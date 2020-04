29 Abril 2020 04:10:00

Saqueo en el IMSS

En el IMSS hay novedades. Trascendió que su director general, el chiapaneco Zoé Robledo Aburto, presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por el presunto robo de materiales destinados a la atención de pacientes Covid-19 y a la protección personal del personal médico durante la actual emergencia en distintos hospitales, entre ellos el General de Zona número 7, donde en el caso de Coahuila se detonó el problema.



Lo extraño es que la información no salió del propio Seguro Social, y tampoco de su director general, sino del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, mejor conocido como “El Hooligan”, quien aseguró que son varios los casos en el país. ¿Será que el IMSS tiene nuevo portavoz, o el diputado dormilón también ahí trae intereses?





Está de regreso



¿Se acuerdan de José Luis Pliego Corona? En enero dejó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado “por motivos personales”, o por lo menos eso fue lo que se informó oficialmente.



El caso es que al mexiquense posiblemente no le agradó la idea de incorporarse a la Guardia Nacional, en donde tiene las puertas abiertas, y al parecer aceptó un cargo regional en la Secretaría de Gobernación, aunque no con asignaturas permanentes para Coahuila. Por lo pronto, este martes apareció en una mesa de trabajo en materia de Seguridad Pública.





¿Por fin? ¿Quién le entiende?



Como dice una cosa, dice otra. Para Ripley, Jorge Zermeño Infante primero dijo que en Torreón no se implementarán acciones como el uso obligatorio de cubrebocas, retenes o dispositivos de seguridad sanitaria, ni la restricción de ciudadanos para andar en la vía pública, como si la Perla de la Laguna se tratara de una isla.



Pero este martes tal vez se levantó del otro lado de la cama y aseguró que nunca dijo lo que dijo y que su municipio fue el primero en poner en marcha las medidas para tratar de contener el avance del coronavirus.



Peeero, justo cuando terminó de decir lo anterior, algo le pasó y volvió a señalar que nada de cubrebocas, ni de llamar a los ciudadanos a dejar la calle y guarecerse en casa, que los torreonenses son libres de andar y de hacer lo que quieran. ¿Quién le entiende?





Que alguien le explique



Lo cierto es que no solo del Gobierno del Estado llegan a Torreón los llamados para que la autoridad municipal se sume a la estrategia sanitaria. En algunas reuniones, sus propios colegas, sobre todo de la Región Laguna, han pedido a Zermeño que se deje de incongruencias y se ponga a trabajar. Este mismo martes, su colega de Monclova y compañero de partido, Alfredo Paredes López, aseguró que la reducción en el número de contagios se observa a partir del uso obligatorio de cubrebocas.



Los más preocupados son los de la Secretaría de Salud, a cargo del médico Roberto Bernal, y en la Iniciativa Privada de Torreón también hay señales de alarma, y por lo tanto, dirigentes de cámaras empresariales piden que alguien convenza al exembajador de que la única forma de salir de esto es en unidad y con la gente en casa.





A la distancia



En el Palacio de Coss regresarán a partir de este miércoles a las sesiones legislativas a la distancia. Se trata de la Décima sesión del primer periodo ordinario que se va a desarrollar de manera virtual y se transmitirá en vivo a través de la página de internet del propio Congreso.



En las últimas dos semanas, la Junta de Gobierno que preside Emilio de Hoyos Montemayor hizo arreglos para que los legisladores revisaran y votaran una serie de ajustes a la Ley Orgánica para lograr la validez. Con el protocolo resuelto, los acuerdos que tomen a partir de esta semana desde las sesiones virtuales tienen tanta certeza como si estuvieran cara a cara.





Llegó para quedarse



El llamado a la paciencia que este martes reiteró el gobernador Miguel Ángel Riquelme a la población en general no es asunto menor. De aquí a que termine la primera mitad de mayo es la etapa más difícil y por lo tanto clave para determinar si el estado sale pronto o no de la emergencia sanitaria y del confinamiento que ello implica.



Si la famosa curva de contagios se logra aplanar, como al menos por ahora da síntomas de ellos, será más rápido retirar las restricciones de movilidad y la reapertura de comercios, empresas y escuelas.



En ello coincidieron, por separado, los alcaldes de Monclova Alfredo Paredes y de Piedras Negras, Claudio Bres. El primero le apuesta a que el 11 de mayo se inicie la reapertura, y el segundo hizo cálculos para cuatro días después. Eso sí, coincidieron los tres funcionarios, la recuperación será lenta y con mesura y además, el cubrebocas y la sana distancia llegaron para quedarse.





Mucho ojo en los retenes



Buenos comentarios recibió el anuncio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para acompañar los filtros de vigilancia sanitaria para evitar malos tratos y cualquier situación de arbitrariedad en contra de los ciudadanos, de parte de los elementos de las corporaciones policiales asignados.



De acuerdo con el presidente de la CDHEC, Hugo Morales Valdés, la idea del decreto para restringir la movilidad de las personas es meramente sanitario, pero no faculta a los policías para el maltrato.



El único detalle es que en este momento hay más puntos de revisión, que visitadores y personal de la CDHEC. Veremos cómo le hacen.