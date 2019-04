19 Abril 2019 04:10:00

Se acabó la huelga

Sesenta y tres días tardó el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en levantar el movimiento de huelga que estalló por no llegar a acuerdos con la Rectoría, sobre el pago de bonos económicos y prestaciones.



Como se anticipó, los agremiados fueron convocados para este jueves al mediodía y, luego de conocer la última propuesta de la administración de la universidad, a cargo de Mario Vázquez Badillo, votaron a favor de retirar las banderas rojinegras, así como el bloqueo de las instalaciones y permitir que los más de 5 mil alumnos de los campus Saltillo y Laguna regresen, eso sí, hasta que termine el periodo vacacional.







No llegó al río



Por cierto, a más de uno llamó la atención que el sindicato de Gustavo Lara Sánchez haya accedido a conocer el planteamiento del rector Mario Vázquez, votarlo y aprobarlo, pues se parece mucho a las dos últimas propuestas que desde hace semanas se le presentaron.



Hay quienes señalan que Lara supo de posibles movilizaciones estudiantiles para protestar por el paro si no terminaba al regresar de vacaciones y optó por “convencer” a sus representados de votar a favor y aceptar los ofrecimientos de Rectoría.



Nos señalan que grupos de universitarios, especialmente de la Comarca Lagunera, se organizaban para trasladarse a Saltillo y confrontar a los huelguistas, pero finalmente hubo arreglo y la sangre no llegará al río.







Les pidió perdón



Tal vez, como son tiempos de pedir perdón prácticamente por todo, hasta por la invasión colonizadora de los españoles a México, el sacerdote Pedro Pantoja Arreola se sumó a la petición de dispensas concretamente a centroamericanos reunidos en la Casa del Migrante de Saltillo, por las atrocidades de autoridades mexicanas a su paso por el territorio nacional rumbo a Estados Unidos.



Quienes estuvieron ahí aseguran que se trató de una ceremonia bastante emotiva, pues el fundador del albergue conmemoró precisamente, con los migrantes, la ceremonia de lavatorio de pies. La pasión católica a todo lo que da.







Muy felicitado



Muy felicitado anduvo el diputado federal Rubén Moreira Valdez, con motivo de su cumpleaños número 56. Una de las primeras en desearle parabienes fue su esposa, la exlegisladora Carolina Viggiano Austria, y si bien es cierto de seguro lo hizo en persona, también aprovechó las redes sociales para mandarlo saludar.



El también exgobernador, que actualmente preside la comisión de Asuntos de la Frontera Norte en San Lázaro, sigue con rating en Coahuila y en especial en la capital del sarape y el pan de pulque, pues más de un priista posteó fotografías del recuerdo con él, con el pretexto de felicitarlo.





Nuevo ‘chip’



Cada vez es más común ver acciones de proximidad y de atención a los ciudadanos por parte de elementos de la Policía Municipal. Nos aseguran que se trata del nuevo chip que trata de implementar el Gobierno municipal, a cargo de Manolo Jiménez Salinas.



Este Jueves Santo llamó la atención de propios y extraños ver a dos agentes, a cargo de la unidad M-1479, que empujaban a un vehículo averiado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Los mismos automovilistas que pasaron por el lugar vieron con agrado la acción y los felicitaron a la distancia.



No hace mucho, otro policía local fue visto mientras ayudaba a una mujer entrada en edad a cruzar la calle. ¿Qué les cuesta?







No les gustó



Por cierto, nos aseguran que a los vecinos de Nuevo León, en donde manda el gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, no les gustó nada el resultado de las nuevas mediciones de percepción sobre inseguridad que el miércoles dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Resulta que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Saltillo es la ciudad más segura del país y desbancó precisamente a San Pedro Garza García, Nuevo León, y a Mérida, Yucatán, del trono que durante lustros ocuparon.







No tomó vacaciones



El que no tomó vacaciones en esta Semana Santa es Salvador Hernández Vélez. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila se reunió en pleno Jueves Santo con María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).



Nos comentan que hablaron de echar a andar en Coahuila uno de los primeros proyectos de ciencia comunitaria, lo cual, según los expertos, se trata de motivar la participación voluntaria de los ciudadanos en temas como el medio ambiente y la seguridad pública, entre otros.



El rector anduvo de trabajo en la Ciudad de México y aprovechó el miércoles para cenar con Miguel Ángel Tamayo, coordinador general de la Coordinación General de los Comités Interdisciplinarios para la Evaluación de la Educación Superior.