03 Abril 2019 04:10:00

Se mueven las piezas

La designación de Demetrio Zúñiga Sánchez como director del Cecytec despeja la posibilidad de arribar a la Secretaría de Educación, en relevo de Higinio González Calderón. Es perfil cercano y además paisano del gobernador Miguel Riquelme, con larga trayectoria tanto en el servicio público y en lo electoral.



La tarde de este martes fue de nombramientos en el gabinete ampliado, en concreto en el área educativa. Se empezaron a mover las piezas con miras al proceso electoral que arranca a finales de este año, pero servirá para renovar el próximo, el Palacio de Coss.



SALIERON SONRIENTES



Además de Demetrio Zúñiga, otro que salió sonriente de Palacio de Gobierno fue Alfio Vega de la Peña. En la pasada administración estuvo en la Secretaría de Desarrollo Rural cuando renunciaron a Noé Garza Flores, ahora recién desempacado como funcionario en Nuevo León. Desde este martes, Alfio es director del Conalep y también anda en el ánimo del góber, quien no hace mucho lo empujó para llegar a la delegación de Sagarpa en La Laguna.



Los otros recién designados son Leonardo Jiménez Camacho y Óscar de León Flores. El primero como director general del Cobac y el segundo, al frente de la Dirección General de Primarias, en la Sedu.



¿Y LOS QUE SE FUERON?



Hay damnificados. Francisco Tobías, Guillermo Ponce Lagos y Jaime Rosales López fueron relevados en el Cecytec, Conalep y Cobac. En la Sedu, nos comentan, Rafael Balderas Salazar ahí seguirá, aunque con otras tareas.



Si no todos, algunos de los afectados siguen en los planes del Gobierno del Estado y pronto podrían recibir buenas noticias.



LLEGÓ PLÁCIDO



Luego de 52 años, Plácido Domingo está de regreso en Torreón. Llegó como invitado del gobernador Miguel Riquelme para cantar con causa, en un concierto este jueves en el Teatro Isauro Martínez. El tenor y barítono recién llegó de Viena y después de la Perla de La Laguna se presentará en Nueva York. Pero será en tierras laguneras en donde presente su concierto 4 mil.



Fue recibido por la señora Marcela Gorgón, esposa del gobernador Riquelme, y recordó que desde 1962 no visitaba Torreón. Su concierto será a beneficio del DIF Coahuila, para la compra de implantes cocleares.



ENTRE ‘ANIMALITOS’ Y ‘GATITOS’



No sólo los pobres se parecen a los animalitos, como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el diputado local del PAN, Fernando Izaguirre Valdez, los homosexuales, ante su incapacidad para la procreación, son como los gatitos que, si trepan a un árbol jamás podrán bajar por decreto.



El legislador hizo la analogía al tratar de explicar que si bien la ley en Coahuila permite el matrimonio entre hombres, o entre mujeres, no se cumplirá la esencia del matrimonio, la cual, según él, se trata de engendrar.



Y es que si bien en Coahuila la unión matrimonial entre personas de igual sexo es un hecho, al diputado del PAN no le gustó que su colega, la perredista Claudia Ramírez Pineda, llegara a la sesión de este martes con la propuesta para exhortar a los demás congresos locales a hacer lo propio. Ni aguanta nada, le dijeron.



ANDABAN DESATADOS



De plano los diputados locales andaban desatados con las comparaciones. La morenista Elisa Villalobos Hernández aseguró que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, “ha demostrado ser un cerdo machista”.



Hay quienes aseguran que la legisladora no se midió al acusar al edil del Partido Acción Nacional, pero según esto anda bastante molesta, porque el Edil protege a capa y espada al director de Tránsito y Transporte Municipal, el también panista Pedro Luis Bernal, en capilla por una investigación abierta por la Fiscalía General del Estado por un presunto caso de abuso sexual.



Por cierto, no son los primeros señalamientos de ese tipo en contra de Bernal; tampoco, del manto protector que tiene del Alcalde.



Nomás ordenan



Que en el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), en donde manda Mario Cepeda Villarreal, el personal anda molesto por algunas decisiones administrativas que se empezaron a tomar. El fin de semana, los empleados fueron obligados a acudir a las oficinas, según esto para desahogar el rezago laboral. Hasta ahí no había problema.



La orden, nos comentan, llegó por oficio y fue firmada por José Arturo García Ramírez, director de Administración, y Carlos Alejandro Robles, titular de la Dirección de Planeación, Acreditación y Sistemas, y precisamente ahí radica la molestia de los empleados, pues nos aseguran que los dos salieron muy buenos para dar órdenes, pero pésimos para acatarlas y ni se asomaron por la dependencia durante sábado y domingo. ¿Para eso son jefes?



QUE LE ENTRE



El acero, carbón, la industria lechera y ahora miles de empleos en riesgo para la Región Sureste de Coahuila, por las amenazas a la industria automotriz, fue lo que enlistó el diputado Marcelo Torres Cofiño sobre las pifias de la cuarta transformación.



El presidente de la Junta de Gobierno otra vez habló fuerte desde el Palacio de Coss y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador demostrar “carácter” para cumplir con su responsabilidad y hacer frente a los dichos de su colega estadunidense, Donald Trump.