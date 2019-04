14 Abril 2019 03:10:00

Se pasa de lanza Slim

TODOS SABEMOS QUE PARA LLEGAR a ser rico, no siempre se tienen las mejores prácticas o se es totalmente honesto, aunque se esté dentro de la legalidad.



ESTA SEMANA ESTUVE EN CHIAPAS de donde por cierto hoy regreso con una gran experiencia vivida, pero con ansia y cariño a mi pueblo querido.



VOLVIENDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS o el no ser tan gandalla, parece que no se les da a muchos multimillonarios, esto va para Carlos Slim y espero que lo lea, porque se lo voy a mandar



SE SUPONE QUE LA COMUNICACIÓN Y el internet ya es derecho universal según la ONU, pues sucede que gran parte de la franja fronteriza sur con Guatemala sí tienen internet y señal de celular, el asunto es el cómo.



CARLOS SLIM PUSO LAS ANTENAS del lado de Guatemala o sea cruzando el Usumacinta, y no puso antenas del lado mexicano.



DE TAL FORMA QUE LOS lugareños incluyendo lacandones y tzotziles así como chiapanecos y mayas, compran su celular en Guatemala y todo estaría bien si no fuera por el abuso económico.



RESULTA QUE EN GUATEMALA TE dan por 100 pesos 1 Giga y 7 días pero con una velocidad que no llega a 1.5 MG, mientras que en México por la misma cantidad te dan 20 días y redes ilimitadas pero con Red 4G.



LA SITUACIÓN ES EL PORQUE el hombre más rico o uno de los más ricos del mundo, se comporta de esa forma con las zonas más vulnerables en nuestro país



SEÑOR CARLOS SLIM, NO SEA abusón, usted ya tiene mucho dinero como para seguir jodiendo al prójimo, utilice buenas prácticas ciudadanas y sociales, nadie le pide que regale su señal, sólo que no agandalle.



MUY BIEN NUESTRO GOBERNADOR MIGUEL Ángel Riquelme, y Lupita Oyervides, quienes en Tianguis Turístico amarraron ciertos puntos con Miguel Torruco, secretario de Turismo en México



YA EN AEROPUERTO, AL TÉRMINO del Tianguis, tuve la oportunidad de platicar con Miguel y me contemplaba ciertas ideas que ya estaba agrandando con nuestro Gobernador y Lupita..



EL PRIMERO, RECUPERAR LA CABALGATA de los tres estados en los que participaban Tamaulipas, Nuevo Leon y Coahuila y que pudiera terminar en nuestro Estado.



LA SEGUNDA ES QUE SI en la Región Carbonífera ya tienen el Récord Guinness de la montura más grande del mundo, pues ahora la meta es romper el Récord Guinness de la carnita asada.



MIGUEL TORRUCO HABLA CON PASIÓN sobre todos sus planes y como los gobernantes están ya en sintonía con él, donde igual su esposa Gloria Garza, oriunda de Múzquiz, ya también planea retomar la tradición de la primer cabalgata que hubo y esta venía de Chihuahua y terminaba en Múzquiz.



TIANGUIS TURÍSTICO FUE UN VERDADERO éxito, la verdad el puerto se aplicó las cifras son excelentes, pero sobre todo los 32 estados de la República Mexicana, reportan haber rebasado las cifras.



PARA COAHUILA, LUPITA OYERVIDES MOSTRÓ que aunque nunca había trabajado dentro del turismo, cuando se aplica, saca el barco.



MÁS DE 800 CITAS Y un gran número de negociaciones profesionales por parte de quienes participaron, así lo demuestra, Lupita va con buen rumbo, muy arropada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



COAHUILA ESPERA AL MENOS UN millón de turistas y la cifra económica podría rebasar el 1.2 mil millones de pesos en derrama, 100% más que hace una década.



EN CHIAPAS LAS COMUNIDADES INDÍGENAS le están poniendo el ejemplo a grandes inversiones, estuve este fin de semana hospedado en un campamento lacandón montado en plena selva, para dar servicios turísticos.



LOS LACANDONES TE OFRECEN CABAÑAS rústicas y aunque no son del todo lujosas cuentan con todos los servicios.



EN ESTOS CAMPAMENTOS TE ARRULLA el sonido de la naturaleza, el llanto de la luciérnaga y el aullar del mono araña, una experiencia fantástica.



LOS LACANDONES HAN APRENDIDO A desarrollar productos, tienen Rafting, senderismo, paseos por sus ríos, gran gastronomía…



VALE LA PENA VIVIR LA experiencia, no espere televisión, aire acondicionado y menos una buena señal de WIFI, pero a cambio vivirá una verdadera experiencia de lo que es dormir rodeado de la naturaleza en su máxima expresión.



QUIERO AGRADECER PÚBLICAMENTE ESTA EXPERIENCIA a Fabio Romero, nuestro guía; a Manlio Chacón, de Sectur Chiapas, y a Enrique Figueroa, de Sectur Federal, por permitirme vivir una de las mejores experiencias de mi vida, vivir Chiapas a través de Palenque, Yaxchila, Aluses y la zona lacandona. Usted no se pierda esta oportunidad que pocas veces se vive.