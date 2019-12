28 Diciembre 2019 04:10:00

Se enferma alcaldesa, otra vez

Se enferma alcaldesa, otra vez



Quienes ya están hartos de ver cómo es que se ha ausentado la alcaldesa de Villa Unión, son los regidores de este municipio…



Aunque no quieren decirlo abiertamente, pero en el ambiente entre los ediles de Villa Unión ya prevalece la idea de que la señora Narcedalia Padrón Arizpe ya no quiere nada con la administración y simplemente está dejando pasar los días y las semanas para que su ausencia se note y la den de baja en automático…



Ya los regidores enojados hacen frente en sus posibilidades a lo que se vive en materia de problemas en el municipio con obras, con el presupuesto para el próximo año, con el pago de sueldos y aguinaldos, pero sobre todo con el hecho de que debe haber una cabeza, un líder, alguien que se haga cargo del ayuntamiento…



De nueva cuenta, comentan, la alcaldesa se reportó enferma, no saben si es cierto o si es por la proximidad del 31 de diciembre y por la fecha clave y lo sucedido hace un mes, pero en estos 30 días que han transcurrido, la alcaldesa solo se ha aparecido en dos ocasiones: Una el día siguiente de los hechos y otro en un evento con el gobernador para entrega de equipos y armamento…



La semana previa a Navidad la alcaldesa se reportó enferma y se hospitalizó por casi seis días, luego no se apareció ni en las sesiones de cabildo.



Ahora sucede lo mismo, pues dicen los regidores que se la pasa entre Allende y Piedras Negras, donde radica…



Listo, por si se ofrece



En más de Villa Unión, el que dice estar muy a gusto en su negocio de carnicería en este hoy notorio municipio es el exalcalde priísta Sergio Cárdenas…



Para quien no lo recuerda, este priísta fue quien perdió la elección contra Narcedalia del PRI y de Saltillo el partido le recomendó que no se anotara como regidor dentro del cabildo y hoy parece que eso fue un error…



Y es que en el Cabildo de Villa Unión los regidores no están convencidos de ser tomados en cuenta para el cargo de alcalde interino, pues tienen miedo, no creen tener la capacidad o por otras muchas razones, pero Sergio Cárdenas dice ser materia dispuesta, en caso que el cabildo y el Congreso del Estado así lo decida…



Por supuesto que los regidores no van a querer que alguien de fuera del círculo de poder local se quede con la alcaldía, pero tampoco se ponen de acuerdo en quienes podrían ir en la terna…



En verdad que este municipio se parece al de Sabinas, donde han sido castigados por políticos que convierten su administración en un retroceso grave para la población, tanto en obras como en programas…



Papis en campaña y enfermo



Ni una parálisis facial que sufrió hace unos días ha frenado la campaña política, perdón, los recorridos para entregar apoyos, de parte del exalcalde de Allende, Reynaldo Tapia, alias El Papis…



Pues dicen los cercanos al exalcalde que este sigue en campaña, que le mete lana a regalos, rifas, a su fundación y que, según él, Allende podría darle una segunda oportunidad de gobernarlo, como ya lo han hecho con otros como Esteban Barrón…



El Papis ya se atiende del problema de salud, pero pese a ello no se frena y sigue su marcha…



Hasta ahora ha fracasado en casi todos los proyectos que ha iniciado luego de terminar su mandato en Allende, lo mismo para convertirse en empresario de derbys gallísticos que en organizador de bailes y hasta en volver a fortalecer su negocio de agiotista o préstamos prendarios con intereses mensuales de dos dígitos…



Ahorros y superávit



El que entregó excelentes números fue el tesorero de Piedras Negras, Sebastián Guerra… Tras la sesión de cabildo informó que se cerró el año con un superávit de 85 millones de pesos, es decir, por encima de lo que se tenía estimado para el 2019 y eso habla de ahorros, de eficiencia, de mejor recaudación y sobre todo de dineros disponibles para el próximo año…



La perspectiva para el 2019 no era muy positiva si considerábamos que se venían crisis como la de los migrantes que los dineros en ciertos rubros se reducirían por los cambios en las bolsas presupuestales de renglones como la seguridad, los fondos municipales y hasta el fondo minero y pese a todo ello Piedras Negras, que encabeza Claudio Bres, salió con excelentes números…