12 Noviembre 2020 03:10:00

Se diluye la crisis

Máximo Vedoya, titular en México de Ternium y presidente de Alacero, destacó que la caída económica por el Covid-19 parece estar pasando. Al referirse al sector siderúrgico dice que habrá un 2021 mejor que 2020, - y vamos a volver a una senda de crecimiento, Latinoamérica tiene una oportunidad histórica de realmente hoy hacer una diferencia y volver al camino del crecimiento, movilidad social e inclusión, dice.



Arrasaron con todo, eliminaron 30 mil millones de pesos al desaparecer el fideicomiso del Fondo de Gastos Catastróficos o sea la partida que estaba destinada a quimioterapias contra el cáncer, le pegaron también al rubro de salud con una reducción de 75 mil millones de pesos todo en plena pandemia.



La inmensa mayoría de los diputados prianistas de Morena miran a futuro algún cargo porque en agosto próximo terminan y como no llenan porque al igual que los legisladores de todos los partidos, ya se acostumbraron a disponer a manos llenas del presupuesto público, ahora están reflexionando hacia cuál dependencia federal los pueden enviar o alguna candidatura.



Inquietud en Sección 288



aDicen que la tarde de ayer acudió un grupo de obreros de Grupo Café de la Sección 288 del Sindicato Democrático cuya mesa directiva preside Samuel Hernández porque no están de acuerdo en el nombramiento de tres trabajadores al cargo de comisionados, cuando ni siquiera ganaron en las elecciones internas, acudió aproximadamente una treintena a dialogar.



Al parecer tres que resultaron electos el 18 de septiembre algunos se desistieron de en funciones porque los incentivos de bonificación están muy bajos al interior de Altos Hornos de México y ejerciendo en el sindicato no tendrán oportunidad de tiempo extra, enfrentando riesgo de caer en la misma problemática económica que aquellos en resguardo domiciliario por la pandemia.



Disculpa pública



AMLO ofreció disculparse públicamente ante Alonso Ancira Elizondo titular de AHMSA luego que devuelva los 200 millones de dólares que presumiblemente obtuvo ilegalmente en Pemex en diciembre de 2013. ¿O sea que si a una persona le roban el carro y luego el ladrón se lo devuelve, entonces la víctima tiene que disculparse?.



La diputada federal monclovense Silvia Garza Galván está en reclusión domiciliaria sufrió algunos síntomas que la situaron como sospechosa de ser portadora de coronavirus y hoy le entregarían los resultados del examen que le fue aplicado, por lo pronto en aislamiento como medida de prevención a efecto de inhibir riesgos al prójimo.



Hay que fijar atención a que los síntomas de Covid-19, dicen los expertos, no son únicamente dolor de cabeza y fiebre, sino también vómito y diarrea, por eso los médicos recomiendan que cualquier alteración en la salud, inmediatamente se debe atender, de lo contrario, el virus puede cobrar amplia ventaja en muchas ocasiones inalcanzable.



UCD en crisis



¿Qué le pasa a Grimaldo de la UCD?, cuestionan algunos propietarios de automóviles de procedencia extranjera y es que afirman que se dedicó a distribuir panfletos contra su competencia que en este caso es el Frente Cardenista, hay quienes consideran que eso es desesperación jalándose los cabellos ante el desplome de sus ventas de micas de identificación a aquellos que poseen ese tipo de unidades.



Actualmente hay demasiadas UCD como Sonoras Dinamitas, multiplicidad por todos lados y eso de distribuir panfletos con consignas contra sus competidores no se mira bien, al menos eso opinan propietarios de vehículos de procedencia extranjera.



Falleció el legendario ex beisbolista Ramiro ñ El Chanquilón- Ibarra quien escribió grandes páginas en el beisbol de la Liga del Norte de Coahuila con los Siderúrgicos de Monclova cuando el circuito era potente, Descanse en Paz.



Hasta mañana