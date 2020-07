21 Julio 2020 03:10:00

Se espera escasa votación en octubre

Un reverendo cacahuate le importa a la mayoría de los políticos la contingencia sanitaria y que seamos de los estados con mayor incidencia a nivel nacional...



Octubre es el mes designado para llevar a cabo las elecciones para renovar el Congreso en Coahuila...



Justamente a tres meses del pico más fuerte de contagios que ha resentido el Estado, entonces sabrá Dios cómo nos encontremos para esas fechas...



Pero eso no importa, los partidos ya se están lamiendo los bigotes y haciendo lo que puedan para agenciarse votos el día de la elección...



A todos los partidos les conviene tener la mayoría en el Congreso para no batallar nada al momento de acordar lo que se les ocurra..



Serán elecciones difíciles porque nadie quiere ni cree en los diputados y como es una elección “huerfanita”, donde sólo se elegirán legisladores, es casi un hecho que la votación será bastante baja...



Eso aunado a que mucha gente tiene miedo al contagio y seguramente eso no va a cambiar de aquí a octubre...



Y esa gente no va a querer correr el riesgo de contagiarse nadamás por irle a dar el voto a un baquetón o baquetona que nada hará por el pueblo...



Que como la gran mayoría va por el sueldo y el poder que representa ser diputado, no porque quieran ayudar a la gente, es una realidad que no se puede ocultar...



Cuestión de preguntarle a nuestras diputadas locales qué hicieron en tres años, vaya ni siquiera casa de gestoría instalaron la gran mayoría y las que disque la tienen, siempre están cerradas...



Bajo esas condiciones, los partidos van a tener que redoblar esfuerzos para convencer al electorado de salir a votar...



Morena es amplia desventaja en Coahuila...



Los pleitos en los que se han enfrascado los dirigentes de Morena en Coahuila, da muestra de que hay un divisionismo interno que nada bueno les va a dejar en los resultados electorales del mes de octubre...



Desde Reyes Flores Hurtado y Claudia Garza del Toro, que fueron evidenciados como los presuntos responsables del fraude en la pasada renovación de los consejos municipales y estatal, y la elección pues fue anulada...



El pleito de Claudia Garza del Toro con la diputada federal Melba Farías y con la regidora Delfina Villa, no abona nada a la estabilidad del partido...



La necedad de la ex dirigente estatal Miroslava Sánchez, de querer imponer a chaleco a su hermana Hortencia como nueva presidenta en funciones de Morena en Coahuila...



Y si a eso se le agrega el opaco trabajo de los senadores Armando Guadiana y Eva Galaz...Lo mismo que la diputada federal Miroslava Sánchez, quien no le ha traído nada a Coahuila, pero anda en la grilla...



Luis Fernando Salazar y José Ángel Pérez Hernández, son otros diputados federales de Morena, que sólo cuando hay temas electorales dan la cara...



Bajo ese panorama, un triunfo electoral de Morena en Coahuila, se visualiza bastante complicado...



Ayer el Senador Armando Guadiana, junto con el líder nacional de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, encabezó las reuniones por regiones para fijar su postura sobre su preocupación de que las elecciones en Coahuila se lleven a cabo cuando estamos bastante lejos de alcanzar el semáforo verde en esta contingencia sanitaria...



Dicen que lo primero es la salud de la gente, pero nadie les creyó semejante preocupación y más bien piensan que es un distractor porque en Morena ya saben que no es su mejor momento en Coahuila...



Por cierto, les llovieron críticas, porque en toda la mesa llena de líderes y diputados federales, solamente el de Torreón José Ángel Pérez Hernández, traía cubrebocas y careta para protegerse del contagio...



Eso sin contar que Guadiana estuvo hace días en una comida con un empresario de Monclova que dio positivo y no ha mostrado una prueba negativa...



Si el senador portara cubrebocas, protegería a la gente que está a su alrededor, pero parece no importarle el tema de los contagios, sólo la grilla...