05 Diciembre 2020 04:10:00

Se anticipa Diócesis a ley de víctimas

Un nuevo costo y desgaste en su credibilidad social deberá pagar la diócesis fronteriza luego de que se ha hecho público y reconocido que, por orden del Vaticano, se emitiera una indemnización millonaria a una víctima del exrector del Seminario de Piedras Negras , Juan Manuel riojas Martínez, el padre ‘‘Meño’’…



Algunos interpretan esta maniobra del obispo Alonso Garza Treviño como una acción en donde se anticipa a la entrada en vigor en no muchas semanas de una ley estatal de víctimas, en donde podría sobresalir de nueva cuenta este caso y ante ello, mejor dar por terminado en lo civil y lo penal el asunto, finiquitarlo para que no salga más caro ante las situaciones que están pendientes por convertirse en ley en Coahuila…



Otro de los aspectos que se mencionan es el hecho de que, una vez aceptada la culpa con esta acción, serán cada vez más los feligreses que no estarán dispuestos a aportar su diezmo, sus aportaciones o donativos a las iglesias o parroquias al ver que parte de este dinero se ha usado para resolver las tropelías de un pederasta y que en lugar de ellos también denunciar, enterándose de las cosas de manera anticipada, decidieron darle largas y esperar a que por el paso de los meses todo se olvidara…



Si con la pandemia el alejamiento de feligreses católicos de las parroquias y sus aportaciones son algo que mantiene en crisis a la Diócesis en sus ingresos, menos aportaciones se verán por parte de los católicos, cuando al enterarse de que se destinaron tres millones y medio de esos dineros a pagar las diabluras del exrector…



COVID e informe de Zaragoza

Quien ya tiene fecha para presentar su informe de gobierno es la alcaldesa de Zaragoza, Ángeles Flores Torres, lo cual dio a conocer ayer…



La alcaldesa está convaleciente en su domicilio tras ser diagnosticada positiva a Covid-19, luego de una racha de contagios en Zaragoza que ha preocupado a la población pues en el mes va un medio centenar de positivos y actualmente se registran 30 casos activos, algunos internados en hospitales de Piedras Negras…



La alcaldesa ha dicho que se encuentra con pocas molestias y que ha decidido aislarse por recomendación médica, pero aprovechará esos días para planear y afinar detalles de su informe de gobierno, el cual tiene programado para el 17 de este mes, justo cunado se cumplan los 14 días de cuarentena que debe observar por la peligrosa enfermedad que la aqueja…



Flores Torres se une a otros alcaldes que ya han enfrentado este mal como es Antero Alvarado, Claudio Bres, Roberto de los Santos y la de Guerrero, Matilde Estrada…



Importante será para los alcaldes sobre todo de la región de Cinco Manantiales que en este cierre de año reflexionen, impulsen campañas y vigilen que las familias que tienen paisanos en Estados Unidos respeten los lineamientos en materia de salud para que la pandemia no se expanda por la llegada de miles y miles de paisanos que en estas épocas de cierre de año retornan de Estados Unidos y que piensan que en Coahuila se puede hacer lo mismo que en Texas, donde a pesar de lo grave de la pandemia, no frenaron la movilidad social…



Alerta por tema de familias migrantes

Con la policía y el INAMI acosándolos; sin dinero; con albergues cerrados; con una Iglesia católica en crisis y viviendo hambre y sin un techo para guarecerse del clima invernal que ya vivimos, así es como las familias principalmente de centroamericanos pasan sus días en la frontera…



Con un proceso de solicitudes de asilo suspendido de manera indefinida y sin poder retornar a su país en donde ya no tienen nada, es el drama que viven los centroamericanos en la frontera y ante ello, el padre José Guadalupe Valdés ha alzado la voz nuevamente para pedir que paren, que frenen la xenofobia y el acoso que las policías y las bandas de polleros de todos los niveles tiene contra migrantes solos y con sus familias…



El padre ‘‘Pepe’’ Valdés realmente ha visto la situación como gravísima y por ello es que hace el llamado a la población para que ayude, pues en la medida de que todos auxiliemos a que este fenómeno sea menos duro para los migrantes, la frontera será para todos un mejor lugar para vivir…



Casi medio centenar de migrantes han muerto en la frontera de Coahuila y Texas, 300 son deportados por día al tomarlos presos en su intento por ingresar sin documentos y para aquellos niños migrantes que llegan solos, los albergues de los “no acompañados” están al triple de su estadística normal…



Una papa caliente en Fiscalía de la carbonífera

El que sigue en serios problemas es el delegado de la Carbonífera para la Fiscalía del Estado, Ulises Ramírez Guillén, el que debe sin duda tener un buen santo que lo sostenga en su responsabilidad que ha estado plagada de errores graves…



Ahora el nuevo escándalo que enfrenta el abogado Ramírez Guillén, es que a sus muchachos de Palaú se les pasó la mano…



Resulta que en un barrio de Múzquiz arrestaron al joven de 18 años Jonathan, sacándolo del interior de su casa sin orden de arresto(así como ellos lo acostumbran muy seguido), luego lo llevaron a la comandancia en Palaú y ya por la noche cuando la familia del joven lo buscaba para ver qué sucedía o cuales eran los cargos se encontraron con que ahí no estaba y no había informes…



Horas más tarde, por la noche, el joven apareció grave, en coma, en el hospital general de Múzquiz. El reporte (que no le dijeron a los familiares cuando lo buscaban) fue que había convulsionado en las celdas de la Fiscalía y se lo llevaron al hospital…



Hoy el detenido está en coma, con diagnóstico de muy grave y lesiones internas y ya llegó de Saltillo personal de Asuntos Internos de la Fiscalía para agarrar el caso…



Se han suspendido a tres policías de la Investigadora y hasta el propio Ulises Ramírez Guillén pende de un hilo en su puesto…



Lo extraño es que el delegado no haya mandado arrestar a sus agentes, solo suspendidos, pues la cosa está más que grave…



Con resultados malos, el delegado no ha frenado el robo de ganado; las constantes quejas contra su personal ahí se reflejan y ahora la brutalidad está más que manifiesta y de los robos patrimoniales ni se diga, una estadística ínfima de asuntos resueltos…



Veremos y diremos pues, si el santo que sostiene al delegado sigue con su veladora prendida…