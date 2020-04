26 Abril 2020 03:10:00

Se pierden millones de empleos

MILLONES DE EMPLEOS se han perdido en México y miles de vidas a causa del Covid-19, lo rescatable es que quienes han sacado la casta por el pueblo han sido los gobernadores y presidentes municipales.



DURANTE LA REUNIÓN cumbre entre gobernadores, por cierto de varios partidos políticos. La petición fue general. Señor Presidente abra la economía, lo más importante es sostener las fuentes de empleo.



EMPEZARON a caer los apoyos económicos del Gobierno del Estado al sector productivo Pymes, debido a que son 2 mil apoyos de 3 mil pesos y se registraron 3500 personas, sólo aplicó el 50% a los empleados mayores de 50 años. El otro 50% cuando termine su capacitación en línea.



SE HAN REPARTIDO en Coahuila miles de despensas a grupos vulnerables, sin considerar afiliación política, aunque nunca falta quien dice que sólo a los del PRIAN, lo cual es falso.



LOS QUE SÍ fueron préstamos selectivos fueron los de 25 mil pesos del Gobierno Federal, pues sólo se consideró a la base del programa Bienestar que por obviedad es el voto duro de Morena.



LA OTRA PARTIDA que se ofreció por 25 mil pesos, tenías que entrar como primer filtro a una página que verificaba que no hubieras dado de baja a un trabajador ante el IMSS en los últimos 3 meses.



ENTONCES LA LÓGICA es que el Seguro Social te presta para que le pagues y no baje su recaudación, esos nunca pierden.



LOS APOYOS del Gobierno del Estado son buen inicio considerando que es en la Federación donde se tiene el mayor recurso económico, de ellos no hemos recibido ni un vaso con agua.



SI AL INICIO del sexenio había según cifras de Coneval 52.4 millones de personas en pobreza extrema, las cifras podrían aumentar.



SIN EMBARGO, la clase media que es donde se ubica la mayor parte de los Pymes “pequeños y medianos empresarios” sufrirán un fuerte deterioro lo que causará mayor desempleo.



EN 2018 el desempleo estaba en 3.3 % para el segundo semestre estaba en 3.5 según cifras del INEGI.



SEGÚN EL CONSEJO Coordinador Empresarial esta cifra podría al menos duplicarse y ubicarse entre el 7 u 8 % dada la cantidad de negocios que no podrán reabrir debido a la crisis.



ESTO SERÍA una verdadera catástrofe para nuestro país, la razón que influye en esta perspectiva por supuesto que en parte se acreditará a las condiciones sanitarias del Covid-19. Sin embargo otro gran factor sumaría la falta de apoyos y condiciones económicas por parte del Gobierno Federal para fortalecer las fuentes de empleo.



EL GOBIERNO FEDERAL no acaba de entender que lo que mantiene llena una presa son los ríos y la lluvia. Los ríos podríamos decir es la economía de mercado producida por el consumo, que genera grandes cantidades de impuestos. La lluvia en este caso son las Pymes, que generan más del 80% de los empleos, que hoy están en grave riesgo.



SEGÚN CIFRAS DE Concanaco Servitur este año podrían perderse el 30% de esos pequeños comercios. Cuando el Gobierno Federal señala que hay una mayor distribución de la riqueza se refiere a que llega más dinero a las personas.



PERO ESTE DINERO es regalado no proviene de las arcas del sector productivo y va a dar a un sector improductivo, eso seca poco a poco la presa que ya de por sí, no tiene mucha agua.



A UN PAÍS lo saca adelante el trabajo y el desarrollo productivo, eso no falla, si sólo regalamos dinero, mañana no abra de dónde agarrar para repartir. Recuerdan las famosas tarjetas de la gente, había miles de a 200 pesos, 500 y a los líderes de a 1000.



CUANDO SE ACABÓ el chorro y Coahuila quedó con una deuda fantasmal los ciudadanos entraron en cólera, sin aceptar que fueron parte del problema. Mientras recibieron lanita se hicieron de la vista gorda, porque hasta, personas con excelentes recursos económicos hacían cola por 200 pesos.



HOY LAS COSAS no son muy diferentes, el Gobierno Federal bajó el programa Bienestar, que fortalece la dádiva, esto no funciona para fomentar la productividad y sin duda generará desempleo. El proyecto federal de reactivación económica es bajar salarios a trabajadores federales, quitarles aguinaldos y eliminar 10 subsecretarías que no sabe cuáles. Sólo se le escurrió.



ESTO SIN CONSIDERAR que regularmente son los subsecretarios y directores los que saben y timonean el barco. La pregunta es de dónde sale tanta ocurrencia.



AL QUE SÍ se le luenga la traba, o traba la lengua, es al subsecretario de Salud Rock Star, Hugo López Gatell, cuando se empezaron a poner los sanitizadores, dijo no sirven, cuando las pruebas rápidas para detectar el virus, tampoco, ahora con los cierres de negocios y movilidad, tampoco.



VAN A TERMINAR los municipios y estados a tener que preguntarle primero a él si está de acuerdo, o tirarlo a león, que es lo que están haciendo.



TOTAL, pónganse de acuerdo y dejen de estar confundiendo a la gente, ya ven por eso andan unos diciendo que es cosa de alienígenas, otros que el Cristo en una antena 5G, y no falta el que le echa la culpa a los neoliberales.