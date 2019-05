10 Mayo 2019 04:05:00

Sarcasmos

¿DE VERAS?

“Para China los derechos de propiedad intelectual, la protección y la derivación de ingresos constituyen una fibra muy importante para toda su área comercial. Hasta el año 2000, China tuvo una muy mala fama. Chinese Army Corp fue durante más de 20 años un gran ladrón de software, música y libros, ganándose la ira de muchos países. Uno debe sospechar que ahora su objetivo es emprender un camino honorable y constructivo con sus vecinos de la Zona de Comercio de Eurasia. Pero con los Estados Unidos, es una guerra comercial para obtener las transferencias de tecnología forzadas mediante los robos usuales de propiedad intelectual. Los hábitos de siempre”.



PETRÓLEO ESQUISTO

Me refiero al shale oil (recurso desesperado y costosísimo) producido por el fracking (que contamina mucho). “El auge del petróleo de esquisto es una gran mentira en términos de reservas disponibles, alto costo de producción y manejo de deuda viable. Trump confirma indirectamente el eventual encogimiento del lunático sector del petróleo de esquisto. Contra lo que tanto se dice sobre una supuesta ‘independencia gringa del petróleo importado’, la economía de EU necesitará importar petróleo en los próximos años. La construcción del oleoducto y la infraestructura petrolera en Houston crea empleos y crecimiento, al tiempo que genera ingresos por transporte. Las consecuencias en la política doméstica son significativas. La familia Rockefeller, que ha controlado el mercado energético nacional durante décadas, perderá su control monopolístico sobre los precios. Han sido grandes contribuyentes a los jugadores del partido demócrata. Los usuarios del petróleo, como los hermanos Koch, serán grandes beneficiarios. Han sido grandes contribuyentes a los jugadores del partido republicano. El cambio de poder político será notable en los próximos años”.



REFINERÍAS

EU tiene 137 refinerías operando. México tiene 6: Tula 300 mil bbl/d (48 mil m3/d), Minatitlán 167 mil bbl/d (26 mil 600 m3/d), Cadereyta 217 mil bbl/d (34 mil 500 m3/d), Salamanca 192 mil bbl/d (30 mil 500 m3/d), Madero 152 mil bbl/d (24 mil 200 m3/d), Salina Cruz 227 mil bbl/d (36 mil 100 m3/d). Total: 1,255,000 barriles diarios.



IMPORTADORES Y EXPORTADORES

“Se cocina una crisis por el petróleo de Oriente Medio. Lo indica el colapso de las exportaciones de petróleo (el pozo de Ghawar, el equivalente árabe del Cantarell mexicano, ha estado en producción durante más de 40 años, pero hoy arroja un 97% de agua con salmuera contra un miserable 3% de petróleo). Incluso México ha caído a ser un importador neto de petróleo. Menos ingresos de exportación significa menos capacidad para comprar bonos del Tesoro de EU.

Oriente Medio se dirige a una crisis en su industria petrolera. Con un enfoque excesivo en los datos de producción, el mercado del petróleo no nota el cambio. El mercado no se da cuenta de que existe peligro en el horizonte porque se centra tan solo en la cantidad de petróleo que produce Oriente Medio, sin fijarse en sus exportaciones. Vea a México, que se convertirá en un importador neto de petróleo por primera vez en más de 50 años. El informe de la Agencia Internacional de Energía pronosticó que la nación perderá otros 170 mil barriles por día de producción de petróleo en 2019. Los países del Medio Oriente, al igual que México, han aumentado su consumo interno durante los últimos 40 años. Desde el año 2000, el consumo doméstico total de petróleo de Medio Oriente aumentó de 5.1 millones de barriles por día (mbd) a 9.3 mbd en 2017. Más del 50% del crecimiento de la producción de Medio Oriente durante este período fue absorbido por el consumo doméstico. A pesar de que Oriente Medio gastó dinerales para aumentar su producción en casi 8 millones de barriles diarios, sus ciudadanos consumieron más de la mitad de esa cantidad. El aumento en las exportaciones netas de petróleo de Oriente Medio desde 2000 fue de apenas 3.7 mbd. El reciclaje del excedente de petróleo en los bonos del Tesoro de EU está en riesgo de corto circuito como fundamento del sistema del petrodólar”.