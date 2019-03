25 Marzo 2019 04:09:00

Se le cayó el sistema a Guadiana

H a sacado a relucir el cobre –o más bien el carbón–. El viejo del sombrerón... el experimentado Manuel Bartlett, salió a darle una lección; lo exhibió en su mentira, de seguro con el permiso de quien ambos admiran.



O bligado a reconocer que todo fue una falacia, una obra de teatro –como el de la Nena Delgado–, en el elenco acompañado por Reyes Hurtado –sí, el superdelegado–.



N o tuvo más El minero que poner cara de vaqueta, pues “se le cayó el sistema”; por su parte, el que fue de Gobernación, dijo: ¡Yo no entro en ese dilema!, y pa pronto subió en su Twitter la aclaración.



R etractado pues el senador –que al parecer no cuenta con asesor–; ha sido bien exhibido ante sus compañeros de sector, pues además, llevar agua a su molino no es un asunto menor.



A varicia –es como se resume la noticia–, pues apenas el mandato inicia, y esas miles de toneladas dan cuenta de su impericia; así es como sucumbe un millonario cualquiera, cuando el poder acaricia.



O reja y rabo le cortó Bartlett Díaz al Minero de la cuarta transformación; repito que todo el escándalo contó con autorización, del señor de Macuspana, quien tampoco tuvo una buena semana.