11 Octubre 2020 04:10:00

Se fueron sin pagar la cuenta

Se fueron sin pagar la cuenta



Vaya que para penas ajenas no gana uno. Como estaba previsto, este sábado anduvo en Coahuila el zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, quien tiene encargada la dirigencia nacional de Morena. Tuvo una reunión con integrantes de la dirigencia estatal, que encabeza Hortensia Sánchez Galván, en el restaurante Quinta Royal de Ramos Arizpe.



Pero como en todos lados se cuecen habas, uno a uno los comensales se fueron retirando y al final eran pocos a los cuales hacerles válida la cuenta.



Un moreno identificado como Juan Alberto Casas, quien supuestamente está a cargo de la tesorería del partido, llegó para apagar el fuego con la promesa de que en cuestión de días se reportará. ¡Qué oso!







Aliancistas en Aguascalientes



Los gobernadores aliancistas tienen cita este lunes en Aguascalientes. Los recibirá el Mandatario anfitrión, Martín Orozco Sandoval, para revisar las estrategias en las que trabajan para hacerle frente a los tijeretazos aplicados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al Presupuesto de Egresos de la Federación.



No es cosa menor: en el caso de Coahuila serán mil 500 millones de pesos menos, y otros mil millones por la eliminación de fideicomisos.







Les hizo la travesura



El viernes, supuestos militantes del PAN renunciaron de manera masiva y simultánea en Torreón, Monclova y Acuña, según esto porque no están de acuerdo con Jesús de León Tello y Guillermo Anaya Llamas, su padrino y quien en realidad tiene el control de la dirigencia.



El caso es que la movilización fue orquestada por Luis Fernando Salazar, quien, por lo visto, nomás está de proponérselo y les hace la travesura. De acuerdo con los propios panistas, quienes renunciaron son cercanos al “Hooligan” y como ya se habían ido desde antes, solo era cuestión de que lo formalizaran.







Presea Nazario S. Ortiz Garza



Si se encuentra con Salvador Hernández Vélez, felicítelo. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila recibió este sábado la presea Nazario S. Ortiz Garza, que la asociación civil Casa de Coahuila, en la Ciudad de México, entrega a coahuilenses distinguidos por su desempeño en el servicio público o en el privado.



El reconocimiento fue este sábado y el rector recibió la presea de manos del director de Casa de Coahuila, Gerardo Javier Rivera Gómez.



Otros coahuilenses reconocidos por la asociación civil: Enrique Martínez y Martínez, Minerva Alicia Gil (†), Francisco López Serrano, Juan Francisco Ealy Ortiz, Remigio Valdés Gámez (†), Rodolfo Siller Rodríguez (†), Miguel Dávila Cárdenas (†), José Narro Robles, Carlos Abedrop Dávila (†), Carlos Morales Gil, Humberto Roque Villanueva, Gildardo Espinosa de Luna (†), Pilar Rioja y en 2019, Eliseo Mendoza Berrueto.







Buen ejemplo



En el más reciente estudio de México Evalúa, titulado Guía de Buenas Prácticas en el Uso de Nuevas Tecnologías para la Impartición de Justicia, el Poder Judicial de Coahuila, que preside Miguel Mery Ayup, fue puesto de ejemplo en los planos nacional e internacional por las acciones en el tema del Expediente Virtual 2.0, y en los protocolos para audiencias orales por medios tecnológicos y la publicidad en audiencias remotas.



Esto último fue destacado durante la presentación del estudio a cargo de la coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, Laurence Pantin, quien calificó lo realizado en Coahuila como de lo más avanzado a nivel mundial.







Lo prometido



Lo prometido es deuda, y cuando Mario Delgado dijo que regresaría a Coahuila después de conocer el resultado de la encuesta para saber si sería o no dirigente nacional de Morena, hablaba en serio.



El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados estará este domingo en Saltillo para apoyar las candidaturas al Congreso local.







Liderazgo en el 15



Nos comentan que se nota el liderazgo del diputado federal Fernando de las Fuentes, quien desde que asumió la coordinación de la campaña priista por el distrito 15 abonó al buen ánimo entre la gente.



La campaña de Martha Loera ha fortalecido el rumbo con la incorporación de Fernando como coordinador, nos comentan, quien a mitad del proceso llegó a sumar experiencia.