03 Febrero 2021 04:10:00

Se cae llegada de nuevo administrador de Aduana

Y en donde ya todo estaba listo para que llegara como nuevo mandamás era en la Aduana de Piedras Negras, con la persona de Álvaro Hernández Sierra, pero resulta que el guanajuatense, avecindado en Sonora, no quiso experimentar en tierras que no conoce…



Finalmente, Hernández Sierra se aferró a no venir a la Aduana de Piedras Negras y se cumplió su capricho, pues él dice estar enamorado de la Aduana de Nogales, antojo que difícilmente le cumplirán…



Ante esta situación, de allá de la Administración General de Aduanas no se quebraron la cabeza y gracias al desempeño de la actual encargada del despacho de la Aduana nigropetense, Alejandra Salazar García, ésta seguirá en el cargo de manera indefinida…



La Aduana ha trabajado de manera muy completa, con excelentes ingresos por comercio exterior en materia de impuestos y con un control férreo de los problemas que se tenían con funcionarios anteriores…



Ante ello, pues veremos cómo Salazar García se consolida en ese cargo y continuará al frente de la Aduana de Piedras Negras…



En tanto, parece que el grupo de Sonora no quiere salir de su zona de confort y operar sólo en donde ya conocen los métodos y tal vez los grupos de influencia…



César Muñoz se reelegirá en Canacintra

Los industriales organizados de Canacintra se reunirán hoy en punto de las 6:00 de la tarde en la sede de esta cámara empresarial, para que sus socios, consejeros y directivos voten y determinen quién dirigirá la cámara por un año más…



El candidato único es César Muñoz, jefe de relaciones púbicas de la cervecera Constellation Brands, quien busca permanecer un año más al frente de dicha organización industrial..



Entre los proyectos que se tienen enlistados para este año 2021, ha señalado César Muñoz, está el sumarse como cámara y socios al programa de vacunación que a niveles estatal y municipal se determinará por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme y del alcalde Claudio Bres…



Señaló que ante todo está la salud de la población y por ello es que los socios de Canacintra, que agrupan a empresas que dan empleo a decenas de miles de trabajadores, se preocupan y apoyan en este tema a los tres niveles de gobierno…



La paz laboral, la mano de obra calificada y también toda la inversión en infraestructura que se tiene en la zona fronteriza de Coahuila, se lograrán fortalecer con este trabajo conjunto encaminado al tema de la vacunación contra el Covid-19…



Los haitianos y Acuña

Algo sucede en Acuña y deberían de detectarlo las autoridades, sobre todo federales, pues parece por demás extraño que tan sólo el fin de semana hayan sido detenidos cerca de 400 ciudadanos de Haití que cruzaron sin documentos desde Acuña a Del Río…



Entendible es el hecho de que hay un flujo natural, pero de eso a que tantos migrantes de ese país intenten introducirse por Acuña, refleja que hay una red natural que opera desde ese lugar para acercar a los migrantes…



Familias ahogadas, niños de escasos dos años abandonados, ambos casos de origen haitiano, son las tragedias que dejan este flujo sin control de migrantes que se realiza por Acuña, sin que ninguna autoridad federal, como debería ser el Instituto Nacional de Migración o la Guardia Nacional, haga algo para frenarlo…



Una cosa es que tengan permiso para permanecer en México y otra que arriesguen la estabilidad fronteriza con este enorme número de cruces sin documentos…



Ojalá y que la Secretaría de Seguridad, a cargo de Sonia Villarreal y también el Instituto Nacional de Migración fortalezcan su vigilancia en la zona para evitar que este fenómeno siga creciendo…



La seguridad que Coahuila ofrece en la zona fronteriza, comparada con Tamaulipas y Chihuahua, sin duda que se convierte en un factor adverso cuando eso provoca la llegada de miles de migrantes hacia nuestra región…



MARS, por la vacuna Covid para Coahuila

Ayer en Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme dejó en claro que su administración trabaja en el tema de la lucha contra la pandemia y que también tiene claro que coordinado con el Gobierno federal, busca la adquisición de las vacunas para este mismo año y que el próximo la situación sea distinta…



El gobernador Riquelme Solís busca que con este programa se tenga inmunizada a la mayoría de los más de 3 millones de habitantes que tiene Coahuila…



Coahuila va por las vacunas que estén mejor catalogadas y por ello es que existe una gran confianza para que en este año se logre el objetivo y la nueva normalidad tome ya el nivel debido…



Cede COVID ante medidas en zona norte

En donde las medidas de restricción a la movilidad han logrado ya un reflejo de buenos resultados es en la zona norte de Coahuila, principalmente en Acuña y Piedras Negras…



Tras la decisión de recortar horarios de establecimientos no esenciales, para que cerraran a las 8:00 de la noche y no a las 10:00, como se estableció en primera instancia, y tras algunos reclamos sin sustento, hoy vemos que las medidas tienen buenos resultados y la pandemia cede en esta zona…



Tanto el alcalde Claudio Bres como los alcaldes de la zona norte y también el secretario Francisco Saracho, tomaron un buen acuerdo y hoy vemos resultados…



No podemos permitir que los contagios se salgan de control y eso sature hospitales y aumente el número de fallecidos por esta enfermedad, y por ello hoy hay que reconocer la decisión tomada por las autoridades…