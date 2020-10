06 Octubre 2020 03:10:00

Se ampara Jorge Ancira

Con AMLO no se sabe, y como hombre precavido vale por dos, Jorge Ancira Elizondo, director de Administración y Finanzas en AHMSA, se amparó contra orden de captura, sólo si no son delitos graves y pagará fianza de 30 mil pesos.



La semana pasada se corrió la versión que un Juez Federal de la Ciudad de México había liberado orden de aprehensión y le habían asegurado cuentas bancarias, el vocero de la empresa Paco Orduña, aclaró que no había proceso, nada de nada.



De ser cierta la orden de aprehensión, porque oficialmente no se sabe de proceso en su contra, están cercando a Alonso Ancira por el asunto de la empresa Agronitrogenados, las patadas y reparos del magnate acerero tampoco paran.



Difunden desvíos



Estaba dicho desde que detuvieran al ex alcalde Ramón Oceguera, que una decena de ex alcaldes estaban en la lista de la Auditoría Superior y salieron a la luz pública los primeros acusados que gobernaron del 2014 al 2017.



Hubo ex alcaldes con “acuerdos” que pagaron reparación del daño, Acuña con Lenin Pérez 1.5 mdp; Frontera con Amador Moreno 2.9 mdp y Sacramento con Juan Antonio Velasco, hoy funcionario estatal que desvió 1.7 mdp.



En el caso de Saltillo, al ex ‘Chilo’ López se le pasó la mano o la uña, 5 denuncias, un acumulado de 386 .5 millones de desvíos.



Mera acalambrada antes, ahora un recordatorio para los demás en tiempo electoral, no pasa nada.



La derrota asoma



Con la economía tronada, AHMSA en crisis, los candidatos apostando a que se cierre la empresa generadora de empleo, la falta de presupuesto a Coahuila y el desgarriate al interior de Morena, escasas las posibilidades de triunfo el 18.



Encuestas México sobre el escritorio de los que mandan en Morena, la elección en Coahuila para elegir diputados en 12 días no les pinta nada bien.



Los resultados en ciertos distritos les al mes del levantamiento, Julio, ciertos triunfos, al partido no al candidato que después pasaban al tercer lugar.



Pueden pensar y decir lo que quieran, Encuestas México, que no quien escribe, determinó que en el Distrito 6 por candidato, Ricardo López del PRI, tiene 34.4%; el PAN con José Luis Castro 32.2%, Morena un 21.5%.



En el Distrito 5, Lupita Oyervides del PRI tiene un 34.3%, el PAN con Rolando Valle 30.8% y Morena un 18.2%.



En el Distrito 3, Morena llega al segundo lugar con un 23.2 % del 37.2 del primer lugar, es en el Distrito 2 donde más cercanos están, un 28.1 del PRI contra 26.1%de Morena y en el 4, con un 32.1% PRI contra 29.1% Morena.



Son encuestas, Massive dice otra cosa, pone como gran perdedor al PRI, falta 12 días para saber quién pierde.



Es o se hace



Pariente de la ineptitud, nada más en una cabeza como la de la directora de Ecología, Adriana Cruz Martínez, cabe aquello, después de darse cuenta de semanas de quemazón a cielo abierto les conceda plazo.



El argumento de los responsables no vale, después de semanas y ¡apáquele ya! como quiera y como pueda, ¿cómo una semana o no mejor 30 días?.



Así o más irresponsable una funcionaria, cínicamente diría “si no cumple el rancho ganadero en 30 días le clausura. ¡qué bruta, qué animal y salvaje!



Qué hacía “Adrianita” hace semanas, nunca supo o se hizo que cientos de vecinos soportaron días de humo, ella sólo cobra su quincena sin agotarse y por hacerse guaje.



Renovación ya



El que no dudó ni tantito en inconformarse ante el Tribunal Electoral por cancelar la renovación de la dirigencia de Morena fue Alejando Rojas Díaz Durán, quien exigió al INE reponer encuestas al violar derechos políticos.



La suspensión de elección interna enfadó a los aspirantes, Rojas considera golpe a la democracia que afecta a Morena de cara a las elecciones 2021.



Cobra vigencia lo dicho por AMLO “mucho pueblo para tan poco dirigente”.