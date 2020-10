02 Octubre 2020 04:10:00

Se les adelantó el ‘Bronco’

Que en el caso del exalcalde de Ramos Arizpe, acusado de peculado por poco menos de 7 millones de pesos, nos precisan, faltan dos órdenes de aprehensión por cumplimentar, pero una de ellas no se logrará pronto, y no por falta de ganas o de pericia por parte de los investigadores de la Fiscalía General del Estado.



Nada de eso. Resulta que el exfuncionario municipal señalado en las investigaciones se encuentra preso, pero en Nuevo León, por el delito de secuestro.



El exfuncionario primero fue director de Obras Públicas y después se convirtió en yerno del entonces Alcalde de Ramos Arizpe y lo que son las cosas, está detenido precisamente en los dominios del “Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, quien según esto es amigo personal del exalcalde y ahora inquilino del Centro de Reinserción Social de Saltillo.







A despertar candidatos



Para que no digan que no anduvieron en campaña, los candidatos de Morena a diputados locales por los distritos de Saltillo y la Región Sureste andarán muy activos con recorridos por las distintas secciones electorales.



A las campañas les quedan prácticamente dos semanas y hasta ahora no se ha visto mucho a los morenistas que pretenden lograr un asiento en la próxima legislatura estatal, pero como que los candidatos morenistas no son muy tempraneros y programaron el arranque de la jornada a partir de las 11:00 horas, desde la plaza Manuel Acuña, en el corazón de Saltillo.



Por cierto, los aspirantes no van a andar solos, los acompañará el senador Armando Guadiana Tijerina, quien conoce bien los menesteres de andar tras el voto y por lo visto viene a despabilar a los adormilados candidatos.







Con el pupilo



Por cierto, con los candidatos de Morena a diputados locales también estará el diputado federal Diego del Bosque y como los malpensados no duermen, apuestan doble a sencillo a que la estrategia de Guadiana en realidad es placear al diputado federal para ver de cerca qué tanto rating trae en las colonias, frente a la elección de alcaldes del próximo año.



Como se sabe, alguien encuerdó a Diego del Bosque con la especie de que tiene tablas para ser alcalde y conducir los destinos de la capital del estado y ahora no hay quien lo pare, aunque eso no necesariamente significa que ganaría la contienda del 21.



Y como Guadiana le sabe a la grilla y de vez en vez echa mano de la perversidad política que se necesita, observa atento los movimientos del pupilo.







Sin perder tiempo





En Coahuila arrancó la campaña de vacunación contra la influenza estacional y en esta etapa se consideraron 800 mil dosis que se destinan a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad.



El anuncio lo hizo el gobernador Miguel Ángel Riquelme desde Piedras Negras, en donde junto al alcalde Claudio Bres Garza encabezó la sesión semanal del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Norte.



Ahí mismo anduvieron el médico Roberto Bernal Gómez y Francisco Saracho Navarro, respectivamente secretarios de Salud y de Inclusión y Desarrollo.



De acuerdo con el Gobernador, la idea es avanzar lo más que se pueda en la aplicación de la vacuna, para ganar tiempo y evitar en el mejor de los números las confusiones que vienen entre gripe y coronavirus.







Tiene tarea



Originario de San Pedro, pero con vecindad en Saltillo, el abogado Gerardo Pérez Pérez regresó al servicio público, pero ahora como parte de la cuarta transformación y con cargo de primer nivel en el Servicio de Administración Tributaria en Coahuila.



El penalista se estrenó este jueves como administrador desconcentrado jurídico Coahuila 1, del Servicio de Administración Tributaria.



El nombramiento llegó de la Administración Central Jurídica de la SHCP, a cargo de Arturo Herrera y entre otras tareas, tiene la de defender los intereses de “Lolita”, en los pleitos judiciales. Nada más, pero nada menos.







Contra la violencia



Fuerte el pronunciamiento de los diputados de Unidad Democrática de Coahuila sobre la responsabilidad de las autoridades para atender los reclamos de la sociedad, especialmente de grupos feministas y familiares de víctimas de violencia, respecto a frenar y esclarecer los atentados en contra de mujeres por su condición de género.



El pronunciamiento de la diputada Zulmma Guerrero Cázares y el diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, va también en el sentido de llegar hasta las últimas consecuencias en el feminicidio de Alondra.



Por lo pronto, el presunto responsable de la muerte de la joven está preso.