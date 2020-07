14 Julio 2020 03:10:00

Se pasan

Buen día. Coloquialmente se pasaron de lanza en AHMSA porque a los ex trabajadores que causaron baja en el esquema de retiro voluntario desde el 2018, no les han pagado el finiquito, esto no obstante que durante varias décadas trabajaron arduamente mañana, tarde y noche y sin importar las inclemencias del tiempo.



Esa postura, dice la gente, es detestable y de discriminación, ni siquiera les dicen alguna posible fecha, todo lo contrario a los proveedores a quienes todos los miércoles hasta les ofrecen virtualmente asientos, es decir por videoconferencia.



Son más de 200 ex sindicalizados y sus familias que esperan los finiquitos desde el 2018 es gente que laboró duro y macizo varias décadas mañana, tarde y noche sin importar lluvia, granizo, heladas, nieve o calorones de 45 grados centígrados, pero no hay ni siquiera esperanza de que les resuelvan.



¿Cuál diferencia?



Dicen los ex trabajadores que los señores de las cámaras empresariales que en realidad, agregan, únicamente son comerciantes revendedores o esclavistas, los tratan con toda la cortesía todos los miércoles, y cuando surge una noticia importante de la venta o asociación de AHMSA hasta les dan la exclusiva cuando corresponde al sindicato ser los primeros enterados.



Añaden los ex trabajadores que debe haber justicia porque a los proveedores la empresa AHMSA les adeuda alrededor de 250 millones de pesos y es casi la misma cantidad que a los ex sindicalizados, de tal forma que debe haber un trato igual, e incluso mucho mejor para la raza que durante 35 años o más trabajó entre la lumbre, gases, polvos, electricidad riesgosa, etc.



Mientras que Haziel Valdés Orozco, hasta ayer directivo de la Sección 288 del Sindicato Democrático, dice que aventó el arpa como funcionario sindical donde fue secretario de la Vivienda, y vocero, por otro lado el cuadro directivo dice que en realidad le dieron tronco por faltas y que tendrá que retornar a trabajar a la acerera.



En la Sección 288 hay un caldero de grillos sin comprender que la unidad se necesita por encima de todas las cosas, hay múltiples problemas con la pandemia, la incertidumbre de MICARE, los chavos que están en resguardo domiciliario desde hace 100 días y bien afectados económicamente, y el grave problema de más de 200 que tienen casi 2 años esperando los finiquitos.



Guadalupe Noriega



Oficialmente la dirigencia local de Morena cesó a Guadalupe Noriega Rodríguez como vocero del Comité Municipal Auxiliar del partidazo, y el profesor José Guadalupe Céspedes Casad aclaró que de ahora en adelante cualquier expresión que quiera hacer tendrá que ser a título personal porque así fue el acuerdo de una reunión celebrada el 6 de julio, y añade que la voz autorizada será Jesús Rivera García.



Dicen otras personas que el origen del conflicto es porque Lupe Noriega criticó severamente a la regidora Delfina Villa por juntarse con pirrurris pero quienes conocen a Lupe prevén que no se dejará y que hasta es capaz de tomar las instalaciones o sea el cuartucho leonero que por la calle del pecado tiene el partidazo.



Por cierto, hace poco más de 40 años que Lupe Noriega y Jesús Rivera García hicieron mancuerna cuando eran obreros sindicalizados de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México adheridos a la Sección 288 en tiempos en que Chuy tenía apenas 18 años de edad y ya era secretario general del Comité Ejecutivo Local aunque todavía por su corta edad casi traía una paleta de dulce en la mano.



Eran tiempos en que un tenue soplo bastaba para que la gente en su mayoría proveniente de otras regiones del país, se organizara tomando decisiones, en fin, el caso es que Chuy Rivera es el nuevo portavoz del morenismo local.



Hasta mañana