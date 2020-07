27 Julio 2020 03:10:00

Se fueron los cubanos con más pena que gloria

Con más pena que gloria se despidieron de México los 585 médicos cubanos que vinieron disque a enseñarnos cómo enfrentar los estragos del coronavirus, que nos entró allá como en febrero...



Se llevaron 135 millones de pesos que les pagó el Gobierno Federal por sus honorarios, era obvio que no se iban a regresar con las manos vacías...



Pero cuando llegó ese contingente de hombres de blanco descendiendo de un avión y ondeando la bandera de Cuba, a muchos nos dio tranquilidad..



Pensamos que iban de lleno a los hospitales a darse un tú por tú con el coronavirus...



Pensamos que le iban a entrar con el escaso y deficiente equipo con el que se la juegan los médicos mexicanos todos los días...



Pero no, los cubanos vinieron a llevarse 135 millones de pesos porque su función era dar capacitación, enseñar los protocolos, asesoría técnica y esas cosas, lo mismo que nos dicen todos los días en los noticieros extranjeros...



Además con los 43 mil 680 fallecimientos por Covid en México que nos pone en cuarto lugar mundial, cualquiera se da cuenta que de nada nos sirvieron los cubanos y los 135 millones de pesos los echamos a la basura...¿Dónde está tanta capacitación que se supone trajeron?...



Si tanto dineral llegara a los hospitales no estaría muriendo tanta gente a lo largo y ancho del país...



Los cubanos con los bolsillos llenos y los mexicanos del Seguro Social, esperando el bono que les prometieron por arriesgar su vida todos los días..



Así o más destapado el ex alcalde....



Pues este descarado no tiene vergüenza, dijera mi abuela, y es que el fin de semana el ex alcalde de Monclova Pablo González González, “actualizó” sus redes sociales, con una fotografía de cuando fue candidato a la alcaldía y el slogan ‘Mi compromiso es Monclova’ y obviamente con menos años encima...



Acto seguido empezó a recibir muestras de apoyo por si decide ir por alguna candidatura...



Pablo González, nunca aclaró que era una fotografía del recuerdo y que no tenía intenciones de contender otra vez por la Presidencia Municipal, al contrario se desvivió en agradecimientos para todos sus “amigos”...



Más bien pareciera que le gustaban esas frases de “estamos contigo para lo que viene”, “Lo que decidas tienes nuestro apoyo” y otras frases más que parece que lo andan engolosinando...



De ser ciertas sus aspiraciones y que en caso de que su partido lo postule, el PRI iría directito a la derrota, porque la gente ya está harta de los mismos candidatos reciclados, ya no quiere más de lo mismo...



Y aunque hay muchas lideresas fieles al Revolucionario Institucional, les cuesta un trabajo triple llevar al triunfo a un candidato que nadie quiere...



Así es que bajo ese panorama, tiene razón el líder del PRI, Alberto Medina, en andar preocupado por el destapadero de calefact0s que lo único que andan provocando es el divisionismo al interior...



Ojalá el ex alcalde no se engolosine con los comentarios que recibe en redes sociales y vaya a pensar que es todo el pueblo quien lo respalda...



Flaca se visualiza la caballada del Tricolor para el próximo año cuando se van a renovar las alcaldías...



Tiene el respaldo de Frontera...



Al que le llueven porras en las redes sociales, es al originario de la Occidental Roberto Piña...



El fronterense es más que conocido en su terruño y trae en peso al municipio con ese grupo de “Amigos de Frontera”...



Intercambia camisetas por canasta básica y eso le ha dado buenos resultados, para ayudar a las familias que menos tienen...



Hasta agua potable en pipas llevó a los domicilios de la Sierrita, donde estaba grave el desabasto...



Pues quién sabe, pero hay quienes dicen que con el respaldo de su amigo Javier Guerrero, podría ser una buena opción por Morena para la alcaldía de Frontera...



No deberían perderlo de vista porque sí anda bien organizado...