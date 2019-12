16 Diciembre 2019 04:07:00

Sarcasmos

El paisano novelista Leónides Alfaro: “¡Déjate de pendejadas! es el libro más certero en eso de la ‘superación personal’. La esencia es determinante: ¿Quieres tener dinero?: déjate de pendejadas y ponte a trabajar. Por cierto, más de 100 culichis han leído este libro y están de acuerdo en la contundente influencia que ejerce en todo aquel que se atreva a leerlo”.EL IRLANDÉSHay quien dice que esta película merece todos los 11 premios Oscar a que presuntamente será nominada: http://www.justjared.com/2019/11/26/the-irishman-is-a-frontrunner-in-all-these-oscars-categories/ Pero hay quien la califica de la peor película que ha visto en sus 60 años de vida: https://duckduckgo.com/?q=lionel+-+the+irishman%3A+the+worst&atb=v98-1&ia=videos&iax=videos&iai=1sLUUTlWunY LA PELÍCULAPara reducir controversias me voy a la ortodoxia, Wikipedia: “El irlandés (The Irishman) es una película épica de gángsteres estadunidense de 2019, dirigida y producida por Martin Scorsese y escrita por Steve Zaillan, basada en el libro biográfico I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt. La película está protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. La cinta narra la historia de Frank ‘el irlandés’ Cheeran (De Niro), un camionero y veterano de guerra que se vuelve asesino a sueldo para el mafioso Russell Bufalino (Pesci) y su familia criminal, incluyendo sus trabajos para el poderoso teamster Jimmy Hoffa (Pacino). En septiembre de 2014, después de encontrarse en un ‘limbo creativo’ durante años, se confirmó El Irlandés como el próximo proyecto de ´filmada en Japón, sobre dos sacerdotes jesuitas del siglo 17 para localizar a su mentor desaparecido y difundir el cristianismo católico). Pacino y De Niro fueron confirmados ese mes, al igual que Pesci, que interrumpió su retiro de la actuación después de que se le insistiera en varias ocasiones para que aceptara el rol. El rodaje comenzó en septiembre de 2017 en la ciudad de Nueva York y Long Island, y finalizó en marzo de 2018. Con un presupuesto estimado de 159 millones de dólares, es uno de los filmes más costosos de la carrera de Scorsese y el de mayor duración. La película se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York el 27 de septiembre de 2019. Posteriormente tuvo una exhibición limitada en ocho cines de Nueva York y Los Ángeles el 1 de noviembre, y se comenzó a transmitir a través de Netflix el 27 de noviembre. El filme fue bien recibido por la crítica cinematográfica, que elogió los aspectos técnicos, la dirección, el guion y las actuaciones de De Niro, Pacino y Pesci. El National Board of Review la seleccionó como la mejor película del 2019 y la revista Time como la segunda del año. Kyle Smith la criticó más duramente en la National Riview, indicando que ‘aunque es buena, no es una gran película’ y añadió que ‘podría ser fácilmente recortada 30 minutos o más ajustando la mitad del filme’”. Otros han criticado la duración de la película. ¿Pero qué se podía esperar de otro narcisista?UN RECORDATORIO“Edgar Wright escribió: ‘El Irlandés parece una respuesta a los imitadores de Good-fellas, que disfrutan solo en las partes acerca del glamour del negocio. Este filme deja en claro fríamente que este modo de vida conduce solo hacia la muerte, por dentro y por fuera’”.¿UN FILME LLENO DE MENTIRAS?“El Irlandés está llena de ficción y mentiras inventadas por Frank Sheeran, revela investigador del FBI: https://es-us.noticias.yahoo.com/irland%C3%A9s-llena-ficci%C3%B3n-mentiras-inventadas-222600572.html OPCIONESAlgunos nos preguntamos si en vez de filmar oooootra vez la “misteriosa” desaparición en 1975 de un cabecilla de los camioneros gringos (un jefe menor), ¿no sería muuuuucho más intreresante llevar a la pantalla (pero de veras) la vida del legendario líder sindical mexicano Fidel Velázquez Sánchez (1900-1997), jefazo del llamado “movimento obrero” durante más de medio siglo (tres veces más que Hoffa), al frente de 6 millones de afiliados (siete veces más que Hoffa)?OOOOOOOMMMMMMRecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la meditación, y cómo entrar en paz y relajación: