17 Junio 2019 04:06:00

Sarcasmos

CELEBRACIÓN MILITAR



Se reunieron para celebrar los 75 años del Día D que marcó un hito en el frente occidental de la victoria final en la II Guerra Mundial frente a los nazis. El saldo final de bajas fue de URSS 27 millones, China 20 millones, resto del mundo (incluyendo a Alemania e Italia) 38 millones. O sea, Rusia y China “ganaron” y aportaron más muertos que todos los demás países juntos.



Sin embargo, ni Rusia ni China fueron invitados a la celebración, a pesar de que estuvieron del lado “ganador”. Pero sí fueron invitados los “perdedores” (Alemania, Italia, etc), a pesar de haber “contribuido” con menos muertos. ¿Tú entiendes la aritmética geopolítica? Yo tampoco. Por lo pronto, ya Rusia y China tuvieron su junta aparte.



El mundo se divide oooootra vez. Pero esta vez todos tienen armas de destrucción masiva. Ya no estamos para juegos… pero el partido de la guerra sigue rascándole las pelotas al tigre. La humanidad no aprende.







FALDAS Y PANTALONES



La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo que ya los escolapios pueden escoger ponerse una falda o un pantalón como uniforme, independientemente de su sexo. Doy dos datos para ilustrar la situación.







FALDAS PARA LOS NIÑOS



Wikipedia: “El kilt es la prenda más típica de Escocia e Irlanda. Consiste en una falda pero tiene la peculiaridad de que la visten los hombres. Es utilizada en la actualidad solo para las grandes ocasiones como bodas, convenciones, etc. Suele afirmarse que el color del kilt diferencia tradicionalmente a los diferentes clanes provenientes de la región de las Highlands.



Sin embargo, en un famoso estudio del historiador Hugh Trevor-Roper, titulado La Invención de la Tradición: la Tradición de las Highlands en Escocia, se demuestra que el kilt, como la gaita, en cuanto símbolo de la identidad nacional escocesa e irlandesa, fue elaborado muy posteriormente a lo que se da a entender: ‘Lejos de ser un vestido tradicional highland, fue inventado por un inglés después de la Unión de 1707, y los diferentes tartanes de los clanes son incluso una invención más tardía’.



El ensayo está incluido en el volumen La Invención de la Tradición (1983), Hobsbawm y Granger (eds.), pp. 23-48. Barcelona: Crítica. Al diseño particular de cada tipo de cuadriculado se alude a veces, por extensión en relación al tejido, con el término tartán.



Aunque elkilt es la falda masculina más reconocible en el mundo entero, existe una gran variedad de trajes tradicionales masculinos similares a la falda, antiguos y modernos. Son de mencionar la fustanella griega, el kikoi de algunas regiones de África del este, el lungui y el Dhoti indio, la sapeta mexicana y de otros pueblos nativos americanos, el chiripá de los gauchos del Cono Sur de América, el sulu fidyiano, el tupenu tongano, el sarong y el lava-lava de la Polinesia y otras islas del Pacífico.



A esto se agregan trajes y túnicas como el kimono y el yukata japoneses, el dashiki africano, el caftán de Oriente Medio, la chilaba marroquí, el giermak polaco, el galabiyah egipcio, el gho del Himalaya, el longyi birmano, el anaco de los guambianos en Colombia, y un conjunto muy variado de sotanas y hábitos usados regularmente por el clero en la mayoría de las religiones.”







PANTALONES PARA LAS NIÑAS



Conozco a muchas chavas de todas las edades, que NO son lesbianas ni machorras y que dicen haber preferido mil veces poder ponerse pantalones en su uniforme escolar. Citan argumentos contundentes, que van desde la libertad de movimientos hasta la protección contra el clima, pasando por la molestia constante de miradas lascivas hacia sus piernas, la comodidad respecto de clavitos salidos, subir y bajar escaleras, montar en bicicleta, etc.







CON ESTOS BUEYES HAY QUE ARAR



Tengo un amigo erudito y exitoso empresario, al que le gusta hacer bromas en latín. Traduce Cum bobus his arandum est.