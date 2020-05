10 Mayo 2020 04:10:00

Se promocionan

La contingencia sanitaria en algún momento va a terminar y quienes tienen aspiraciones políticas y han usado la pandemia para hacerse notar tendrán que buscar otra forma de promocionarse.



Ramiro Liñán tiene la intención de candidatearse para la alcaldía de Ciudad Frontera y está aprovechando al máximo la necesidad de los fronterenses para que lo conozcan.



El regidor, que seguro debe tener un buen padrino, costea despensas, medicina y para hoy, Día de la Madre, sorteó pasteles.



Entre los panistas de Ciudad Frontera comentan que Ramiro es ahora más conocido que José Luis Castro, el que será candidato a diputado local que aunque quiere figurar haciendo donaciones está impedido.



En Monclova puede contar a Pedro Magaña o a César Menchaca y párele de contar.



Por cierto, dicen que Menchaca ya está descalificado.



DESPEDIDA



Doña Wita, lideresa de las de antes, de las que ya quedan pocas, falleció la noche del viernes.



Priísta de toda la vida hasta que llegó Morena a moverle el tapete y abandonó las filas del Revolucionario Institucional.



En el último proceso electoral apoyó fielmente a Javier Guerrero y a los candidatos morenistas.



Muchos están agradecidos con doña Wita, como la conocían en Frontera y más en la Occidental.



Gracias a ella, por ejemplo, Félix Rodríguez pudo ser regidor en la ciudad del riel.



Y se notó que el funcionario estatal estaba en deuda con doña Wita. En su despedida mientras llegaba a su última morada el grupo musical de sus amores, el de Chon Arauza, tocaba sus mejores melodías.



Félix se olvidó de la contingencia, de mantener una sana distancia y hasta bailó con una de las hijas de doña Wita.



DIFERENCIAS



No todas y todos los que van a ser candidatos del PRI tienen el mismo tacto para tratar a la militancia.



Jesús María “Chumita” Montemayor está atento a lo que hace su equipo de trabajo.



Dentro de las cosas que el de Sabinas les pide es que no hostiguen a la ciudadanía.



Que si por alguna razón tienen que visitar a una persona y por la contingencia sanitaria les cierran la puerta sin mayor problema se retiren, pero que regresen después.



No es el mismo trato que reciben con Guadalupe Oyervides.



Faltar a una reunión virtual es motivo para un buen regaño y la obligación de volver a conectarse al día siguiente.



La que va por el Distrito V se altera cuando no se siguen sus indicaciones y eso ha provocado malestar y hasta rechazo con la futura candidata.



VA DE NUEVO



Otra vez volvimos a las andadas, igual o peor que el pasado 30 de abril.



A pesar de las indicaciones por la contingencia sanitaria y la sugerencia de Alfredo Paredes de mantenerse casa, la ciudadanía abarrotó los centros comerciales previo al Día de las Madres.



Relajar la movilidad social ya tuvo sus consecuencias y volver a hacerlo prevén que se disparen los casos del nuevo coronavirus.



ANTI-AMLO



Los empresarios de México empezaron a irritarse cuando Andrés Manuel López Obrador compró el estadio de beisbol en plena crisis por falta de suministros y ventiladores.



Lo dice Bringas, el de Torreón que lídera el Frena, que el Presidente no es una persona en plenitud de facultades y si hubiese algún modo legal de llevarlo a que se realice exámenes sobre el tema, la respuesta nos dejaría helados.



Hay personas que pueden hacerse responsables por sus actos, otros no son imputables.



Ninguna persona con un índice promedio de cordura, entendería que no puede pedir a sus gobernados que mejor se dediquen al crecimiento espiritual y dejen de lado los afanes de progreso material.



Ninguna persona capaz de distinguir entre el bien y el mal, va a meterse a la cueva del grupo más poderoso del narcotráfico, para saludar a la mamá del Capo de Capos y echarse unos tacos junto al abogado y familiares del mismo personaje.



¿Qué clase de mandatario se atreve a mentir con aquella frescura y decir que a PEMEX le cuesta cuatro dólares extraer un barril de petróleo?



No va a enmendar, ni siquiera va a meditar en lo que le dicen o tratan de explicarle.



Los empresarios en vano pretenden razonar con él; le presentan causas, efectos, proyectos, planes de acción.



No los escucha, nomás les extiende la mano y les dice “dame”.