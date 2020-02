16 Febrero 2020 04:10:00

Se le acabó el corrido

Los malpensados aseguran que con la nominación como candidato del Partido Revolucionario Institucional por el Distrito 16, por cierto el más fácil o, menos complicado –según se quiera ver– de todo el territorio estatal, a Álvaro Moreira Valdés se le acabó el pretexto para presumir el supuesto control de la estructura territorial en la capital del sarape y el pan de pulque, con lo cual hasta miedo llegó a vender.



Por años, es decir, desde las dos temporadas anteriores navegó con la bandera de ser el mandamás en las colonias y barrios de Saltillo, tenía presupuesto para ello y hasta hizo creer a quienes quisieron escucharlo que las líderes no movían un pie sin la consulta previa, pero justo durante las definiciones para candidatos, el comentario recurrente al interior del PRI es que cierto o no, ese corrido se le acabó.



Tiene coordinador



Por cierto, ‘Alvarito’, como lo conocen sus fans, todavía no tiene la acreditación como candidato a diputado por el Distrito 16 de Saltillo y ya contrató coordinador general de campaña. Se trata de Carlos García Vega, exsecretario particular de Rubén Moreira y después titular, del ahora desaparecido, Instituto Coahuilense de la Juventud.



Nuevo delegado



Este domingo entra en funciones de manera formal el nuevo delegado del IMSS Coahuila. Se trata de Francisco Leopoldo Santillán Arreygue, originario del Estado de México. Releva en el cargo a Javier Padilla del Toro, quien no terminaba de acomodarse en las oficinas de La Joroba, y renunció, según esto por problemas de salud.



El nombramiento lo extendió el Consejo Técnico del IMSS hace tres días, pero el coahuilense Javier Guerrero García viene a darle formalidad al cambio. Entrado en gastos, el secretario general del Instituto aprovechará para entregar ambulancias a distintas unidades médicas. La cita es a media mañana en la Unidad de Medicina Familiar 89, del Centro Metropolitano.



Para la foto



Por cierto, será interesante ver si en este evento dirá presente el lagunero Reyes Flores Hurtado, para más señas superdelegado del Gobierno federal en Coahuila. En las últimas semanas, el funcionario federal apareció en videos, afuera de hospitales y clínicas del IMSS de Saltillo y Torreón, según esto para dar a conocer que trabaja directamente en la solución de problemas por la falta de medicamento o atención de especialistas.



Nos aseguran que lo anterior no cayó bien en las oficinas del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, quien sabe si porque el representante de la “Cuatroté” solo aprovecha los problemas para la foto, o porque en realidad estorba más de lo que ayuda.



La tos y el dinero…



Y en más de funcionarios de primer nivel de la cuarta transformación en Coahuila, no estaría de más que la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, o la Contraloría Interna del ISSSTE se dieran la vuelta por la delegación en Coahuila y echen un vistazo a las cuentas del subdelegado que se atribuye funciones de delegado, Alvaro Obregón Flores.



Al interior del ISSSTE Coahuila es secreto a voces que en cuestión de meses, el nivel de vida del funcionario se modificó, y de manera notoria; no saben si es porque le aumentaron el sueldo de forma radical, de su alianza con el superdelegado Reyes Flores Hurtado, vaya a saber por qué, pero el caso es que al menos en el ISSSTE, la tos y el dinero no se pueden ocultar.



Fotos y videos



Durante la última semana por las benditas redes sociales rondaron imágenes, a lo menos incómodas para sus protagonistas. Se trata de fotos y videos en donde la cámara infraganti captó a integrantes de la política comarcana y universitaria, en condiciones si no comprometedoras, sí embarazosas.



Una de ellas fue la de una comida, con vino de por medio, en la que el alcalde de Arteaga, el priista Everardo Durán Flores, aparece sentado al lado y brindando con Rosendo Villarreal Dávila. Lo anterior no tendría nada de mano, a no ser porque para más de un priista de Saltillo, el tío incómodo es el enemigo público número uno.



También se hicieron viral las fotos y videos en donde Manuel Medina, quien asegura ser el mandamás de la Universidad Autónoma de Coahuila en La Laguna, y la profesora Sandra López Chavarría, quien se estrena como coordinadora de la Unidad Torreón, aparecen comprando lencería en una tienda departamental. ¿Mera coincidencia, o en los dos casos aplica el fuego amigo?



De casa



No es una revelación, pero sí el reconocimiento de que la transparencia no necesariamente abona a la democracia y la confianza en la ciudadanía, más bien sirve a intereses políticos o particulares.



Como dice Francisco Acuña Llamas, para más señas comisionado presidente del INAI, quien por cierto no hace mucho pisó base en Saltillo, a 10 años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública predominan las solicitudes de datos “desde casa”, es decir, por parte de funcionarios o empleados gubernamentales que se sienten afectados por otros, o por sus adversarios políticos y pretenden acceder a información para el clásico ‘balconeo’, ahora en las benditas redes sociales.



Acuña Llamas anduvo por esta capital y coincidió con Octavio López Presa, expresidente del CPC federal; Irene Spigno, directora de la AIDH; Jafia Pacheco, del CPC Coahuila y Luis González, del ICAI.