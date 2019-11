30 Noviembre 2019 03:10:00

Se despachan con la cuchara grande…

PUES YA ES UN CLAMOR general que los diputados y senadores se aprieten el cinturón y se bajen el sueldo y sobre todo, dejen de repartirse sin miedo el dinero de los mexicanos...



LA PROCLAMADA AUSTERIDAD DE LA Cuarta Transformación se la han pasado por el arco del triunfo y los 500 diputados, incluidos obviamente los de Morena, se van a recetar un aguinaldazo histórico, si se toma en cuenta que iban a bajarse el sueldo, eso prometieron...



LOS LEGISLADORES FEDERALES SE VAN a repartir en partes iguales, porque ante todo la equidad, el respeto y la honestidad; algo así como 164 millones de pesos...



PESOS MÁS, PESOS MENOS, SE van a embolsar en esta Navidad como 328 mil pesos entre dieta, aguinaldo, apoyos legislativos y lo que se les ocurra...



Y EN LAS MISMAS ANDARÁN los senadores y peor, porque ganan más que los diputados...



VAMOS A ESPERAR SI LOS diputados de la región como la morenista MELBA FARÍAS o la panista SILVIA GARZA, renuncian a semejante pago y lo regalan a las zonas vulnerables, porque dijeron que no iban por el hueso por interés sino para ayudar al pueblo...



SINVERGÜENZAS, BAQUETONES, DIJERA MI ABUELA, cómo es posible que mientras no han hecho nada por defender a JUAN PUEBLO, se van a pagar semejante cantidad...



A CUÁNTAS FAMILIAS SE LES pagaría su cena de Navidad con 164 millones de pesos, cuántos tratamientos para niños con cáncer se pagaría con semejante suma...



Y LO QUE ES PEOR, vamos a seguir votando para que unos sinvergüenzas se sigan enriqueciendo...



CUARTA TRANSFORMACIÓN, MIS POLAINAS DIJERA mi abuela, todo sigue igual sobre todo en la voracidad de los políticos quienes se siguen despachando con la cuchara grande, como siempre y estando cualquier partido en el poder....



LUEGO DE VER LO QUE hacen en la ciudad los taxistas, es evidente que el director de Vialidad y Transporte, MARIO GARZA, como que no anda haciendo bien su chamba...



EN LUGAR DE ESTAR PREOCUPADO por las aplicaciones que prestan servicios como Uber e Indriver, el funcionario debe reforzar la vigilancia en la honestidad de los choferes que contratan los concesionarios de taxi...



DEBE VIGILAR EN MANOS DE quién andan miles de usuarios...



Y ES QUE LUEGO DE que un taxista se accidentó andando en estado de ebriedad y otro estaba robando a un parroquiano en el Centro; el funcionario dice que deberían ser dados de baja...



Y ESO NO ESTÁ MAL, pero debe reforzar la vigilancia para que éstas cosas no sucedan, caray, se trata de evitar tragedias...



Y BUENO, A VER CUÁNTOS ALCALDES de la región copian el nuevo diseño de la presentación del informe de actividades implementado por el Edil de Monclova ALFREDO PAREDES...



SE EVITÓ UN GASTO INNECESARIO con salón elegante, decorado, pantallas, comidas, invitados y demás y se fue frente a su cabildo a entregar su lista de acciones del año...



AVISÓ QUE LO QUE SE ahorró será para atender los servicios básicos de los ciudadanos...