09 Agosto 2020 04:10:00

Se llevan feo en Morena

Se puso buena la carnicería al interior de Morena Coahuila, que terminó en la destitución de la abogada Diana Isabel Hernández Aguilar como representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila y la Junta Local del INE en la entidad.



Los enterados aseguran que en la dirigencia estatal, en donde ya no se sabe si manda Hortensia Sánchez Galván o José Guadalupe Céspedes Casas, ni siquiera le avisaron con oportunidad y mucho menos le dieron las gracias.



Apuntan a que el cese de Hernández Aguilar fue producto de sus errores, por ejemplo, que en las sesiones no lograba argumentar coherencia, e incluso en la última, de hace una semana, ni siquiera accedió a responder preguntas de los consejeros, tal vez por temor a no saber responder.







La chamba de golpeador



¿Se acuerdan de Ariel Maldonado Leza? Por lo visto al consejero nacional le arroja dividendos la chamba de golpeador de opositores y guardaespaldas del dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar.



Logró acomodar en la representación de Morena ante los organismos electorales, nada más y nada menos que a su esposa, Lizbeth Ogazón Nava.



Para los morenistas queda claro que en la Cuatroté siguen vigentes prácticas del pasado, como el privilegiar a familiares, no por méritos intelectuales sino por amiguismo y recomendaciones, y en este caso por demostrar ser eficiente en el arte de dar cachetadas a militantes de la tercera edad. ¿Qué tal?



En la nueva etapa de la defensa de Morena en las mesas del IEC y el INE Coahuila no vaya a ser que se confundan las decisiones personales con las partidistas.







Ganó todo



No solo ganó, arrasó. Contrario a lo que en vísperas de la elección interna del PRD se especuló, la Comadre, Mary Telma Guajardo Villarreal, aseguró prácticamente todos los asientos disponibles en el Consejo Estatal. De 50 posiciones, la originaria de Cuatro Ciénegas se afianzó en 48, ella y Nueva Izquierda, la tribu que representa en el estado. Nada más, pero tampoco nada menos.



A ver ahora quién la detiene, pues con el resultado de la elección sabatina, con la mano en la cintura la exdiputada federal puede hacer y deshacer… o más bien ratificar lo que venía haciendo durante la dirigencia de Blanca Pineda Camacho.







Hijo y dirigente



Y como los astros anduvieron generosos este sábado, la Comadre Mary Telma no dejó pasar la tentación de instalar a su hijo, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, al frente del Comité Ejecutivo Estatal de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática en el estado.



El primogénito de la dinastía Guajardo estará al frente del PRD Coahuila hasta el año 2023.



Ángel Mahatma fue candidato único a la dirigencia, acompañado de Héctor Mancilla, como secretario general.







Víctimas de Covid



Sesenta y cinco años cumplió el viernes el médico Héctor Mario Zapata de la Garza, sin embargo este sábado perdió la batalla contra el Covid-19, la cual libró en la sala de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Saltillo, el mismo que dirigió durante la pasada Administración.



Y en más de estas malas noticias, en Piedras Negras recibieron los restos del notario público Santiago Elías Castro de Hoyos, titular de la Secretaría del Ayuntamiento en aquella frontera. El funcionario estuvo hospitalizado en Monterrey.



En medio de esto, surgió el rumor sobre el fallecimiento del sacerdote Adolfo Huerta Alemán, quien convalece de un problema renal. Nada de eso, todavía hay padre Gofo para rato.







Chorizo artesanal



En San Buenaventura la voz del pueblo asegura que el exalcalde priista Óscar Flores Lugo ya se acabó el guardadito –los malpensados dicen que era guardadote– de cuando fue inquilino de la Presidencia Municipal y que la crisis lo alcanzó al grado de hacerse de un negocio de venta de chorizo en línea, aprovechando sus contactos y seguidores en redes sociales.



Eso sí, no se trata de cualquier chorizo, sino de uno artesanal, muy lejos de ser parecido a otros que se venden en aquella misma zona del estado.



Y en política tampoco le ha ido bien a “la Pólvora”, quien como alcalde cobró fama cuando llegó ebrio a la comandancia de policía, para tratar de abrirle las rejas a un amigo de parranda. En el PRI le ponen las cruces y finalmente su coqueteo con Morena no quedó en nada.