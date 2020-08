17 Agosto 2020 04:10:00

Se reanaliza proyecto Sendero

Donde ya se vencieron los plazos de permisos y las cartas de intención firmadas fue en el proyecto del llamado Mall Sendero el cual ya se reanaliza ante la pandemia que provocó se pospusiera primero dicho proyecto y después simplemente las condiciones de las tiendas anclas han variado por la pandemia…



Esto sin duda es uno de los factores que ha ocasionado que este y otros proyectos se redimensionen o cambien de fechas, pues en este Mall Sendero se tenía entre sus tiendas anclas una cadena de cines tipo Cinépolis con 10 salas y hoy por hoy este negocio no se ha permitido su operación en la región y cuando lo haga sin duda que será con una capacidad reducida de ocupación…



Ante ello seguramente ya se analizan otros proyectos o incluso este mismo con nuevo socio capitalista o interesado en tomar la plaza comercial que se pretende construir en un buen número de hectáreas…



Hay que ver que la ciudad, ante la pandemia, se ha sobre ofertado de espacios comerciales, por el cierre de negocios y si a eso le agregamos la incertidumbre que aún prevalece, pues se complica más para los promotores de espacios comerciales…



Veremos cómo es que el Secretario de Economía del Estado, Jaime Guerra, impulsa estos proyectos para el cierre de año, pues la pandemia no será eterna, en pocos meses se podrá comenzar a tener un panorama distinto y con ello el resurgimiento de proyectos económicos…



Medidas adicionales para contener COVID19



Esta semana se espera de parte de las autoridades locales, estatales y federales, nuevas estrategias que reforzarán las medidas para contener el COVID19 y su propagación…



Así lo ha dicho el alcalde Claudio Bres, en el sentido de que se tiene un seguimiento puntual de lo que sucede con el Coronavirus a nivel local y en base a ello se tomarán decisiones consensadas entre los tres niveles de gobierno…



El alcalde a diario analiza lo que sucede, se determinan si surgen fenómenos en algunos sectores y se acota la posible propagación del virus…



Se tuvieron semanas complicadas y pareciera que ese pico de contagios ha mermado gracias a esas medidas, pero no hay que confiarse dijo el alcalde Bres…



Por cierto que ya se le ve de mucho mejor semblante pues sin duda el enfrentar el virus al munícipe le menguó su salud y si a ello le agregamos el tema familiar por el sensible fallecimiento de su señor padre, Don Claudio Bres Medina, sin duda que hay que reconocer esa fortaleza y temple del edil…



La tarea es ardua y vienen semanas que hay que seguir atentos y con mucha coordinación y por ello es que se anunciarán las medidas en base a la experiencia internacional, a los comportamientos a nivel regional y local de la enfermedad y así que continuemos en buen camino para salir adelante…



Catástrofe económica en Eagle Pass



Donde ya reconoció el alcalde Luis Sifuentes que la situación que se avecina en lo económico es de nivel catástrofe es en la vecina ciudad de Eagle Pass…



Y es que con la prolongación de restricciones de cruce para mexicanos no esenciales hacia Eagle Pass, el ingreso presupuestal de Eagle Pass se desploma un mes más y con ello seguramente comenzarán a no poder cumplir con sus compromisos económicos…



El cierre de negocios, la pérdida de empleos, la baja de cruces constante y el recorte de presupuesto federal obligarán a la ciudad a despedir personal y no sólo eso, sino que también se deberán de recortar gastos dentro de la estructura que se reflejará en los servicios…



Ha sido claro el alcalde Luis Sifuentes, hay que prepararse para una catástrofe económica y eso ya se refleja hace dos meses en los negocios, pero hoy la crisis ya alcanzó a la ciudad…



Veremos qué planteamientos logra el alcalde Luis Sifuentes y el Juez del Condado David Saucedo para enfrentar esta crisis financiera…



Carboeléctricas detenidas, por baja demanda



Donde andan más que preocupados es en las carboelectricas de CFE que operan en Nava…



Y es que desde este año las dos plantas generadoras de energía han trabajado apenas al 20 por ciento de su capacidad y no sólo por el hecho de la pandemia, que ha bajado la carga nacional requerida, sino por el hecho de que estas dos plantas son de las más altas en su costo de operación y con un problema político atravesado…



Hay que ver cómo es que se analiza el futuro de los dos mil trabajadores que ahí laboran, porque este año será de mucha incertidumbre y si sigue así la baja producción incluso podrían comenzar los despidos, que el sindicato por supuesto lo niega, pero que a ellos solamente les avisarían lo que se hará, como siempre ha sucedido…



Veremos cómo es que Eulalio Gutiérrez, Lalo Botas, refiere el panorama de los trabajadores de estas plantas, porque la incertidumbre es alta…