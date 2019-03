15 Marzo 2019 04:09:00

Se cancela consulta

F ue sólo una ilusión –una más de sus argucias– de esas ocurrencias, que llevan intenciones sucias; con ello pudo amedrentar al CaldeRon y al Mandilón.



I ngenuos ilusos –me dan ternura– los proPejes, que creían que su ídolo lo haría... El infierno es el mismo, sólo se cambia al demonio –a este súmenle el egoísmo–.



A h morenos tan tiernos, habiendo visto tantos gobiernos; todos son lo mismo, el color es lo de menos.



Si ... su Peje Lagarto se convirtió en lagartija, hizo más ridículo que El Chompiras y El Botija.



C omo te veo me viste, como me ves te verás... le recitaron en coro los exmandatarios sin decoro.



O bviamente habrá recompensa parlamentaria; algo pedirá el de Macuspana, una vez que le ha quitado el badajo a la campana.