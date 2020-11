21 Noviembre 2020 03:10:00

Se lucen los Senadores…

Lejos de legislar por más recursos para salud, para los enfermos de cáncer, para los enfermos renales o para ayudar a las personas sin recursos a hacerle frente a esta pandemia, nuestros diputados federales y senadores, autorizaron el uso lúdico de la mariguana, es decir, para darse gusto... Nombre pues ahora sí estamos lucidos, dijera mi abuela, con estos senadorcitos...



Ah eso sí, en su casa los consumidores sólo podrán cultivar de 6 a 8 plantitas, ¿pero será que el Ministerio Público va a visitar casa por casa para contar las plantitas?...



Si yendo a la oficina los ministerios públicos no te hacen caso, ya parece que van a ir a las casas a ver quién está cosechando de más para multarlo o encarcelado, según la cantidad de su cultivo...



Además no podrán cargar más de 28 cigarrillos de mariguana y por si eso fuera poco, serán liberados todos los detenidos que cayeron en la cárcel con poquita mariguana y serán eliminados sus antecedentes penales, ¡qué barbaridad! cómo trabajan nuestros legisladores...



Y aunque no les guste, tenemos que decir que fueron los morenistas, los que sacaron adelante este importantisima, necesaria y urgente iniciativa para que ya cualquiera compre, cultive y consuma la mariguana...Ahora quién sabe si habrá tienditas donde vayan a vender la hierba o todos la van a cosechar...



Y lo que es peor, son los jóvenes los más interesados en el tema, lo que nos hace suponer que se viene una alta demanda de estos cigarrillos...



En Coahuila, andan igual...



Pero los diputados de Coahuila no se quedan atrás y ahora otra vez la diputada del PRD, Claudia Ramírez Pineda, presentó otra de sus maravillosas iniciativas como aquella de legalizar el aborto en Coahuila, que no ha prosperado, pero ahí la anda peleando...



Así que ahora todos los niños podrán cambiar su género desde sus actas de nacimiento, con algunas reformas que propone a la ley del Registro Civil...



Esto lo podían cambiar únicamente las personas mayores de edad pero ahora la diputada del PRD, Claudia Ramírez Pineda, quiere que sean los menores quienes decidan si quieren cambio de género...



Como si fueran enchiladas qué barbaridad, mejor debería pelear para que a ningún niño de Coahuila le falte nada para salir adelante, que todos tengan comida en su mesa, educación, un hogar y atención médica...



Dicen los legisladores que están defendiendo la libertad, para que cada quien decida lo que quiera. Y quizá eso no esté mal, sin embargo, el horno no está para bollos y entre la despenalización de la mariguana y la libertad para cambiar de género, pues la sociedad se puede poner peor...



El Regidor hizo mutis..



Allá en Ocampo nadie sabe qué hacer, el regidor de Morena, Gustavo de la Rosa, a menos que ande inaugurando sus salones de fiesta o sus restaurantes bar...



Cuando perdió la elección a Alcalde dijo que no quería la regiduría porque él iba por la Presidencia Municipal...



Al repartir el pastel dijo que siempre sí aceptaba nada más para señalar las fallas de la alcaldesa Laura Mara Silva...



Pero desde hace casi un año no se le ha visto desquitando su sueldo, eso sí, en sus redes sociales publica sus comidas caras y otros lujos...



Pero la gente de Ocampo sigue esperando no sólo que señale las irregularidades de la Alcaldía sino que denuncie ante el Congreso y que procedan...



Ya de perdido que ponga a trabajar a la síndica de Fiscalización, Elisa Medrano, quien cobra por resguardar los bienes municipales y vigilar en qué se gasta cada peso de los ocampenses, pero parece que todo está bien porque la señora no dice ni pío...



Mal le han quedado al pueblo los funcionarios de Morena, están cobrando de oquis dijera mi abuela...



Y para colmo que ya se quieren ir al PRD que porque en Morena no los valoran...



Sería un descaro que Gustavo de la Rosa busque por tercera vez la Presidencia Municipal, pero vaya usted a saber...