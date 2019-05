02 Mayo 2019 04:10:00

Saturada Eagle Pass de cuerpos de migrantes

QUIENES REALIZARáN UNA SESIóN de Consejo Itinerante serán los integrantes del órgano rector de la Canaco de Piedras Negras, que preside el abogado Carlos González…



HOY EN PUNTO de las siete de la tarde los integrantes del Consejo de esta cámara empresarial sesionarán en el auditorio de la Pirámide del Sol, lo que será la primera ocasión en que el consejo sesiona fuera de su sede que es el edificio de la calle Periodistas en la colonia Las Fuentes…



EL ABOGADO CARLOS GONZALEZ encabezará esta reunión en donde se informará de los temas de Tesorería, las acciones que ha llevado la presidencia en este inicio de gestión y también se abordarán temas de interés para los socios ahí representados por los consejeros…



EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD es vertiginoso, contrario a otras regiones de la zona fronteriza, en Coahuila se instalan más empresas y crece el comercio y la capacidad de compra de sus habitantes y ése es un tema que se abordará en la reunión para incentivar a que el número de socios de esta cámara empresarial se incremente y que los ya inscritos vean los beneficios de estar agrupados…



III



DONDE HUBO BARRIDO FUE en los juzgados penales de Piedras Negras, pero parece que alguien no hizo de la forma correcta lo que pretendía convertir en una limpia de empleados para el Poder Judicial del Estado..



Y ES QUE RESULTA QUE el pasado lunes llegó el magistrado Óscar Nájera Davis a los tribunales del Cereso y reunió a varios empleados a quienes de manera simple les notificó que estaban despedidos, que firmaran su renuncia y que aceptaran lo que el Tribunal Superior de Justicia les ofrecía. Algo así como 16 mil pesos por 21 años de servicio para uno de los despedidos…



PRECISAMENTE EN DONDE SE debe de ejercer la justicia se pretendió cometer lo contrario, pero como los despedidos conocen sus derechos y saben cómo funciona esto, procedieron a interponer una queja contra el magistrado y contra el administrador general del Poder Judicial y ahora el asunto está allá en el Consejo de la Judicatura, pues quienes deberían de haberlos despedido era el personal de la visitaduría una vez que en sesión el Consejo haya acordado el despido, cosa que no ocurrió, pues la sesión fue hasta el martes…



III



PROBLEMóN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES de Eagle Pass y el condado de Maverick, pues resulta que con todo este fenómeno de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos sin documentos, no sólo están llenos los centros de procesamiento de migrantes para la Patrulla Fronteriza, sino que los anfiteatros de las funerarias están saturados de cadáveres de los migrantes que, identificados o no, permanecen en las funerarias sin que sean identificados o que los consulados correspondientes de Centroamérica los repatríen a su país…



SIETE CUERPOS DE MIGRANTES, LA mayoría sin identificar, están en las funerarias de Eagle Pass y deberán ser enviados a la fosa común para sepultar, pero los meses transcurren, ya que unos están en espera desde enero del presente año y no se cumplen los requisitos para enviarlos a darles sepultura…



SE REQUIERE UN médico forense que tome las muestras de ADN, que tome huellas dactilares y fotografías para un potencial futuro reconocimiento y mientras tanto, quienes sufren las consecuencias son las funerarias…



OJALá QUE EL alcalde Ramsey English Cantú y el juez David Saucedo hagan su chamba en este asunto para que los migrantes centroamericanos sean sepultados o sus restos repatriados…



III



MAÑANA ES UN DíA decisivo en el futuro del exsacerdote Juan Manuel Riojas Martínez y los jueces que lo juzgaron y a quienes el Tribunal Superior de Justicia les revocó parcialmente la sentencia, deberán de analizar de nueva cuenta las pruebas y emitir un fallo…



SERáN MUY CONCURRIDOS LOS tribunales, precisamente el día de la Santa Cruz, cuando se conozca la resolución mediante esa audiencia…



QUIENES APOYAN A RIOJAS Martínez han convocado a sus seguidores, lo mismo seguramente harán aquellos quienes se consideran víctimas del exsacerdote…