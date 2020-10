07 Octubre 2020 04:10:00

Se calienta ‘Juris’

En la Facultad de Jurisprudencia a nadie gustó el zafarrancho del lunes por la noche. Ubican al magistrado Juan José Yáñez Arreola como responsable de romper la reunión del Consejo Directivo y la inconformidad con el grupo oficial que representa derivó en el interés de académicos por ir en bloque a los comicios del 14 de octubre.



Ante esto, Alfonso Yáñez Arreola, hermano del presidente de la Sala Colegiada Penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, no iría solo. Hay versiones de que Elías Villalobos, el director interino, se encariñó con el cargo y buscará seguir en él.



Además, a más de uno llamó la atención el pronunciamiento de la profesora Larisa Morales, quien alzó la voz para reclamar espacios para las mujeres. Sería la candidata del género y llevaría como bandera reivindicar la imagen de la Facultad.



El caso es que, a una semana de la elección interna, los ánimos andan bastante revueltos.



Oceguera en la Facultad



Por cierto, en los pasillos de Juris se presume que el principal financiador de la campaña de uno de los candidatos es Ramón Oceguera, hermano de otro que hoy está preso por un juicio por peculado y corrupción.



De acuerdo con los propios alumnos, no estaría mal que le pusieran lupa a los recursos utilizados en la campaña, no vaya ser que los Oceguera también quieran entrar a la vida de la Universidad, de la misma forma que en Ramos Arizpe.



Deja colgado al PAN



Patricia Oralia Grado Falcón, para más señas Alcaldesa de San Pedro desde 2018, cargo al que llegó por los votos del PAN, está muy lejos de abonar a la causa albiazul, pues nos reportan que, si de alguien es cercana, es del expriista, exindependiente y ahora morenista Javier Guerrero García.



En San Pedro es secreto a voces que la alianza de la Alcaldesa panista con el secretario general del IMSS no es institucional sino política, y está en operación abierta a favor de la Cuatroté, mientras al PAN literalmente lo dejó morir. A ver cómo le va.



¿Cómo votaron?



Evaristo Lenin Pérez Rivera, diputado federal independiente, se abstuvo de la votación en que la Cuatroté borró de un plumazo los fideicomisos y fondos federales. Los diputados coahuilenses del bloque morenista, Francisco Javier Borrego, Luis Fernando Salazar, Diego del Bosque, Miroslava Sánchez y Melba Farías, siguieron la línea que les marcaron desde Palacio Nacional.



Los priistas Fernando de las Fuentes, Rubén Moreira, Martha Garay; la panista Silvia Garza Galván y José Ángel Pérez Hernández, quien recién dejó la bancada de Encuentro Ciudadano y se incorporó en la del Partido del Trabajo, también votaron en contra. Pero el esfuerzo quedó en eso, a la oposición no le alcanzó para frenar la aplanadora morena.



Sin pistola ni guaruras



Carlos Alberto Padilla, candidato del Partido del Trabajo a diputado local por el Distrito 12 de Ramos Arizpe, a las pruebas se remite para responder a quien le compruebe que él o alguien de su equipo de campaña es fan de las armas de fuego y de los guardaespaldas.



No niega diferencias entre los integrantes de su cuarto de guerra, pero nada qué ver con las supuestas amenazas con pistola en mano.



Alarmantes y decepcionantes



La que alzó la voz y en tono fuerte fue la senadora Verónica Martínez García, al cuestionar al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, durante su comparecencia.



Entre otras cosas, le dijo que las cifras del comportamiento de la economía son “alarmantes y decepcionantes” y apuntalan al país a caída libre.



Entrada en gastos, aprovechó para cuestionar desde la tribuna el motivo por el que el Gobierno federal excluyó a Coahuila del Acuerdo para la Reactivación Económica, al que llegó con la IP nacional, pues de los 39 proyectos que se van a desarrollar ninguno será para acá



Como es natural, a la legisladora priista no le gustó ni tantito que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dé la espalda a un estado que le tiene tendida la mano.



A recibir quejas



Sin decir agua va, representantes de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, llegaron a Coahuila con la idea de meter lupa en expedientes rezagados y, según esto, con los ojos bien abiertos y los oídos bien afinados, para recibir quejas en contra de funcionarios de la delegación y de las subdelegaciones.



Empezaron a revisar este martes y andarán por acá el resto de la semana. Tienen previsto pisar base en Torreón, Saltillo, Monclova, Sabinas, Acuña y Piedras Negras.