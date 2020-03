19 Marzo 2020 04:10:00

Para no dar pie a la confusión, ni a declaraciones desafortunadas como las de Leopoldo Santillán Arreygue, quien hace las veces de delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila y se le chispoteó al aventurarse a mencionar más de 70 supuestos casos sospechosos de coronavirus en las clínicas de Saltillo, el Consejo Estatal de Salud determinó que Roberto Bernal Gómez, titular de la Secretaría de Salud en Coahuila, sea la única voz autorizada para hablar sobre el tema.



Por cierto, consciente tal vez de la serie de reacciones que vendrían, hasta risa le dio al gobernador Miguel Ángel Riquelme al anunciar el cierre de centros nocturnos, antros y cualquier giro que se le parezca, a partir de este jueves.





Cambiar la fecha



No le toca al Congreso del Estado, pero el diputado Emilio de Hoyos Montemayor pidió al Instituto Electoral de Coahuila, en donde Gabriela de León Farías cobra como consejera presidenta, valorar la posibilidad de cambiar la fecha de los comicios.



De acuerdo con el coordinador del grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila y presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss, las autoridades electorales deberán ponderar la salud y salvaguarda de los ciudadanos, para evitar contagios y la propagación del virus, al tema de la organización electoral.



Pero por lo pronto esta semana los consejeros electorales no tienen previsto suspender nada; en la agenda del Instituto Electoral se mantienen las reuniones y jornadas de capacitación.





Sin regateos



Quien alzó la voz para que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no escatime en recursos para detectar y combatir la pandemia por el Covid-19, fue el presidente de la Junta de Gobierno del Palacio de Coss, Emilio de Hoyos Montemayor. Está consciente de que ante la emergencia, es necesario “un compromiso político del más alto nivel” y aunque el Presidente de México trae su propia agenda y hasta este miércoles trató de minimizar la crisis, no está de más picar piedra.



La propuesta de legislador de Unidad Democrática la secundó su compañera de partido, Zulmma Guerrero, y juntos también plantearon a la Secretaría de Salud, en donde manda Roberto Bernal, medidas adicionales para atender el fenómeno del suicidio.





Perdedores



La que empezó con el pie derecho su estrategia política para perder votos es la aspirante a diputada local por el Partido Acción Nacional, Amal Esper.



La joven panista presumió padrino y estar aconsejada ni más ni menos que por el único candidato del PAN que ha caído hasta el tercer lugar en una elección, además de haber sido pésimo alcalde. ¡Atinó! Se trata de Isidro López Villarreal, quien no anda solo en las lides de asesoramiento político y electoral, pues lo acompaña, por supuesto, su esposa Lourdes Naranjo, por mucho y para muchos la verdadera alcaldesa en la pasada administración.



Por lo visto está en marcha la estrategia para perder el único distrito de Saltillo que actualmente está en manos del PAN.





Hasta se burlan



Hasta el Palacio de Coss, con todo y la sesión del Pleno a puerta cerrada para evitar contagios, llegaron y sonaron fuerte las situaciones de acoso en contra de alumnas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, por parte de sus propios compañeros y de uno que otro profesor, al amparo del proteccionismo de funcionarios de la propia escuela y por influencias como las del “magistrado correlón”, Óscar Nájera Davis, quien hasta le dio chamba en el Poder Judicial a uno de los señalados.



El caso lo retomó la diputada perredista Claudia Ramírez Pineda, a quien las afectadas recurrieron para señalar que a más de un año de las denuncias, la impunidad impera y los responsables, aprovechando el amparo de quienes los protegen, con frecuencia recurren a la burla y eso cala.





Albazo en San Lázaro



En menos de una hora de lectura, sin discusión de por medio y sin pasar por el trámite de comisiones, la Cuatroté aprobó la iniciativa de Morena, que coordina Mario Delgado, para permitir la reelección de legisladores, sin que estén obligados a dejar el cargo. Lo anterior significa que a partir de ahora y de frente a las intermedias de 2021, los diputados podrán estar en su curul y al mismo tiempo hacer campaña.



El albazo fue posible con 254 votos de Morena, PT, Encuentro Social y el nuevo integrante de la familia, el Verde Ecologista, y aprovechando la ausencia de las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. ¿Qué más irán a aprobar con la mano en la cintura?







Que siempre no



Todavía durante La Mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la entrega “face to face” de programas sociales, becas y demás apoyos económicos que se reparten a diestra y siniestra a lo largo y ancho del país.



En el caso de Coahuila, el superdelegado Reyes Flores Hurtado señaló temprano que no había contraorden y a lo mucho se adelantarían apoyos equivalentes a dos meses, pero por la tarde cambiaron la señal desde Palacio Nacional y el nuevo acuerdo fue suspender las operaciones por unos días, como era, nos enteramos, la intención original del coahuilense. Por lo menos en el caso de Flores, buen toque de bola.