25 Febrero 2020 04:07:00

Sarcasmos

Me refiero a la visión edulcorada que presenta la película de 1962 Birdman of Alcatraz. La ficha del personaje real habla de un psicópata absoluto. Wikipedia: fue un preso de Alcatraz que encontró consuelo de su aislamiento criando y vendiendo pájaros. Robert es más conocido como ‘el pajarero de Alcatraz’ por su afición a la canaricultura y sus investigaciones realizadas mientras estaba en prisión, experiencia reflejada en un libro de 1955 y una película de 1962. A pesar de que su apodo se refiere a Alcatraz, en realidad Stroud tuvo sus aves en la peninteciaría de Leavenworth ante de ser transferido a Alcatraz, de donde le viene la fama. Stroud se marchó de casa a los 13 años de edad. Cinco años más tarde, en 1908, estando en Alaska se encontró con Kitty O’Brien, mujer de 36 años con la que empezó una relación. Kitty se ganaba la vida como corista y prostituta. Según Stroud, el 18 de enero de 1909, cuando iba a trabajar, un conocido llamado F. K. ‘Charlie’ Von Dahmer, agredió a Kitty. Esa noche, Stroud se enfrentó a Von Dahmer y se produjo una pelea que acabó con la vida de Von Dahmer. Según los informes policiales de la época, Kitty continuó ejerciendo la prostitución, con Stroud como su proxeneta. Stroud golpeó a Von Dahmer de forma inconsciente y luego le disparó sin apuntar.





Primer asesinato



“Stroud golpeó a Von Dahmer de forma inconsciente y luego le disparó sin apuntar. Stroud fue arrestado: llevaba la cartera de Von Dahmer en su posesión. A pesar de que su madre Elizabeth le consiguió un abogado, fue juzgado y acusado por homicidio, y sentenciado a 12 años de cárcel. El crimen de Stroud fue tratado como un caso federal, ya que Alaska no tenía aún su propia jurisdicción por entonces. A los 19 años, junto con algunos sujetos, organizó uno de los mayores tiroteos en la historia de los Estados Unidos, fue detenido y enviado a una prisión federal. En ella asesinó a varios compañeros, incluso le sacó un ojo a uno de los cocineros e hizo que se lo comiera alegando que la comida era horrible.





Vida en prisión



“Mientras estuvo en la isla McNeil, Stroud asaltó el dispensario de un hospital del que había intentado obtener morfina a través de amenazas y con intimidación y al parecer también apuñaló a un compañero recluso que estaba involucrado en el intento de contrabando de estupefacientes. En 1912, Stroud fue condenado a un periodo adicional de seis meses por los ataques y trasladado a la penitenciaría federal en Leavenworth. Mientras estuvo allí, Stroud fue reprendido por un guardia en la cafetería por una violación menor de la normativa. A pesar de que la infracción no era grave, podría haber anulado la visita a Stroud de su hermano menor, a quien no había visto en 8 años. Como consecuencia, Stroud apuñaló y mató a este guardia. Por ello, fue sentenciado a ser ejecutado y condenado a aguardar la ejecución en una celda de aislamiento. El juicio fue posteriormente anulado y en otro juicio posterior se le condenó a una pena de cadena perpetua, el cual también fue anulado, después de alcanzar las Cortes Supremas, que pidieron un nuevo juicio más, en que es condenado a la horca. La madre de Stroud hizo un llamamiento al Presidente, que detuvo la ejecución. La sentencia de Stroud fue de nuevo conmutada a cadena perpetua. El director de Leavenworth, TW Morgan, ordenó que Stroud estuviera confinado a pasar el resto de su condena en una celda de aislamiento. Stroud crio cerca de 300 pajarillos en sus celdas y escribió dos libros acerca de ellos: Diseases of Canariesy Strud’s Digest on the Diseases of Birds. Hizo importantes contribuciones al estudio de las enfermedades de las aves, principalmente diseñó una cura para las enfermedades que les producen hemorragias”.