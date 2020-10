04 Octubre 2020 04:10:00

Se bajó de la contienda

Se bajó de la contienda



El que asegura no querer saber nada de la política universitaria es Raúl Garza Serna, quien se bajó de la carrera por la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se supone que tenía los astros alineados, pero al parecer pensaba que llegaría sin contrincante, y no le gustó nada que Alfonso Yáñez Arreola haya levantado la mano y se mantenga en la recta final.



En teoría, Yáñez Arreola es ahora candidato único, pero en territorio “búho” no descartan que sean dos los que lleguen a la contienda del 14 de octubre, pues al parecer Elías Villalobos Alvarado, quien desde mayo está a cargo de la Dirección de manera interina, le halló saborcito al cargo y quiere mantenerse ahí. Veremos.



Oxígeno a campañas



El siempre polémico Gerardo Fernández Noroña pisó territorio coahuilense desde el viernes. Tuvo eventos con seguidores en Matamoros, Francisco I. Madero y Viesca, y este domingo cierra agenda en la Región Sureste con reuniones en Saltillo y Ramos Arizpe.



El diputado federal, quien no logró la bendición de Palacio Nacional y se quedó en el camino de presidir la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, anda en plena campaña para tratar de darle oxígeno a las campañas de los candidatos de su partido, el del Trabajo, a diputados locales.



El problema es que, si ni con el empujoncito de Fernández Noroña prenden los candidatos del PT, difícilmente lo harán con algo más, considerando que quedan escasos 12 días de promoción electoral.



Relevo en el CPC



En el Sistema Anticorrupción del Estado reportan todo listo para la cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador, en el que habrá novedades por partida doble. Primero, Lourdes de Koster López presentará su informe anual 2019-2020 de actividades y después aprovechará para despedirse, pues termina su periodo como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana e integrante de este organismo.



La estafeta la recibe el lagunero Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, quien, en voz propia, admite que su antecesora le deja “la vara muy alta” para cumplir con las tareas y programas que están en curso.

Hombre de empresas, dedicado a la industria de la construcción en Torreón y siempre interesado en los temas comunitarios, empieza la era de Von Bertrarb, en tiempos complicados por la pandemia.



'El Profe’, en campaña



En redes sociales se reporta a Humberto Moreira Valdés. Por lo visto, “El Profe” se incorporó de lleno a la promoción de los candidatos de Unidos, el partido que dirige su hijo, Rubén Humberto Moreira Guerrero, y echaron toda la carne al asador en algunos municipios. En el caso de la Región Sureste, por ejemplo, se les ve muy activos en Arteaga, en donde finalmente tienen como aliados a los integrantes de la dinastía Durán Flores: Everardo, el actual alcalde, y Jesús, su antecesor y hermano.



Este fin de semana, nos comentan, “El Profe” y Rubén Humberto se van a dejar ver en recorridos por la zona serrana del municipio manzanero.



Meditabundos



Cabizbajos y meditabundos se les ve por restaurantes de Saltillo a quienes se les fue de las manos la posibilidad de hacerse del control del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI). Nos referimos al comisionado 000 y a su principal aliado, Miguel Ángel Medina Torres, quien cobra, al menos hasta ahora, como director general en el organismo.



Ese par, en conjunto con el excomisionado con nombre de telenovela, Alfonso Raúl Villarreal Barrera, aseguraban tener en la bolsa la presidencia del ICAI, pero finalmente fue más el ruido que las nueces y al frente del Instituto se mantiene Luis González Briseño. Queda claro que no por mucho presumir, amanece más temprano, ¿o cómo era?



ICAI opaco



Por cierto, así que usted diga muy transparentes no arrancaron esta nueva etapa administrativa en el ICAI. Resulta que, si en este momento usted pretende acceder al portal de internet correspondiente, se va a quedar con las ganas. ¿No que muy transparentes? Imagínese, si eso pasa en el organismo garante del acceso a la información, qué se puede esperar de los demás.



Quien sabe si el aire reeleccionista le afectó a González Briseño. Por eso dicen que las segundas partes no siempre son buenas. En fin.