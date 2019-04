26 Abril 2019 04:10:00

Se deslinda de Salinas

En entrevista con Grupo Zócalo, mató los rumores sobre su relación con Carlos Salinas de Gortari



José Narro Robles se dejó ver por Saltillo. Anda en su gira de calistenia previo al arranque de las campañas internas para la elección de septiembre, que servirá para renovar el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.



En entrevista con Grupo Zócalo, mató los rumores sobre su relación con Carlos Salinas de Gortari y aprovechó para llamar al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno; a Ivonne Ortega, Ulises Ruiz y demás aspirantes a la dirigencia nacional tricolor, a que renuncien a la posibilidad de estar en las boletas electorales en las siguientes elecciones y se concentren en rescatar al expartidazo.



Los más cercanos



El gobernador del estado encabezó una comida que se le ofreció al doctor Narro. La mesa no muy amplia y contados los invitados, todos, por cierto, cercanos a Miguel Riquelme. Estuvieron integrantes del Gabinete, como los secretarios de Gobierno, José María Fraustro Siller; Salud, Roberto Bernal Gómez; Vivienda y Desarrollo Urbano, Jericó Abramo Masso; Inclusión y Desarrollo, Jesús Saracho Navarro.



También, Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez; el coordinador de Comunicación Social, Fernando Simón Gutiérrez, y el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Lauro Villarreal Navarro.



Además, el dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, y algunos diputados locales, como Lucía Azucena Ramos, Jaime Bueno, Boreque Martínez, y Esperanza Chapa.



Fotos en la Alameda



El doctor Narro nació en Saltillo hace 71 años y aprovechó para recorrer parte del Cetro Histórico, ver, aunque sea por fuera, la Escuela Anexa a la Normal, en donde cursó primero de primaria y grabar un video y tomarse fotografías en la Alameda Zaragoza.



Muy cerca del médico cirujano, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsecretario de Salud con Enrique Peña Nieto, anduvieron el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Coahuila, Marco Cantú, y el líder de la Confederación Nacional Campesina en Coahuila, Ramón Verduzco González.



Rasuran dinero a partidos



Nada contentos andan en el PAN, PRI, PRD, Morena y UDC por la rasurada que en el Instituto Electoral de Coahuila le van a dar a las prerrogativas previamente asignadas. No hay aumento en el presupuesto, y como se incorporan dos nuevos partidos, la rebanada del pastel será más delgadita, o menos gruesa, según se quiera ver.



Los partidos más grandes son los que más pierden dinero: al PAN de Jesús de León Tello le recortarán 1.4 millones; al PRI de Rodrigo Fuentes, 1.6, y a Morena, cuya dirigencia estatal es un misterio, le recortarán 754 mil. Aún con la rasurada, el PAN se quedará con 35.1 millones, 40.2 el PRI y 17.1 millones el partido de moda.



Resucita la ‘chiquillada’



Por cierto, como le anticipamos, en el Instituto Electoral de Coahuila dieron vida al partido Unidos, a quien más de uno vincula con el exgobernador Humberto Moreira Valdés, pues su hijo Rubén Humberto aparece como dirigente. También resucita el Partido de la Revolución Coahuilense, de Abundio Ramírez Vázquez. En la pasada elección, el PRC perdió el registro por no completar el mínimo de votos, pero ahora está de regreso.



El acuerdo para su retorno lo tomaron este jueves los consejeros electorales, en trabajo de sesiones y este viernes lo van a formalizar en el Pleno.



Unidos y el PRC tendrán cada uno más de 2 millones 400 mil pesos de prerrogativas, sólo durante este año.



Gira fronteriza



Andrés Manuel López Obrador estará en Coahuila en la primera semana de mayo, ya se lo habíamos anticipado en este mismo espacio, pero vale la pena recordarlo por la serie de especulaciones sobre cambio de fechas y lugares que visitará. Hasta ahora lo único en firme, nos aseguran los enterados, es que pisará territorio estatal antes del 5 de mayo, lo cual significa que andará por acá en el transcurso de la próxima semana.



Los encargados de la logística se concentran en la frontera, pues el Presidente de México estará en Piedras Negras y en Acuña; no hay nada sobre Frontera y otros municipios que se han mencionado.



Que mande señales AMLO



Gustavo de Hoyos Walter, dirigente nacional de Coparmex, anduvo este jueves por Saltillo. Primero tuvo un encuentro con empresarios de la región y después se le vio llegar a Palacio de Gobierno, en donde se reunió con el gobernador Miguel Riquelme.



Ahí mismo estuvieron Ricardo Sandoval Garza, dirigente regional de Coparmex, y el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez.



El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana urgió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a dar certidumbre a los inversionistas y mandar señales de estabilidad para que las fuentes de empleo no se vayan. Por lo pronto, advirtió, la expectativa de crecimiento económico para el cierre del primer semestre de 2019 es bastante pobre.