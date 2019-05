19 Mayo 2019 04:10:00

Santo y seña del desfalco

Nos aseguran que el superdelegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, tiene sobre su escritorio grueso expediente de documentos con santo y seña de desvío de recursos públicos que se habrían cometido durante la gestión de José Luis Dávila Flores, quien en 2016 dejó la delegación estatal, luego de ejercer durante 10 años.



El exdelegado es el principal señalado en las denuncias, pero nos aseguran que el segundo nombre en la lista es el de Sergio Gil, jefe delegacional de Servicios Administrativos hasta abril pasado, cuando cayó luego de acumulados señalamientos por presuntos actos de corrupción.



La información en poder de Flores Hurtado fue documentada por empleados y exempleados de primer nivel de la institución.



Ni de panzazo



En varios sistemas municipales de agua ni de panzazo pasaron la última evaluación del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI). Aunque parezca coincidencia es el caso de los Simas de Francisco I. Madero y Parras, en donde el partido de moda es gobierno con los alcaldes Jonathan Ávalos Rodríguez y Ramiro Pérez Arciniega. En el primer caso el resultado fue de 50 puntos, y en el segundo, de 47.



El udecista Roberto de los Santos se quedó en la raya; el Simas tiene 69.12 de calificación, y el Sistema de General Cepeda, en donde el panista Juan Salas asegura tener el control de todo, el ICAI les concedió 54.41 de calificación.



Ojo, no todos los sistemas operadores de agua en municipios de la oposición son opacos. Cuatro Ciénegas, por ejemplo, con Yolanda Cantú Moncada, tiene 96.32, y Monclova con Alfredo Paredes López, 99.26.



Lagunero a la CNC



José Natividad Navarro Morales será electo este domingo dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Coahuila. Releva en el cargo partidista a Ramón Verduzco González.



Navarro Morales hasta este sábado estuvo al frente de la central campesina en San Pedro.



La transición será sancionada este domingo por el dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, y el secretario general nacional de la CNC, Ismael Hernández Deras.



Amigos en el Ejército



Coahuila tiene aliados en la Secretaría de la Defensa Nacional. El actual titular, Luis Cresencio Sandoval González, estuvo al frente del regimiento en Piedras Negras entre 2011 y enero de 2012; Dagoberto Espinosa Rodríguez, único subsecretario en la Sedena, fue comandante de la Sexta Zona entre 2011 y enero de 2014.



El general Gumaro Cabrera Osornio fue jefe de la Guarnición Militar de Piedras Negras desde el 9 de diciembre de 2017 hasta abril de este año, cuando fue ascendido para hacerse cargo del área de control de armamento del Ejército Mexicano.



Por cierto, en los pasillos del Palacio Rosa se comenta que si en el equipo del gobernador Miguel Riquelme hay alguien con cercanía y buena relación con los tres mandos militares, es el titular de la Secretaría de Gobierno, José María Fraustro Siller.



¿Ya ‘chole’?



Andrés Manuel López Obrador parece fastidiado de que en cada evento junto a un gobernador, el público afín a la Cuarta Transformación abuchea a su acompañante. Hace unos días el Presidente anduvo en Puerto Vallarta, en donde trató de contener las consignas de los asistentes hacia el gobernador Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano.



“Ya chole con los gritos y con la falta de respeto a las autoridades. ¿Saben qué es eso? Es politiquería, eso es lo que se llama en el viejo régimen, la llamada grilla”, les dijo. Pero, ¿por qué no le hacen caso? Nos aseguran que en Coahuila están identificados los autores de la ‘politiquería’: en Torreón, el diputado federal morenista Javier Borrego Adame, y el también legislador Lenin Pérez Rivera, quien si bien es cierto es del PAN-UDC, quiso aproximarse a la 4T en la visita presidencial a Acuña.



A sus anchas



En donde les urgía terminar la mudanza de oficinas es en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila. Resulta que al vocal ejecutivo, el lagunero José Luis Vázquez López, le quedaron chicas las antiguas instalaciones ubicadas sobre la calle Abasolo, al norte de Saltillo, porque resulta que le enfadan los espacios confinados.



Lo de él, nos comentan, es la comodidad, y de eso tiene mucho en las nuevas instalaciones, a donde terminó de mover mobiliario y personal, aun cuando la construcción del edificio no concluye.



Es fecha que la empresa contratista desarrolla diversos trabajos a marchas forzadas, pues la inauguración está prevista para el 30 de mayo con la presencia del presidente del Consejo Nacional del INE, Lorenzo Córdova Vianello.