25 Diciembre 2019 04:07:00

Sarcasmos

Los británicos tuvieron elecciones generales. Rezaba Control: “La competencia fuerte está entre el actual primer ministro, el excéntrico Boris Johnson del Partido Tory y Jeremy Corbyn del Partido Laborista, cuya esposa, Laura Álvarez, es mexicana.



“En caso de ganar las elecciones el Partido laborista, el nuevo primer ministro sería Jeremy Corbyn y la primera dama Británica sería la mexicana Laura Álvarez.



No va estar tan fácil. Jeremy Corbyn es desarrollista y busca que los recursos públicos se usen para el desarrollo y bienestar de la gente, no para la guerra. Lo cual lo convierte en enemigo del Complejo Industrial Militar.



“Corbyn es amigo personal de AMLO, quien lo invitó a su toma de posesión hace un año. Corbyn acostumbra viajar a México a pasar Navidad y Año Nuevo con la familia de su esposa. Hace dos años, estando en México Corbyn hizo viaje especial a Tabasco a saludar a AMLO”.



La realidad hizo buenos los pronósticos: apaleado por los conservadores como no lo había sido en casi un siglo, una vez más el líder laborista Corbyn se tiene que ir al bando de la “fiel oposición” (con lo que los ingleses demuestran ser aún más esquizoides que los mexicanos con su oxímoron de la “revolución institucional”), desde donde verá (presumiblemente) cómo su odiado rival, el Boris, consuma el primer fregadazo serio a la Unión Europea con su muy demorado Brexit (han pasado 3 años y medio de que el pueblo británico votó por salirse).







Enfriamiento global



“¿De dónde viene realmente el dióxido de carbono? Del libro del profesor Ian Plimer: La erupción volcánica en Islandia en tan solo cuatro días, negó todos los esfuerzos que la comunidad ambientalista ha realizado en los últimos cinco años para controlar las emisiones de CO2.



Este compuesto químico es el principal enemigo de la comunidad ecológica del mundo al ser llamado gas de efecto invernadero y se trata de suprimir, aunque también es vital para las plantas, que lo requieren para vivir y sintetizarse en oxígeno para nosotros, los humanos y toda la vida animal.



Es muy desalentador darse cuenta de que todos los ahorros en emisiones de carbono que has logrado mientras sufres los inconvenientes y los gastos de conducir híbridos Prius, comprar bolsas de tela, desechando todos sus suministros de limpieza no ecológicos, utilizando solo dos cuadritos de papel higiénico, colocando un ladrillo en el depósito del tanque del inodoro, vendiendo tu SUV y tu lancha rápida, vacacionando en casa en lugar de en el extranjero, reemplazando tus focos de 50 centavos con bombillas de $10, etc.



¡Todas esas cosas heroicas que tú y Greta Thunberg han hecho se han derrumbado en solo cuatro días!



La ceniza volcánica en solo cuatro días por ese volcán ha borrado totalmente todo esfuerzo que has hecho para reducir la malvada bestia del carbono.



Y hay alrededor de 200 volcanes activos que arrojan esta masa CADA DÍA. Cuando el volcán Mt Pinatubo entró en erupción en Filipinas en 1991, arrojó más gases de efecto invernadero a la atmósfera de lo que la raza humana ha emitido en toda la historia.



El Pinatubo estuvo activo durante más de un año. Por supuesto, es de mal gusto mencionar el efecto de la actividad solar y cósmica natural, y el reconocido ciclo global de calentamiento y enfriamiento de 800 años, que sigue sucediendo a pesar de nuestros completamente insignificantes esfuerzos para afectar el cambio climático.



La temporada de incendios forestales en el oeste de los Estados Unidos y Australia solo este año negará tus esfuerzos para reducir el carbono en nuestro mundo durante los próximos dos o tres años.



Y sucede todos los años. Tu Gobierno intenta imponerte un enorme impuesto al carbono, sobre la base del escenario fraudulento del cambio climático ‘causado por el hombre’, aunque la situación parece ir más allá.



¿No es curioso que ya no usen el ‘incómodo’ ‘Calentamiento Global’, sino solo el vago ‘Cambio Climático’?



Es porque el planeta, en vez de calentarse, se enfrió 0.7 grados en el siglo pasado y estos defensores del calentamiento global fueron atrapados con los pantalones abajo”.