08 Marzo 2019 04:10:00

Se cree rector

Alguien le dijo a Jesús Octavio Pimentel Martínez que tiene con qué para llegar a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila… y se la creyó. Nos comentan que el director de Asuntos Académicos anda desatado, pues según él tiene la bendición de sus padrinos políticos y el visto bueno de quien toma las decisiones.



Por lo pronto, el ex director de la Facultad de Sistemas se vende como el funcionario más cercano al rector Salvador Hernández Vélez, pero en realidad tiene en el horizonte la idea de llegar al despacho principal de Venustiano Carranza y González Lobo.



Tal vez Pimentel Martínez no se haya dado cuenta, nos mencionan, pero falta mucho y en una de esas ni siquiera llega a la sucesión. Veremos.



Después de la tempestad…



Por cierto, después de los acuerdos entre la Rectoría y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, con los cuales se esfumó el fantasma de la huelga, la calma parece estar de regreso a la máxima casa de estudios.



El rector Salvador Hernández Vélez se dejó ver este jueves por la escuela de Artes Plásticas y cerrará semana en la Comarca Lagunera. Este viernes dirá presente en el segundo informe de actividades de Lorena Medina Bocanegra, como coordinadora de la Unidad Torreón. La cita es a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Universitario.



Nos comentan que no fue sencillo llegar a un arreglo con los representantes del sindicato, pero finalmente se encontraron los puntos en común y el convenio se firmó durante las primeras horas de este jueves en la Junta de Conciliación y Arbitraje.



Que ahora sí



Hay nueva fecha para la reiteradamente pospuesta diligencia final del procedimiento en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en Chihuahua.



Según el consejero jurídico de allá mismo, Jorge Espinoza Cortés, quien este jueves asomó la cabeza, la audiencia de juicio oral por el delito de peculado y desvío de recursos públicos, será el 29 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, a cargo de la jueza Hortensia García Rodríguez.



Hasta entonces, “la Coneja” podrá permanecer, con todo y su brazalete electrónico, en prisión domiciliaria en la residencia que alquila en el exclusivo fraccionamiento Cima de la Cantera, en la capital chihuahuense.



Cheque en blanco



Finalmente salió el dictamen sobre la Guardia Nacional y Coahuila se sumó a las entidades que sin contratiempos respaldaron la reforma constitucional correspondiente. La votación fue por unanimidad y el resultado se notificó este mismo jueves a la Cámara de Diputados.



Los más entusiastas con el bastión del Gobierno federal para tratar de pacificar el país fueron el priísta Jaime Bueno Zertuche, coordinador de la bancada tricolor y presidente de la Mesa Directiva, y José Benito Ramírez Rosas, del grupo parlamentario de Morena.



Sin embargo, a favor, pero con resistencias votaron los legisladores panistas. Su coordinador y presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, advirtió que no se trata de un cheque en blanco al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pondrán lupa para que no haya violaciones a las garantías ciudadanas.



Coincidieron



Coincidieron en Torreón con doble motivo: el Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros (ENGALEC) y el Encuentro Integral Agropecuario. Allí anduvieron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y Francisco Javier Trujillo Arriaga, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.



Además, Joel Corral Alcántar, secretario de Agricultura en Durango, en representación del gobernador de allá mismo, el panista José “el Güero” Rosas Aispuro Torres; el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado y el senador Armando Guadiana Tijerina.



También levantaron la mano el alcalde Jorge Zermeño Infante y Oscar Gutiérrez Santana, quien sobrevive en la cuarta transformación como director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua.



Fue la excepción



Nos comentan que muy satisfecho quedó el gobernador Miguel Riquelme con el encuentro internacional de hace unos días en Saltillo, con motivo del pacto por la paz laboral, al cual convocó, y entre otros asistentes contó con la directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Gerardina González



Marroquín.



La representante de la OIT consideró que la iniciativa se suma a la federal, del Programa de Trabajo Decente, para abonar a la estabilidad laboral, empleos de calidad y paz social. Las palabras de la costarricense llamaron la atención a más de uno, pues en cualquier foro, su discurso siempre es crítico y de combate, pero aquí fue la excepción.