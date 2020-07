28 Julio 2020 04:10:00

Se agrava salud de Tato Castro en Monterrey

El secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, vio agravada su situación de salud en su lucha contra el coronavirus, padecimiento que lo mantiene ya desde hace 9 días internado en un hospital de Monterrey…



El Abogado y notario de Piedras Negras, brazo derecho del alcalde Claudio Bres, tuvo una recaída el fin de semana luego de que había presentado buenos avances en su tratamiento que recibe en el hospital Conchita Muguerza, ubicado en la colonia Obispado allá en la capital de Nuevo León…



Sus amigos del sector médico de Piedras Negras se organizaron ayer por la tarde para conseguir las unidades necesarias de sangre tipo O negativa, la que requiere el amigo Tato Castro, con el fin de que se pueda fortalecer su sistema inmunológico y avanzar en el tratamiento…



Mucha gente se ha unido en plegarias y oraciones para pedir pro la salud del muy conocido y querido abogado y ayer médicos encabezados por José Luis Flores Maciel también hacían gestiones para que desde Piedras Negras se pudiera hacer algo adicional y acercar lo que se requería en materia de unidades de sangre O negativa…





Reconocimiento al personal médico de todo Coahuila



Quienes hicieron un reconocimiento a la labor valiente y de compromiso con que enfrentan la lucha contra la pandemia el personal médico, enfermeras y trabajadores de la salud en Coahuila fue el gobernador, Miguel Ángel Riquelme y el secretario de Salud, Roberto Bernal…



Y es que hay que reconocer que los médicos, enfermeras, trabajadores administrativos, personal de todas las áreas realizan una tarea enorme, gigante, para enfrentar la pandemia y a pesar de que han resultado afectados por esta enfermedad porque son el primer frente de combate, no se han desanimado, siguen adelante y así como algunos han padecido el Covid-19 tan pronto se alivian siguen en su tarea titánica…



Médicos, directores de hospitales y clínicas y enfermeras han perecido en esa tarea y eso ha animado más a todos a seguir en la lucha, en el esfuerzo diario y constante para sacar a flote lo que la pandemia representa en efectos negativos para nuestro estado y toda su población…



Todos debemos unirnos a ese reconocimiento para que los efectos de la enfermedad sean abatidos y pronto nos encontremos con una nueva realidad pero más positiva, de desarrollo y en donde la salud no esté en riesgo…





Excelente resultado de Policía Estatal



Donde se apuntaron un 10 los de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue en Piedras Negras, luego del arresto de tres sujetos y el decomiso de 11 armas, 10 de ellas rifles de asalto, que en un operativo interceptaron los muchachos de Sonia Villarreal, titular de dicha secretaría…



Los elementos de la Policía de Acción y Reacción, lograron decomisar dichas armas a los sujetos que se desplazaban por la colonia Doctores y además otros objetos de delito…



La secretaria Sonia Villarreal, mantiene una gran comunicación con sus agentes policiales, además de que se aplica un alta tecnología en las acciones de vigilancia y prevención de delitos de alto impacto…



Eso además de las acciones que realizaron en la Región Sureste en donde apoyaron en el tema de auxilio y búsqueda de personas afectadas por las torrenciales lluvias que dejó la tormenta tropical Hanna…





Realizan homenaje a regidora de Morelos



La profesora María Magdalena de Hoyos, regidora del municipio de Morelos, Coahuila, falleció ayer víctima de complicaciones provocadas por el Covid-19 en el Hospital Chavarría…



La maestra jubilada ex de la secundaria 90 de Nava, recibió ayer un homenaje en camino a su última morada, luego de que regidores y trabajadores del municipio la despidieron frente a la alcaldía con globos y un minuto de aplausos…



Comisionada de Cultura en dicho municipio, la profesora siempre se distinguió por su preocupación por la cultura, por los jóvenes y por toda la población de Morelos…





Sigue cierre de negocios en Eagle Pass



Donde las cosas van de mal en peor es en Eagle Pass, luego de que los comercios del Mall de las Águilas y de otras zonas cierran sus puertas todos los días…



Ni apoyos al comercio ni a la población han sido suficientes para que los dueños de esos comercios los mantengan abiertos como ocurrió esta semana pasada y la actual donde cadenas nacionales cerraron sus puertas…



El mensaje claro al alcalde Luis Sifuentes y al juez del condado, David Saucedo es que si los clientes mexicanos no pueden cruzar a Texas el destino de más y más negocios será ese: La quiebra…