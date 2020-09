17 Septiembre 2020 03:00:00

Se resiste

HABÍA QUE DESPEJAR incógnitas respecto a la real situación de Jose Manuel Rodriguez Espinoza con el equipo Charros de Jalisco de la Liga Mexicana del Pacifico y para ello hablamos con el gerente deportivo Ray Padilla Gonzalez, quien me dijo que estaba en los planes para la próxima temporada pero que aun no se decidía el pelotero.



“YO HABLE CON el, y le hice la propuesta, pero el me dijo que lo iba a pensar, pero es hora de que no ha decidido, porque no nos ha hablado y los entrenamientos los arrancamos mañana (miércoles 16 de septiembre)”, nos dijo Padilla Gonzalez que aseguro que el Manny sigue dentro de los planes del equipo.



DIJO QUE NUNCA había tenido anteriormente problemas para firmarlo, pero ahora con la reducción de salarios que nos ordenaron los directivos de la liga que se manejara en cada equipo, para aminorar la situación económica por la cual se atraviesa, ese a sido el problema para que el guasavense estampe su firma y se haga presente.



LUEGO DE DIJO que no hay plazo para que Manny logro aceptar sus condiciones, “estamos y vamos a estar abiertos para el dialogo con el pelotero y el decidirá, cuando quiere hablar, y creemos que en estos días se estará comunicando con nosotros para decidir, pero nuestro deseo es que permanezca en el equipo, y vamos a hacer todo lo posible porque se quede”.



POR OTRA PARTE platicamos con Gerardo Quezada Frías gerente general de Saraperos para conocer la actitud del Manny y el motivo por el cual no se presento en los entrenamientos que iniciaron el 2 de marzo en el Parque Madero de nuestra ciudad y esto fue lo que nos comento.



“NOS SOLICITO PERMISO para llegar un poco tarde a los entrenamientos, incluso ya le habíamos enviado su boleto de avión para llegar el sábado 14 de marzo a Monterrey, en donde se uniría al equipo que jugaba en esa ciudad, pero como vino la pandemia, todo se vino abajo y le mandamos decir que no se viniera, porque todo estaba suspendido”.



LUEGO NOS EXPLICO que con esta directiva, en donde el presidente es el ingeniero Cantú y el como gerente general la situación con el pelotero es cordial, “incluso a el, le gusta jugar golf al igual que Rafael Martin y otros peloteros y yo los invito a jugar en el Campestre, por lo cual llevamos una buena amistad y con nosotros se ha portado bien en el terreno de juega y fuera él, por lo que tenemos planes para que regrese en el 2021 con el equipo”, dijo Quezada Frías.



HAY QUE RECORDAR que la salida del Manny se dio en el 2016, cuando la directiva que encabezaba el ingeniero Antonio Nerio Rodriguez no supo retenerlo y tuvieron que venderlo a los Pericos de Puebla, mientras que Hector Daniel Rodriguez salía a los Acereros de Monclova, ambas baja del equipo saltillense le dio a los aficionados, pero el retorno del Manny en el 2019 les regreso la sonrisa a todos ellos.



ASI ES LA actual situación del Manny Rodriguez, que esta a punto de cumplir 14 años en la LMB y 38 años de edad, pero con cuerda para seguir en el beisbol como pelotero activo.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.