30 Diciembre 2020 04:10:00

Se aplica vacuna, pero sin relajarse

La vacuna contra el coronavirus ha comenzado a aplicarse en Piedras Negras y fue una enfermera del hospital 11 del IMSS la primera persona en la historia de nuestra ciudad en recibir la inmunización, pero hay que ser claros: Esto no significa que debemos relajarnos para los siguientes días y semanas, por el contrario, y lo ha dicho muy claro el alcalde Claudio Bres, se necesita hoy más que nunca ser pacientes y responsables para que llegue la vacuna a más gente de toda la población y por ello para evitar contagios en tanto eso sucede, debemos de mantener hoy más que nunca la estricta aplicación de la sana distancia, cero reuniones de más de 10 personas y el uso del cubrebocas…



La esperanza se observa, ya está aquí a unas semanas, pero debemos ser cuidadosos para que esto no se salga de control en tanto llega la cantidad suficiente de vacunas para que se inmunice al total o la mayoría de la población…



Bien por el alcalde Claudio Bres, bien por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, muy bien por el secretario de Salud, pero de la misma forma que los subcomités continuarán con sus reuniones de evaluación, la población debe hacer su parte y hacerla bien…



Si ciudades como México y Monterrey están al borde del caos es por la falta de orden, de seguimiento de recomendaciones y a la desesperación de la gente, algo que no debemos permitir pase en nuestra región…



Y dónde están las autoridades en Eagle Pass?

¿Qué pasa en Eagle Pass?, es la pregunta que surge ahora con el caos por nuevos contagios que se presentan en esta vecina ciudad, pues en lo que va de la semana se suman ya casi 350 casos, cifra elevadísima y peligros, porque además de ello se tienen más de 800 personas enfermas de coronavirus, con el Covid activo y eso también es preocupante, por lo que puede suceder en cuanto a la ocupación hospitalaria…



Lo que sucede es que la autoridad relajó las medidas, no insiste en las recomendaciones y se la pasan en sus reuniones sin convocar a que haya una verdadera campaña de concientización hacia la población, hacia los jóvenes, hacia los que no frenan la movilidad y son agentes de contagio…



Las cifras que dan las autoridades en sus reuniones diarias son ambiguas pues no dicen qué sectores sufren esa alta tasa de contagios, ni qué edades en cuanto a rangos ni qué zonas de la ciudad…



Deberán tanto el alcalde Luis Sifuentes como el juez del condado no sólo aplicarse la vacuna ellos de inmediato como se vio esta semana, sino aplicarse en su trabajo pues los contagios no frenan, pero nadie sanciona, la autoridad no actúa y los hospitales de nueva cuenta estarán al borde del caos, como ya ocurrió meses atrás…



Se pueden hacer más y más pruebas, 40 o 50 mil, volver a comenzar de cero, pero sin una campaña y medidas estrictas nada funcionará y esas medidas las debe decretar la autoridad…



La venta de la vacuna COVID

Tal como lo señalamos hace ya varias semanas, el sector médico privado de Piedras Negras, analiza ya la adquisición de vacuna Covid para poner a la venta a sus pacientes y clientes, la gente que la pueda pagar, por supuesto, porque hay que ser realistas, aunque el Gobierno federal ha señalado que la vacuna será universal, para todos, también no se tiene claridad de si las fechas y calendarios que se han señalado podrán cumplirse, pues en muchas cosas en lo federal se ha fallado…



Ayer Adalberto Peña, propietario de la Clínica México, el único hospital privado que atiende pacientes Covid que requieren internarse, de la zona norte de Coahuila, afirmó que ya platican y han pedido informes a los laboratorios y sus representantes para ver la disponibilidad y los requisitos, para una vez que eso se tenga, conocer más o menos en qué tiempo se dispondría y lo más importante: El precio de la vacuna…



No crean que será sencillo, ni que todos los que puedan pagarla correrán a aplicársela, para nada, si actualmente en Eagle Pass, por ejemplo, casi el 35 por ciento del personal médico no ha aceptado aplicarse la inmunización…



Por ello habrá que ver cuántos meses tardará la vacuna disponible privada a la venta, para que cuando eso suceda entonces sí ver si la Clínica México, la de Especialistas, el Inglés, Laboratorios Cema y Valdés, además de otros puedan entrarle a inmunizar a los que puedan pagar…



Cinco Manantiales, el COVID por los visitantes

El coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Alejandro Moscoso, deberá de analizar la situación que se vive en los Cinco Manantiales, al menos en la parte que le corresponde, porque con el tema de los miles, sí, miles de visitantes que de Texas llegan a esta zona, la vigilancia de las medidas se relaja y con ello los contagios se aceleran…



Más en estas fechas de cierre de año, de fiestas, posadas y eventos en prácticamente todos los municipios simplemente no se puede frenar a los “turistas” que del norte los visitan…



Villa Unión, Nava, Allende, Morelos y Zaragoza son el lugar de esparcimiento y recreo de todos esos visitantes que no entienden, o no quieren entender, que hay que estar atentos con las medidas para evitar los contagios, por lo que las fiestas sin ninguna medida son comunes, los paseos a caballo, en vehículos todoterreno y jaripeos son algo normal…



Pero el riesgo es para los de la tercera edad que viven y se quedan en los Manantiales cuando ese turismo se va y entonces tras el pasar de los días se refleja en contagios mayores ese descuido…



Ojalá y que Moscoso y los alcaldes vean el fenómeno y lo atiendan, porque eso afecta no sólo a su región, sino a otros municipios…