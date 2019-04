20 Abril 2019 04:10:00

Se desmarcan

Los de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción que comanda Raúl Flores se desmarcaron de la campaña que traen contra el alcalde Alfredo Paredes.



Es un complot de los malquerientes del Presidente Municipal que intentan echar a perder el trabajo de las autoridades municipales.



Flores y sus agremiados se sintieron utilizados y se manifestaron en contra de esa campaña sucia.



Le han intentado por todos lados sin hacer mella al trabajo de Paredes, así lo dice la encuesta que no hace mucho se dio a conocer.



Que un Alcalde ande sobre los 8 de calificación no es cualquier cosa y de ahí no han bajado a Alfredo.



Cuando menos por un día dejan a un lado la política y participan como un fiel más en el Viacrucis.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme fue uno de los más de 50 mil católicos que participaron en la escenificación de la pasión de Cristo allá en Torreón.



Pocas veces se le ve a un Mandatario Estatal ir al frente del contingente y participar en toda la celebración.



El tradicional Viacrucis del Cerro de las Noas es de los más concurridos en el Estado.



Se convierte en un atractivo turístico que mantuvo la ocupación hotelera en el 90 por ciento en la Laguna.



El ex alcalde Jorge Williamson no sólo participó en el Viacrucis, sino que además cargó la cruz.



En broma, no faltó el que comentó que así serán los pecados que trae encima.



De todos conocido que Jorge es, junto a su familia, un fiel católico.



Junto a su esposa y diputada local, Josefina Garza y su hija Marijose, participaron en la celebración en Cuatro Ciénegas.



Por otro lado, también comentaron la muy notoria presencia de la legisladora por aquellas tierras a pesar de que no es su distrito.



Poco a poco pero les están graneando los recursos para la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Región Centro.



A pesar de que los contras de Enrique Ayala han pugnado para que dejen al organismo sin recursos, hasta ahora no les ha ido mal.



Hace apenas unos días que la OCV recibió 400 mil pesos del Impuesto Sobre Hospedaje.



Todavía les deben otro tanto, pero cuando menos les abonaron al adeudo de más de 1.5 millones de pesos de 2018 y 2017, que sólo le permite solventar gastos y no invertir turísticamente.



Ayala dice que los recursos correspondientes al presente año están detenidos para todas las oficinas de Convenciones y Visitantes porque se establece la operación administrativa mediante un fideicomiso.



Los recursos del 2019 tendrán un mejor control, se supone que no van a poder hacer mal uso de los recursos.



En su pata de palo le dieron a César Menchaca para darle seguimiento al Consejo de Seguimiento de Políticas Públicas.



No hace mucho que Azalea Maldonado instaló el organismo que está integrado por jóvenes de preparatoria y profesionistas desde donde se habrán de desarrollar ideas y opiniones sobre los proyectos de la presidencia municipal.



Al regidor de Fomento Económico le gustan los reflectores y desde ese Consejo podría mantenerse muy activo.



Será a partir de mayo cuando comiencen a operar, mientras tanto trabajan en establecer un plan de trabajo sobre los diversos departamentos operativos que tiene el Municipio y puedan dar su punto de vista y hacer propuestas.