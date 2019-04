15 Abril 2019 04:10:00

Saturación de albergues

DONDE HAY PROBLEMAS Y POCO se ha dicho es en la carretera Ribereña, pero en el tramo de Nuevo León a Tamaulipas para quienes viajan con destino a Coahuila principalmente…



Y ES QUE POCO SE ha señalado por parte de al SCT y de la Policía Federal división caminos, sobre el atorón que se genera por los tiempos de espera de miles y miles de tráileres de exportación hacia Estados Unidos y que se quedan atorados rumbo al puente Colombia en el kilómetro 35 de la Ribereña y en el kilómetro 16 que conecta al puente tres de Nuevo Laredo…



LOS TRAILEROS HACE DOBLES filas, con lo que obstruyen la carretera Ribereña sin importarles que dejen atorados a los particulares que no van a los puentes…



HORAS Y MÁS HORAS de espera permanecen ahí conductores que se dirigen a Coahuila sin que la Policía Federal ponga orden y mucho menos la SCT o la Aduana…



LA RECOMENDACIÓN SERÍA DE los policías federales el que los que vengan de Tamaulipas o Nuevo León hacia Coahuila por la frontera no lo hagan en ciertas horas, o de plano que busquen otras alternativas, pues a los policías de caminos y a la SCT los superó el problema…



AQUÍ TAMBIÉN DEBE DE privar la recomendación de las autoridades en este caso del transporte, como el delegado Raúl Calvillo, que debería de estar enterado de cómo andan las carreteras en cuanto a comunicación con Coahuila…



III

AYER EN SALTILLO LAS autoridades encabezadas por el gobernador Miguel Riquelme hicieron entrega de equipo a la Secretaría de Seguridad Pública que dirige José Luis Pliego…



NUEVAS UNIDADES Y LA PROMESA DE prestaciones y mejor sueldo a la corporación que es la principal responsable de que al tranquilidad se note en nuestro estado y no solo eso, sino que cada que se requiere se meten a fondo en el tema de atender las urgencias y las situaciones que van contra ese estado de cosas que es benéfico para nuestras población…



INCIDENTES COMO EL DE Hidalgo y Múzquiz esta semana pasada fueron muestras de que los delincuentes siguen en su intento de meterse al estado y que no lo han conseguido…



AYER EN EL EVENTO estuvieron acompañando al gobernador en esta entrega de patrullas a elementos de Seguridad, José María “Chema” Fraustro Siller, secretario de Gobierno; Gerardo Márquez, fiscal general; José Luis Pliego, secretario de Seguridad Pública y Sonia Villarreal, subsecretaria de Coordinación Interinstitucional en Materia de Seguridad…



LA TAREA NO ES DE un instante o una temporada, esta es constante y así lo entiende el gobernador y por ello reconoce el trabajo de la corporación que encabeza Pliego Corona…



III

DONDE YA SE PRENDIERON LOS focos de alerta es en los albergues de migrantes que atiende y opera principalmente mediante apostolados de algunas iglesias en Piedras Negras…



Y ES QUE CON LA saturación de los albergues y la llegada cada día de más y más migrantes con intenciones de cruce o de pedir asilo político en Estados Unidos y hacerlo por esta frontera, los albergues ya no tienen cupo, y peor aún, que algunos de los albergados se arriesgan a cruzar por el río Bravo pese a lo peligroso que está y a las advertencias de las autoridades al respecto…



HÉCTOR MENCHACA, EMPRESARIO Y quien coordina del lado mexicano este esfuerzo binacional del tema de darle orden a los migrantes para su solicitud de asilo, aunque no lo puede aceptar, ya no registrará a nadie más para el trámite en tanto no se tranquilice la afluencia y también porque el atender los albergues es una tarea monumental…



INCLUSO EL OBISPO ALONSO Garza atendió esta situación tan delicada para ver qué se puede hacer y cómo es que los voluntarios de la Diócesis y las autoridades se coordinan para que no se convierta en una crisis mayor…



III

EN POCOS DÍAS se conmemora un aniversario más, 12 para ser exactos, de que una serie de tornados afectaron la zona urbana de Piedras Negras y parte de Eagle Pass, donde dejaron destrucción y la pérdida de al menos 11 vidas…



HOY EL ALCALDE CLAUDIO Bres analiza, con mucha más tecnología disponible y más recursos, el iniciar un proyecto de un centro de alertamiento y prevención de desastres que realmente funcione y trabaje las 24 horas…



NO SOLO EN EL TEMA de alertamiento, sino que también este centro se ubique y capacite a la población y empresas en materia de qué hacer en casos de emergencia como esa que se presentó el 24 de abril hace 12 años…



YA SE TRABAJA SEGURAMENTE en eso y pronto habrá noticias…