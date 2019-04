05 Abril 2019 04:10:00

Se desmayan alumnos en evento de Villa Unión

EL PROYECTO DE LA PRESA rompepicos será retomado y hay interés porque la seguridad y tranquilidad de los residentes de la zona sur de la ciudad de Piedras Negras se mantenga como prioritario y ante ello el alcalde Claudio Bres ha señalado que se retomará el proyecto para, con firmeza y ahora sí de manera contundente, se arranque con el proyecto…



HA DICHO AYER AL REFERIRSE al tema de Villa de Fuente y en memoria de los 15 años que sucedió la tragedia de la inundación, que es el compromiso de su administración que esa obra se realice y sobre todo por ello fue que acudieron a la Conagua allá en la capital del país para ver de origen si había o no proyecto y también ver cómo es que se presentan las cosas para, ahora sí, echarle para adelante a esos trabajos…



PERO NO SOLO ESO, sino que además el alcalde se ha comprometido a una vigilancia estricta del cauce y que tanto Conagua como las empresas apostadas a un costado del río Escondido no invadan las áreas que deben ser respetadas para la libre circulación de las crecientes cuando estas se presentan…



III

DONDE SE ESTÁ DE luto es en el medio artístico de la Región Cinco Manantiales pues ayer en el poblado de Río Bravo falleció don Óscar Barrón Zulaica, director y uno de los fundadores del grupo musical de Los Hermanos Barrón, de Allende, Coahuila…



AYER POR LA MAÑANA se conoció la notica de que en su casa en la Congregación de Río Bravo, de causas naturales, falleciera don Óscar Barrón, a la edad de 83 años, por lo que hoy la familia ya prepara los servicios fúnebres y una serie de homenajes que sin duda se realizarán…



VA PUES NUESTRO PÉSAME para su hija Norma y su hijo Óscar, así como a todos los hermanos Barrón empezando por Esteban…



PERSONAJE MUY QUERIDO EN el mundo artístico grupero pero sobre todo en Allende, por ello es que seguramente sus funerales serán muy concurridos hoy que inician…



III

EL QUE ESTARÁ LA próxima semana en Piedras Negras es el presidente del Congreso, el legislador panista, Marcelo Torres Cofiño para reunirse con militantes y simpatizantes de su partido, pero no sólo eso, sino que además se reunirá con líderes empresariales y personajes de la comunidad…



EL LEGISLADOR HA MANIFESTADO SU preocupación por temas de la región como es el caso del probable cierre de las fronteras o los cierres parciales que impactarían a la industria y a la convivencia fronteriza de ambas comunidades…



TAMBIÉN EL LEGISLADOR HA DICHO que se requiere de que se fomenten las inversiones con estrategias e incentivos de política fiscal, para lo cual ha metido a Congreso una serie de propuestas para motivar a los inversionistas a crecer en sus empresas o a instalar nuevas factorías en base a descuentos y beneficios vía impuesto sobre nóminas…



SIN DUDA QUE EN el caso de la reunión con panistas, ahí aprovechará Sergio Borja para plantearle a Torres Cofiño cómo es que se encuentra el partido en Piedras Negras y en la región fronteriza de Coahuila…



III

DONDE LAS COSAS VAN de mal en peor es en Villa Unión, municipio gobernado por Narcedalia Padrón Arizpe…



Y ES QUE AYER en un evento del aniversario de la batalla de Vizarrón, un evento histórico para dicha población, a la alcaldesa se le ocurrió comenzar tarde el evento porque no llegaba nadie, pero eso sí, tuvieron por más de dos horas a los estudiantes de una escuela secundaria quienes, por supuesto, no soportaron la exposición a un clima y sol de más de 32 grados…



ANTES DE COMENZAR EL evento varias estudiantes se desmayaron y la alcaldesa por supuesto que no hizo nada, peor aún, los integrantes de la Policía pedían, a algunos que activaron sus celulares para subir en vivo a redes sociales lo que pasaba, que apagaran sus transmisiones…



POR SUPUESTO QUE EL ENOJO de los padres de familia de los estudiantes fue mayúsculo, sobre todo porque a los funcionarios e invitados los tenían bajo la sombra de toldos, mientras que a los niños estudiantes los mantuvieron por más de dos horas antes de que iniciara el evento en pleno solazo…



EL EVENTO FUE MáS notorio por cómo los niños se desvanecían en el evento que la misma celebración de la histórica batalla y la alcaldesa en lugar de pedir ayuda para los estudiantes se limitaba a pedir a sus policías que nadie transmitiera en vivo el papelón que hicieron por mal planear y no cuidar la salud de los niños…