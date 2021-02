02 Febrero 2021 04:10:00

Se le acaba el corrido

Se le desacomodó el cuadro a Evaristo Lenin Pérez Rivera, en los dos municipios en que Unidad Democrática de Coahuila tenía más arraigo. Le comentamos este lunes que, en Sabinas, donde actualmente es Gobierno, no será candidata la exdiputada local Zulmma Guerrero Cázares, a quien el propietario de UDC presumió en Morena como el principal activo en aquel municipio de la Región Carbonífera.



Y a Pérez Rivera la situación se le complicó en su propia casa, pues uno de sus principales aliados, el también exdiputado Sergio Garza Castillo, finalmente se le hará ser candidato a la Alcaldía de Acuña, pero no por UDC, ni por Morena, como lo intentó, sino por el Partido Acción Nacional.



Los enterados aseguran que Lenin está en verdaderos problemas, pues en una de esas se le acaba el corrido en los dos municipios que lo hacen fuerte.







Cualquiera puede registrarse



Tan desorganizados andan al interior de Morena, con el dirigente nacional Mario Delgado, que prácticamente cualquier persona, sin importar si es o no militante, se puede registrar como precandidato a lo que quiera: alcalde, regidor, síndico, diputado federal, e incluso diputado local del estado que quiera.



El registro de aspirantes en el partido de moda está abierto desde este lunes, por medios virtuales y sin mediar restricciones, así es que si usted, al leer esto, le late la posibilidad de levantar la bandera morenista, por el rincón del país que más le llame la atención, lo puede hacer sin problema y solo es cuestión de que llene breve formulario.







Amigo del subsecretario



¿Ubican al abogado Fernando Rodríguez González? Es originario de Castaños y amigo cercano y asesor del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, famoso en Coahuila en el sexenio de Enrique Martínez y Martínez, cuando formó parte del primer círculo de la Burbuja que encabezó el entonces secretario de Gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero.



El caso es que Fernando Rodríguez se animó y va como precandidato de Morena a diputado federal por el Distrito 7, en Saltillo. A ver cómo le va, porque así que ustedes digan que trae mucho trabajo en las colonias y en los ejidos de la capital del estado, Parras y General Cepeda, hasta donde llega el distrito, pues no.





Primero lo suyo



A ver cómo le cae a los panistas de a pie, la noticia de que su dirigente en Coahuila, Jesús de León Tello, tiene prácticamente en la bolsa la candidatura pluri para diputado federal. Nos aseguran que precisamente por ello, el dirigente panista anda ausente.



Muchos creían que bajó el perfil, para ganar tiempo y pedir línea a la dirigencia nacional, de Marko Cortés, sobre la designación de candidatos. Nada de eso, a lo que se dedicó las últimas semanas, nos aseguran, fue a amarrar su propia nominación.







Capital político



Este lunes, una encuestadora nacional publicó una serie de mediciones que de nuevo colocan a Manolo Jiménez como uno de los alcaldes mejor calificados del país, y a Saltillo como una de las ciudades más seguras de México, pero el dato que más llamó la atención, es que las mediciones colocan al Alcalde de Saltillo en el primer lugar nacional en intención del voto de cara a la próxima elección. Dicen los que saben que por eso los de la 4T hicieron hasta lo imposible para evitar la reelección en Coahuila.



Y para los priistas, con lo que no contaban los de la acera de enfrente es que ese capital político iba a jugar a su favor de una u otra manera, de tal forma que en las próximas semanas habrá sorpresas en la capital del estado.







En la chamba



La que un día sí y otro también, se encuentra en diálogo con empresarios de la industria hotelera, es Lucía Azucena Ramos Ramos, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.



Por estos días, se reunió con los empresarios María Fernanda Pérez Pérez y Juan Carlos Saade Talamás, presidenta y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje de la entidad, respectivamente.



El encuentro, nos dicen, dejó buen sabor de boca, ya que tanto el Gobierno de Miguel Riquelme y los empresarios del sector andan en lo mismo: motivar la llegada de más turistas y visitantes con promociones competitivas y capacitación sobre protocolos sanitarios.