengan derecho a comprar elecciones, y es por eso que vamos a derrocar a Citizens United’ (organización electoral conservadora). Es por eso que multimillonarios como Bloomberg no van a llegar muy lejos en estas elecciones’.“Sanders estaba molesto porque el exalcalde de la ciudad de Nueva York gastó $30 millones en compras de anuncios la semana pasada. Se calcula que el patrimonio neto de Michael Bloomberg es superior a $56 mil millones, por lo que su compra de anuncios de $ 30 millones es menos de una décima parte del 1% de su fortuna total.“La corporación que Mike Bloomberg fundó en 1981, Bloomberg LP, emplea a 20 mil personas. ¿Cuántos empleos ha creado Bernie?” Sanders es ooootro de los socialistas de limosina, otro burgués que truena contra los burgueses, un rico de los que pregonan que ‘el pueblo’ debe hacer como ellos dicen y no como ellos hacen.“Ejemplo: el plan de salud universal de Sanders costará unos 32 anglotrillones de dólares, que no hay de dónde sacar aunque se la cargara un 100% de impuestos a toda la población. En fin, Sanders es ooootro vendedor de abalorios, proponente de crear paraísos en esta tierra (y mandar todo el costo a más deuda: total que es puro dinero fíat, de aire, de papel o electrónico, respaldado por nada).“Sanders fracasará siempre, desde luego (como todos sus predecesores), pero vivirá muy bien mientras tanto (como todos sus predecesores). Hank González solía repetir que un político pobre es un pobre político. Habría que aclarar que esta regla hankiana incluye a todos los políticos de cualquier color, extracción, pretensiones, tendencias, retórica, etcétera”.Burócratas al ataque“Hace tiempo que el Partido Laborista en Gran Bretaña quiere eliminar las escuelas privadas. Ahora, además de eso, los gobiernos regionales de Gran Bretaña están lanzando un asalto contra la educación en el hogar (homeschooling).“A pesar del hecho de que falta educación pública, el Gobierno cree que son los padres quienes deberían demostrar su capacidad si quieren educar en casa a sus propios hijos. En Gales y la Isla de Man, las autoridades están tratando de aprobar medidas que les permitan entrevistar a cada niño educado en el hogar.“Los niños tendrán que pasar pruebas subjetivas, y los funcionarios del Gobierno decidirán los criterios. Los padres serán multados o encarcelados por no cumplir con las órdenes del Gobierno si su hijo ‘falla’ en las evaluaciones subjetivas (a juicio de ellos).“Escocia recientemente trató de introducir reglas que asignan un ‘tutor’ estatal a cada niño en la escuela en casa. A este ‘tutor’ se le permitiría intervenir en la vida del hogar, incluyendo lo que los niños ven en la televisión, lo que comen y cómo decoran su habitación.“Por fortuna esa medida fue derrotada, pero muestra cuán decididos están los gobiernos por meterse en tu hogar y dictar hasta los más pequeños detalles de tu vida familiar”. Un burócrata en tu alcoba, ¿qué más puedes pedir? https://hslda.org/content/hs/international/unitedkingdom/20191113-welsh-government-takes-aim-at-homeschooling.aspx