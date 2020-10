31 Octubre 2020 03:10:00

Se rebelan contra el cierre de panteones

Nada bien le cayó a los ciudadanos la decisión del Subcomité Regional de Salud, de cerrar los panteones desde el lunes 26 de octubre hasta el viernes 6 de noviembre....



Se resisten a no celebrar la tradición mexicana en la que se sienten más cerca de sus seres queridos que se adelantaron en el camino...



Cierto que el Día de los Fieles Difuntos es una tradición en la que se “convive” con los fallecidos, las familias decoran las tumbas y pasan todo el día con sus familiares difuntos, llevan música, comida y todo lo que le gustaba en vida...



También es una tradición, en la que miles de vendedores recuperaban su economía con la venta de flores y alimentos y que hoy, registrarán millonarias pérdidas porque muchos decidieron arriesgar su inversión y perdieron...



Sin embargo, debemos tener claro que esta medida, la tomaron las autoridades obligados por el descontrolado aumento en el número de personas contagiadas, hospitalizadas y fallecidos...



En municipios como Ocampo, a través de las redes sociales las personas empezaron a organizarse para acudir por su cuenta al panteón, incluso amagan con romper las cadenas y celebrar con sus fieles difuntos...



Algunos afirman que coloquen en la entrada el filtro sanitario, con toma de temperatura, gel antibacterial y lo necesario para evitar los contagios...



Hasta dicen que si en las elecciones no se contagiaron, no tienen por qué hacerlo en el Día de Muertos...



Aunque no ha sido confirmado por las autoridades, hay quienes afirman que el aumento en los casos positivos es, en parte, consecuencia del proceso electoral y en ese sentido se da la inconformidad con las nuevas restricciones...



O todos coludos o todos rabones, y en eso sí tienen razón los ocampenses, porque afirman que mientras por un lado cierran los panteones, por el otro se permite que el regidor de Morena, Gustavo De la Rosa, abra su restaurante bar, con invitación abierta en el pueblo...



Pues así no hay forma de corregir a los ciudadanos, qué barbaridad...



Ya dejó el puesto y a lo que sigue...



El que ayer se despidió de los trabajadores de Servicios Primarios en Monclova, fue el fronterense Roberto Piña...



Agradeció al alcalde Alfredo Paredes la oportunidad, lo que indica que la salida fue en buenos términos...



Sin duda Piña no dará pasos en falsos y si deja el trabajo, es porque ya tiene asegurada la candidatura por Morena a la alcaldía de Frontera...



Además cuenta con el respaldo de su jefe y amigo personal Javier Guerrero, quien sin duda llevará mano en los candidatos que se designen en Coahuila y se complica pues la diputación federal no estaría nada mal...