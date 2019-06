21 Junio 2019 04:06:00

¿GUERRAS DE TRUMP?



Se anunció su recrudecimiento contra Siria, y no fue. Se anunció la renovación contra Irak, y no fue. Se rumoreó contra los talibanes afganos, y se mantiene pero no se agrava. Se aseguró contra Líbano, y no fue. Se proclamó inevitable contra Norcorea, y no fue. Se especuló inminente contra Venezuela, y no fue. Se insinuó contra Turquía, y no fue.



Hace tiempo que se insinúa contra Ucrania, y ya aburre. Se amaga contra Cuba, y nunca es. A cada rato se pronostica contra China, y no ha sido. Se teme continuamente contra Rusia, y no ha sido (Rusia y los EU nunca, NUNCA, se han enfrentado militarmente; al contrario, en este aspecto las dos potencias nucleares han sido en los hechos aliados SIEMPRE; eso de “enemigos históricos” es una tarugada colosal).



Por lo tanto, contra Irán, apuesto que no será a pesar de lo que ladren Bolton, Pompeo y manada de acompañamiento. Contra México-Guatemala-El Salvador-Honduras-Nicaragua ni los menciono: no son más que un pretexto, pero contra los enemigos domésticos creo que sí será. La bronca real, gorda, es de los nacionalistas contra los globalistas (que buscan la III Guerra Mundial para enmascarar el colapso financiero que se dará sin remedio), no de los nacionalistas contra el resto del mundo.







RUSIA Y EU: ALIADOS SIEMPRE



Algunos queridos lectores (víctimas inocentes de la retórica oficial) mostraron extrañeza acerca de mi afirmación de que EU y Rusia nunca, NUNCA, se han enfrentado militarmente, y en los hechos han luchado siempre, SIEMPRE, en el mismo bando. Las palabras dicen una cosa, pero las balas dicen lo contrario. Recurro a una fuente autorizada.



Wikipedia: “Rusia, aunque fue formalmente neutral durante la guerra de independencia de Estados Unidos (1765-1783), favoreció a los EU contra Inglaterra. Durante la Guerra Civil estadunidense (1861-1865), Rusia apoyó a la ganadora Unión (Norte) contra la perdedora Confederación (Sur), que disuadió a los británicos (y a los franceses) de intervenir. Rusia vendió su territorio en Norteamérica, Alaska, a los Estados Unidos en 1867. El Tratado de Portsmouth (1905), negociado por el presidente Theodore Roosevelt, terminó la guerra ruso-japonesa.



EU participó en la intervención militar aliada contra los bolcheviques durante la Guerra Civil rusa desde agosto de 1918. Tras la victoria de los bolcheviques en la Guerra Civil y el Tratado de Creación de la Unión Soviética (la URSS) de 1922, EU, mientra desarrollaba relaciones comerciales y económicas, fue la última gran potencia mundial que siguió negándose a reconocer formalmente al Gobierno soviético. Los Estados Unidos y la URSS establecieron relaciones diplomáticas en noviembre de 1933.



Los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban entre los cuatro principales aliados (con Inglaterra y Francia) contra las potencias del Eje (Alemania-Italia-Japón) durante la Segunda Guerra Mundial. La relación mejoró enormemente en los últimos años de la URSS. El 3 de diciembre de 1989, Gorbachov y el presidente de los Estados Unidos George H. W. Bush declararon finalizada la Guerra Fría en la Cumbre de Malta”.







LATINAJOS



Comentario del Erny: “Especial para tu amigo erudito y exitoso empresario que gusta de hacer bromas en latín. En mi reciente visita a Pompeya y Herculano, pude enterarme de los mensajes legibles en latín que todavía existen inscritos en las ruinas de ambos lugares destruidos por la violenta erupción del volcán Vesubio en el año 79 A.D (anno domino).



Como aficionado al latín, apunté una que otra inscripción con el fin de luego buscar su significado:



1.- DOMINUS EST NON GRATUS ANUS RODENTUM (“El jefe no vale más que el culo de una rata”).



2.- APOLLINARIS, MEDICUS TITI IMPERATORIS HIC CACAVIT BENE (“Apollinaris, doctor del emperador Titus, tuvo aquí un buen cague”).



3.- SUM TUA AERIS ASSIBUS II (“Soy tuya por dos asnos de bronce”).



4.- OPPI, EMBOLIARI, FUR, FURUNCLE (“Oppius, eres un payaso y un ladrón”).



5.- LUCULLA EX CORPORE LUCRUM FACIEBAT (“Luculla se beneficiaba de su cuerpo”).