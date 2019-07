18 Julio 2019 04:10:00

¿Se irá invicto?

El que está en sus últimos días como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado es Jesús Gerardo Sotomayor Garza, y los malpensados advierten que se irá invicto luego de los señalamientos en su contra como el artífice del megafraude con contratos del Infonavit, en el cual están involucrados y sujetos a proceso penal seis jueces y 12 secretarios de acuerdo y trámite.



Hasta homenajes le andan haciendo y a los fiscales responsables no se les ven muchas ganas de llamarlo a cuentas, a menos que estén esperando a su jubilación para hacerlo. Por lo pronto, el magistrado de la Sala Regional con sede en Torreón, quien por décadas tuvo el control del aparato judicial en La Laguna, estará en el cargo hasta el 31 de julio.



Muy adelantado



Falta mucho, es decir, dos años para la elección de rector en la Universidad Autónoma de Coahuila, pero el que desde ahora anda más metido de lleno en la grilla que en sus tareas como director académico de la máxima casa de estudios es Jesús Octavio Pimentel Martínez.



El exdirector de la Facultad de Sistemas había dejado correr la versión de que buscaría suceder a Salvador Hernández Vélez pero, o le estiraron las orejas o de repente se le quitaron las ganas de ir a la competencia.



El caso es que hasta se convirtió en el principal promotor de las aspiraciones de Hernández Vélez para ir por la reelección y así lo hace ver en chats internos de la misma Universidad. Ni crea que “Pime”, como lo llaman sus fans, anda tratando de asegurar hueso.



Trae agenda



Por cierto, el que ni en vacaciones se queda quieto es el rector Salvador Hernández Vélez. El martes por la noche recibió en su casa a los integrantes de la mesa directiva de la Confederación de Estudiantes de la UAdeC. Trataron varios puntos, entre ellos nuevos programas de trabajo con los alumnos de las distintas regiones del estado, que se empezarán a ver el próximo ciclo escolar.



También el martes, pero por la mañana, dijo presente en el encuentro del gobernador Miguel Riquelme con el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, hijo pródigo de San Buenaventura, para el acuerdo de construir la Unidad Académica Campus Coahuila del IPN, y el lunes, en la Facultad de Jurisprudencia, estuvo en el foro de consulta Jóvenes, Cámara y Acción, base para la iniciativa de la Ley General de la Juventud.



Si ya saben cómo es…



Muy presumido anda el nuevo dirigente del partido de moda en Coahuila, José Guadalupe Céspedes Casas, con felicitaciones que protagonistas de la Cuarta Transformación le han hecho llegar con motivo de su nombramiento.



Una de ellas fue del diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien sin embargo, en el tuit correspondiente, se equivocó en el segundo apellido del profe Céspedes y al replicarlo en sus propias redes sociales, los de Morena Coahuila manipularon el mensaje al ponerle encima una imagen del partido.



Qué valientes, dirían los malpensados, pues conociendo al virulento legislador, en una de esas se da cuenta de lo que hicieron con su tuit y el saludo pudo resultar contraproducente. Si ya saben cómo se pone, ¿para qué le mueven?



El que calla otorga



El que también felicitó a Céspedes Casas y no hubo falla ni manipulaciones de por medio, pues fue a través de videograbación, fue el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, quien ahora tiene a su cargo la Secretaría de Organización de la dirigencia nacional de Morena, es decir, es el segundo de abordo de la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky.



Como que los propios morenos del círculo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco estaban conformes con el desempeño de la diputada federal Miroslava Sánchez Galván, al frente de la presidencia de Morena en Coahuila.



Por cierto, la presidenta de la comisión de Salud en la Cámara de Diputados, sigue sin revirar a las acusaciones que se acumulan por presuntos actos de corrupción cometidos durante el tiempo en que estuvo al frente del nuevo partidazo. El que calla, otorga, dice el dicho.



No hay reversa



En donde se metieron a fondo para resolver de una buena vez históricos problemas del transporte urbano es en Ramos Arizpe, y para que no quede en llamarada de petate, el alcalde José María Morales, “Chema” para sus fans, puso fecha límite el 30 de agosto para que los cambios se noten y las unidades en mal estado queden fuera de circulación.



No hay vuelta de hoja, dijo “Chema” Morales durante la reunión con concesionarios, funcionarios municipales encargados del área e integrantes del Cabildo “voy a ser muy firme, unidad que no cumpla con las características y condiciones físico mecánicas, es unidad que no va a circular en Ramos Arizpe”.



Regresó a Tamaulipas



Mientras en Coahuila no hay delegado del Instituto Nacional de Migración, luego de la salida de Alcira Vázquez Corral, en donde sí tienen encargado de dicha oficina federal es en Tamaulipas, a donde llegó uno que sabe del oficio, el coahuilense Segismundo Doguin Martínez.



El también exsecretario de Seguridad Pública en Coahuila estuvo al frente del Inami en aquella misma entidad durante la última etapa del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero salió al llegar la Cuarta Transformación, peeero como no pudieron con los problemas por el fenómeno migratorio, nos comentan, la misma 4T lo trajo de vuelta al cargo.