¿Se le chispoteó?

La que se registró como candidata del PAN a la reelección fue la Alcaldesa de Cuatrociénegas, Yolanda Cantú Moncada. Lo anunció y acudió a la sede municipal a entregar la documentación, pero como andaba a las carreras, a lo mejor se confundió al momento de participar en una encuesta que se levantó en Facebook, sobre las preferencias de los tres principales candidatos a la alcaldía de Torreón.



Pareciera natural que doña Yolanda votara por el aspirante que representa a su partido, es decir, Marcelo Torres Cofiño, pero nada más alejado de eso, pues resulta que su voto fue para el futuro abanderado de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández.



Insistimos, de seguro se trató de una confusión, o, como dirían los chavos, se le chispoteó, a menos que tengan razón los malpensados, en aquello de que la relación política entre la alcaldesa-candidata y el “Hooligan” sigue siendo estrecha.



Reyes ahí sigue; Néstor, ya se fue



Mientras las acusaciones de corrupción y nepotismo al interior de la Secretaría del Bienestar siguen dando de qué hablar, el dichoso relevo en la coordinación de delegaciones federales a cargo de Reyes Flores Hurtado no se ha dado.



El súper delegado expanista sigue despachando en su oficina y no se ha ido, como se anunció, a ocupar la curul que dejó vacante en el Senado Armando Guadiana Tijerina.



Y quien se esperaba que fuera el relevo de Reyes Flores, Néstor Hurtado Vera, ya no está colaborando con la Cuatroté. Habrá que ver cómo se mueven las fichas entre los morenistas de Coahuila.



A ver si dura



Este lunes debuta como delegado de la dirigencia nacional de Morena en Coahuila, Tanech Sánchez, diputado federal por el Estado de México y uno de los principales impulsores del matrimonio gay o igualitario en aquella entidad.



El debut en sociedad se lo organizó el senador Armando Guadiana Tijerina, quien le ofreció un desayuno y reunión con medios informativos.



A ver si dura hasta finalizar las campañas, porque, en teoría, la permanencia de Tanech al frente de las filas de Morena en Coahuila es temporal, pues en realidad el asiento de delegado o enviado permanente del CEN que encabeza Mario Delgado, es el senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Aguascalientes, de las confianzas del zacatecano Ricardo Monreal Ávila.



Vacuna con tintes electorales



Ante la ausencia de obras, programas gubernamentales, de logros claros y puntuales, por lo visto el Gobierno de la Cuatroté y su partido encontraron el motivo clave para promocionarse y venderse ante los electores como paladines del buen gobierno, apuntan los enterados.



Morena, de Mario Delgado, y el Gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, advierten cada vez más voces, pretenden suplir la ausencia de resultados y convencer a los electores para votar por sus candidatos en los comicios del 6 de junio, al centralizar y echar mano de la promoción y distribución de la vacuna para combatir el coronavirus.



En la Cuatroté, advierten, no se refieren a la campaña como una acción de gobierno y de correspondencia al derecho humano a la salud, nada de eso, sino como una acción propia y que, si no fuera por ellos, no habría antídoto.



Perdió la brújula



El que anda que no lo calienta ni el sol es el diputado federal Evaristo Lenin Pérez, cuyos seguidores, para empezar, ya no saben de qué partido es.



Resulta que Evaristo Lenin trae problemas en todos los municipios y regiones del estado, donde aparte de su escasa presencia, por aquello de que lo suyo es cobrar quincena tras quincena en la Cámara de Diputados, ahora los pocos liderazgos que tiene, o tenía, literalmente andan de la greña.



Nada de lealtades



Para muestra del desorden que trae Pérez Rivera en la UDC, está lo que pasa en la Región Carbonífera, donde el muy listo le dio cuerda a dos mujeres, a las cuales al mismo tiempo las puso a competir.



Es el caso de Zulmma Guerrero, de Sabinas, y Tania Flores, de Múzquiz.



Por un lado, mandó a Tania a competir por la alcaldía de Múzquiz y, por otro, alienta a Zulma para que registre y financie la campaña por el PAN a quien fue su suplente en la diputación local para que le haga competencia ¡a Tania!



Por lo visto, Lenin piensa que así, o gana por un lado o por otro. A ver si no lo cachan y se arma la pelotera.



Como esos casos, este Marqués seguirá comentando los dobles juegos que trae Evaristo Lenin, a ver si no se molestan sus nuevos aliados en la 4T cuando se de den cuenta de con quién están tratando.